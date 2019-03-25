Ещё одна загадка сибирских курганов. Александр Пыжиков
Каким было мировоззрение людей до современной цивилизации?
Обилие захоронений, которыми усыпаны сибирские просторы, не перестает удивлять. Со второй половины ХVI столетия, т.е. с проникновением туда московских служивых и военных, становится известно о множестве могильников, покрывавших обширную территорию. С утверждением на троне династии Романовых начинается их планомерное разграбление. Оказалось, курганы буквально напичканы изделиями из золота и серебра. Весь ХVII век происходит добыча этих артефактов с последующей переплавкой в слитки для продажи. Потоки драгоценных металлов, хлынувшие в Московское царство из Сибири, по стоимости были соизмеримы с экспортом пушнины.
Конечно, разные научные люди вплоть до сего дня пытаются давать объяснения этому феномену. В ходу рассуждения о том, что эти сокровища аккумулированы монголо-татарскими завоевателями или же наследие каких-то древних загадочных культур. Не берясь выносить вердикт этой сложной проблеме, хотелось бы обратить внимание на одно обстоятельство, ускользающее от внимания. Вплоть до ХVI века коренное население Сибири, почему-то не стремилось грабить эти захоронения и не извлекало из них драгметаллы, хотя было прекрасно осведомлено, где располагаются захоронения и чего в них находиться.
Местные втягиваются в разграбление курганов лишь только после прихода сюда людей из романовского государства. Складывается ощущение, что цивилизаторы растолковали «аборигенам» что-почем и чем надо заниматься. У почувствовавших дыхание европейской культуры коренных жителей Сибири происходит формирование до боли сегодня всем знакомого денежного мировоззрения, провозглашенного символом прогресса. Тогда естествен вопрос: если местные на протяжении целых столетий не грабили могильное золото, то получается, они пренебрегали верным способом наживы?
На наш взгляд, причин для объяснения тут две и обе связаны с мировоззрением, которое мы сегодня пытаемся восстановить и которое существовало у людей до утверждения современных цивилизационных прелестей. Первая – трогать выморочное, оставшееся от умерших считалось неприемлемым. Вторая (и, пожалуй, главная) – золото и серебро не воспринималось в качестве меры стоимости для приобретения чего-либо. Видимо, эти драгметаллы не представляли для людей прошлого той всеобъемлющей ценности, каковой они были наделены после. Иными словами, сибирский материал иллюстрирует, как в ХVI-ХVII веках формировался современный тип человека, чье сознание основано на деньгах.
Обширный былинный материал, мировоззрение народов ушедшей эпохи, этапы становления русского характера и русского духа – в книгах:
Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.
Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/eschyo-odna-zagadka-sibirskih-kurganov-aleksandr-pyzhikov
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“Вторая (и, пожалуй, главная) – золото и серебро не воспринималось в качестве меры стоимости для приобретения чего-либо. Видимо, эти драгметаллы не представляли для людей прошлого той всеобъемлющей ценности, каковой они были наделены после. Иными словами, сибирский материал иллюстрирует, как в ХVI-ХVII веках формировался современный тип человека, чье сознание основано на деньгах.” – а из этого можно сделать вывод, что исторические рассусоливания о походах Руси за добычей, как минимум, подменяют цель таких походов. А еще можно сделать вывод, что наша (мировая) писанная история искусственно и сильно размазана по времени далеко вглубь (а вполне возможно, что и представляет собой чистой воды россказни), ведь не может так быть, что вся Европа и Азия убивались за деньги и только на Руси к ним относились нейтрально. А как же тогда торговля? А как же тогда Великий шелковый путь?
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“Обилие захоронений, которыми усыпаны сибирские просторы, не перестает удивлять…” Эти учёные всё время всему удивляются… Когда им начинаешь рассказывать что да как, они требуют документальных подтверждений, хотя сами прекрасно знают о романовских деяниях… Но кое-что осталось у хранителей и это будет храниться до лучших времён… Хранится это не банках или архивах и, уж тем более, – не в квартирах… Странно, что не разграбили и не всё уничтожили… Они бы и Баальбек уничтожили, но те сооружения им не под силу – там сотни тысят тонн…
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В моём детстве в Новосибирске устроили выставку золота скифов найденного у нас. Вот нас и классом туда на экскурсию отправили. В место учительницы повёл нас отец одного из одноклассников, он по профессии был ювелиром. Эти изделия реальные шедевры. мало того некоторые нюансы как они были изготовлены для современных ювелиров оставалось тайной. Но вот в взрослым человеком я побывал в музее Каира и увидел вблизи золотую маску Тутанхамона и был по настоящему разочарован. Уровень работы, ниже чем в Узбекистане в мою молодость, учеников чеканщиков. Вот и получается, что уровень развития Скифов намного выше чем Египта. Кто мне не верит, сравните и поймёте какая разница в развитии этих цивилизаций.