Ещё одна загадка сибирских курганов. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Каким было мировоззрение людей до современной цивилизации?

Обилие захоронений, которыми усыпаны сибирские просторы, не перестает удивлять. Со второй половины ХVI столетия, т.е. с проникновением туда московских служивых и военных, становится известно о множестве могильников, покрывавших обширную территорию. С утверждением на троне династии Романовых начинается их планомерное разграбление. Оказалось, курганы буквально напичканы изделиями из золота и серебра. Весь ХVII век происходит добыча этих артефактов с последующей переплавкой в слитки для продажи. Потоки драгоценных металлов, хлынувшие в Московское царство из Сибири, по стоимости были соизмеримы с экспортом пушнины.

Конечно, разные научные люди вплоть до сего дня пытаются давать объяснения этому феномену. В ходу рассуждения о том, что эти сокровища аккумулированы монголо-татарскими завоевателями или же наследие каких-то древних загадочных культур. Не берясь выносить вердикт этой сложной проблеме, хотелось бы обратить внимание на одно обстоятельство, ускользающее от внимания. Вплоть до ХVI века коренное население Сибири, почему-то не стремилось грабить эти захоронения и не извлекало из них драгметаллы, хотя было прекрасно осведомлено, где располагаются захоронения и чего в них находиться.

Местные втягиваются в разграбление курганов лишь только после прихода сюда людей из романовского государства. Складывается ощущение, что цивилизаторы растолковали «аборигенам» что-почем и чем надо заниматься. У почувствовавших дыхание европейской культуры коренных жителей Сибири происходит формирование до боли сегодня всем знакомого денежного мировоззрения, провозглашенного символом прогресса. Тогда естествен вопрос: если местные на протяжении целых столетий не грабили могильное золото, то получается, они пренебрегали верным способом наживы?

На наш взгляд, причин для объяснения тут две и обе связаны с мировоззрением, которое мы сегодня пытаемся восстановить и которое существовало у людей до утверждения современных цивилизационных прелестей. Первая – трогать выморочное, оставшееся от умерших считалось неприемлемым. Вторая (и, пожалуй, главная) – золото и серебро не воспринималось в качестве меры стоимости для приобретения чего-либо. Видимо, эти драгметаллы не представляли для людей прошлого той всеобъемлющей ценности, каковой они были наделены после. Иными словами, сибирский материал иллюстрирует, как в ХVI-ХVII веках формировался современный тип человека, чье сознание основано на деньгах.

Обширный былинный материал, мировоззрение народов ушедшей эпохи, этапы становления русского характера и русского духа – в книгах:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР



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