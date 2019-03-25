Феномен устойчивости каменных столбов и висящих камней
18:09. 25 марта 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Во многих местах планеты существуют каменные останцы, столбы, висящие камни. Причем, их форма, якобы неустойчивая «кладка» и расположение говорит многим, что это могла сложить только рука разума. Подобрать такой баланс и создать равновесие – как на такое способны силы природы? Давайте рассмотрим несколько примеров таких фантастических объектов:
Иркутская область. Олхинское плато. Подробнее про место
В самом деле, в голове появляется вопрос: как это может все держаться, противостоять ветрам и даже землетрясениям, которые бывают на этой территории? Ведь явно эти причудливые камни, лежащие один над другим очень неустойчивы. Достаточно приложить усилие сильному ветру или пройти сейсмической волне по поверхности земли, как этот «карточный идол» обязательно должен рухнуть. Но, нет – он стоит.
Красноярские столбы. Столб «Перья». Один из камней стоит вертикально, опираясь на каменную массу, имея под собой очень малую площадь опирания, но присутствует некий наклон одного из вертикальных камней. Фантастическая устойчивость. В расщелину между камнями регулярно поднимаются скалолазы. Но камень даже не думает шататься и терять равновесие.
В Якутии. Гранитные скалы Улахан-Сис. Фотографии Сергея Карпухина.
Тоже интересные останцы, многие из которых сохранили свое вертикальное положение. Интересно, сколько по времени они так стоят? Официальная геология датирует их образование сотни миллионов лет назад. Конечно, их разрушила эрозия. Скорее всего, разрушающие процессы выветривания и создали эти столбы. Если представить, что эти процессы происходят во всех скальных породах, то даже по теории вероятности, где-то могут образоваться такие устойчивые камни.
Т.е. из подобных останцев разрушаются почти все, но остаются единицы с такими балансирующими камнями.
1. Часть скалы «Семь братьев» в Свердловской области
2. Скала «Манская баба», Красноярские столбы
Тоже интересные балансирующие камни. Как правило, такие останцы находятся в труднодоступных местах, куда добираются только любители таких видов. Таежные путешествия не для всех. Фотографий подобного не много.
Балансирующие или «висящие камни»:
1. Гора Рорайма
2. Скала-идол в Бримхэм Рокс, Англия
Эрозия обточила породы, оставив в балансировочном положении верхние массы. Получилась фантастическая картина. Те камни, которые в процессе эрозии не попали в область баланса масс – разрушились.
Балансирующие камни Зимбабве. Игра сил природы
Ергаки. Висящий камень. Этот камень, пожалуй, самый известный по запросу в поисковиках«висящие камни». Ергаки – в летний период популярное у туристов место. Фотографий с видами этого камня много.
Если все-таки подумать, как эти камни могут так устойчиво находится в таком поражающем воображение положении? То, что они держат баланс масс – это понятно. Но почему, например, висящие камни не съезжают вниз по склону горы? Всему виной сила трения. Вернее, сила трения покоя:
Если предположить, что коэффициент силы трения между двумя гранитными поверхностями около единицы, то для того, что бы сдвинуть вниз висящий камень в Ергаках массой около 600 тонн, к нему нужно приложить усилие силой не менее 300-400 тыс кг*м/с2 (он лежит под углом 30-45гр). Поправьте меня, если я ошибаюсь. Даже если сократится площадь опоры у этого камня – он будет продолжать лежать на месте. Опрокинется лишь тогда, когда произойдет дисбаланс масс в следствии разрушения его эрозией.
Оказывается, в шт.Техас существуют международные соревнования по созданию балансирующих камней:
Источник
Балансирующие камни, которые устанавливает индеец Билл Дан, живущий в Сан-Франциско. По-началу думаешь, что они чем-то скреплены.
Ниже – мои фотографии и наблюдения подобных балансирующих камней:
Остров Самет, Сиамский залив около побережья Таиланда. Наверное, как многие, по-началу как увидел, думал, что они нанизаны на трубу или как-то скреплены. Но подойдя ближе, понял, что это и есть балансирующие камни. Кто-то из местных или туристов составил их в такие столбики. Причем, их не разрушает сильный ветер. Разрушить сможет только шторм или волна прибоя.
Как видно из этих примеров, в этих чудесах нет ничего такого, что нельзя объяснить. Во всем есть физика и невидимые процессы в природе.
***
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Иркутская область. Олхинское плато. Подробнее про место
В самом деле, в голове появляется вопрос: как это может все держаться, противостоять ветрам и даже землетрясениям, которые бывают на этой территории? Ведь явно эти причудливые камни, лежащие один над другим очень неустойчивы. Достаточно приложить усилие сильному ветру или пройти сейсмической волне по поверхности земли, как этот «карточный идол» обязательно должен рухнуть. Но, нет – он стоит.
Красноярские столбы. Столб «Перья». Один из камней стоит вертикально, опираясь на каменную массу, имея под собой очень малую площадь опирания, но присутствует некий наклон одного из вертикальных камней. Фантастическая устойчивость. В расщелину между камнями регулярно поднимаются скалолазы. Но камень даже не думает шататься и терять равновесие.
В Якутии. Гранитные скалы Улахан-Сис. Фотографии Сергея Карпухина.
Тоже интересные останцы, многие из которых сохранили свое вертикальное положение. Интересно, сколько по времени они так стоят? Официальная геология датирует их образование сотни миллионов лет назад. Конечно, их разрушила эрозия. Скорее всего, разрушающие процессы выветривания и создали эти столбы. Если представить, что эти процессы происходят во всех скальных породах, то даже по теории вероятности, где-то могут образоваться такие устойчивые камни.
Т.е. из подобных останцев разрушаются почти все, но остаются единицы с такими балансирующими камнями.
1. Часть скалы «Семь братьев» в Свердловской области
2. Скала «Манская баба», Красноярские столбы
Тоже интересные балансирующие камни. Как правило, такие останцы находятся в труднодоступных местах, куда добираются только любители таких видов. Таежные путешествия не для всех. Фотографий подобного не много.
Балансирующие или «висящие камни»:
1. Гора Рорайма
2. Скала-идол в Бримхэм Рокс, Англия
Эрозия обточила породы, оставив в балансировочном положении верхние массы. Получилась фантастическая картина. Те камни, которые в процессе эрозии не попали в область баланса масс – разрушились.
Балансирующие камни Зимбабве. Игра сил природы
Ергаки. Висящий камень. Этот камень, пожалуй, самый известный по запросу в поисковиках«висящие камни». Ергаки – в летний период популярное у туристов место. Фотографий с видами этого камня много.
Если все-таки подумать, как эти камни могут так устойчиво находится в таком поражающем воображение положении? То, что они держат баланс масс – это понятно. Но почему, например, висящие камни не съезжают вниз по склону горы? Всему виной сила трения. Вернее, сила трения покоя:
Если предположить, что коэффициент силы трения между двумя гранитными поверхностями около единицы, то для того, что бы сдвинуть вниз висящий камень в Ергаках массой около 600 тонн, к нему нужно приложить усилие силой не менее 300-400 тыс кг*м/с2 (он лежит под углом 30-45гр). Поправьте меня, если я ошибаюсь. Даже если сократится площадь опоры у этого камня – он будет продолжать лежать на месте. Опрокинется лишь тогда, когда произойдет дисбаланс масс в следствии разрушения его эрозией.
Оказывается, в шт.Техас существуют международные соревнования по созданию балансирующих камней:
Источник
Балансирующие камни, которые устанавливает индеец Билл Дан, живущий в Сан-Франциско. По-началу думаешь, что они чем-то скреплены.
Ниже – мои фотографии и наблюдения подобных балансирующих камней:
Остров Самет, Сиамский залив около побережья Таиланда. Наверное, как многие, по-началу как увидел, думал, что они нанизаны на трубу или как-то скреплены. Но подойдя ближе, понял, что это и есть балансирующие камни. Кто-то из местных или туристов составил их в такие столбики. Причем, их не разрушает сильный ветер. Разрушить сможет только шторм или волна прибоя.
Как видно из этих примеров, в этих чудесах нет ничего такого, что нельзя объяснить. Во всем есть физика и невидимые процессы в природе.
***
Что бы поддержать журнал, перейдите по ссылке на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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ВК-sibved
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