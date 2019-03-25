Электрическая свеча Яблочкова – старт электрификации нашего мира

Выдающийся русский изобретатель-электротехник Павел Николаевич Яблочков родился в 1847 году в самом центре России — в Сердобском уезде Саратовской губернии.

В 19 лет юный Павел, блестяще окончивший Николаевское инженерное училище в Петербурге, стал офицером в сапёрных войсках русской армии. Именно на армейской службе в Кронштадте Павел Яблочков впервые познакомился и на всю жизнь увлёкся тайнами электротехники — во второй половине XIX столетия именно освоение электричества было самым передовым рубежом науки.

Отслужив положенный срок и уволившись в запас, инженер Яблочков не оставил электрическое дело. Как грамотный технический специалист, он стал начальником телеграфа на Московско-Курской железной дороге. С 1874 года Яблочков состоял в обществе естествознания при Московском политехническом музее, где продемонстрировал своё первое изобретение — оригинальный электромагнит с плоской обмоткой.

В следующем 1875 году Павел Николаевич отправился в США на всемирную выставку в Филадельфии, и позже в Лондон на выставку точных и физических приборов. Увлечённый электротехникой, он стремился лично увидеть все наиболее передовые достижения науки того времени.

Вскоре Яблочков приезжает в Париж, где, как уже опытный техник, легко устраивается на работу в мастерскую физических приборов швейцарского инженера Бреге — на тот момент это был один из самых передовых научно-технических центров в Европе. Здесь, к началу весны 1876 года Яблочков завершил разработку своей конструкции электрической лампы и 23 марта получил на неё первый в мире патент за № 112024, содержащий краткое описание и чертежи электрической «свечи». Этот день стал исторической датой, поворотным пунктом в истории развития электротехники, и звёздным часом русского изобретателя.

Электрическая «Свеча Яблочкова» тут же получила признание научного мира. В сравнении с прежними вариантами электрических «угольных ламп» (в частности, русского изобретателя Александра Лодыгина), она оказалась меньше, проще, без лишних усложнений конструкции в виде пружин, и в итоге — дешевле и удобнее в эксплуатации.

Если все прежние, имевшиеся тогда в мире конструкции лам накаливания были именно экспериментальными образцами, служившими для опытов или развлечения, то «свеча Яблочкова» стала первой практической электролампочкой, которую можно было широко использовать в быту и на практике. Русская «свеча» состояла из двух угольных стержней, разделенных изоляционным материалом-прокладкой из каолина, специального огнеупорного сорта глины. Стержни и изоляционный материал «сгорали» с одинаковой скоростью, свет получался ярким, способным осветить как помещения, так и ночные улицы.

Гениальное для того времени русское изобретение сразу же нашло практическое применение — сначала в Париже, где инженер-электрик дорабатывал своё изобретение до промышленного назначения. В феврале 1877 года «Свеча Яблочкова» впервые осветила самые фешенебельные магазины столицы Франции, затем свечи с гравировкой «русский свет» появились в виде гирлянд из матовых белых шаров на площади перед театром Оперы, что вызвало бурный восторг европейской публики. Как писали газеты того времени: «Яблочков поистине подарил людям XIX века чудо… Свет приходит к нам с Севера – из России».

17 июня 1877 года «свечи Яблочкова» впервые широко применили в промышленности – ими осветили Вест-Индские доки в Лондоне. Вскоре лампы русского изобретателя освещали почти весь центр столицы Британии — набережную Темзы, мост Ватерлоо и другие архитектурные сооружения. Почти одновременно «русский свет» завоевывал и другие европейские города, а в декабре 1878 года свечи Яблочкова осветили магазины Филадельфии, площади Рио-де-Жанейро и Мексики. Появились они в Индии, Бирме, и даже в королевских дворцах Камбоджи.

В Россию электрический свет Яблочкова пришел 11 октября 1878 года, осветив Кронштадтские казармы, затем восемь шаров на металлических постаментах осветили здание Большого театра в Петербурге. «Ничто не распространялось так быстро, как свечи Яблочкова», — писали газеты тех лет.

Хотя вскоре в мире появились куда более совершенные конструкции электрических ламп накаливания, но именно русская «Свеча Яблочкова» дала старт электрификации нашего мира. Как признавали современники — Яблочков «вывел электрическое освещение из лаборатории физика на улицу». Изобретатель был удостоен награды Русского императорского технического общества за решение на практике вопроса об электрическом освещении.

Вскоре после триумфа своей «свечи» Павел Николаевич Яблочков возвратился в Россию и занялся созданием мощного и экономичного химического источника тока. Изобретатель продолжал трудиться до последнего дня, он умер в 1894 году в Саратове, работая над схемой освещения родного города. В наше время на воссозданном мемориале ученого «горит» свеча и выбиты его пророческие слова, сказанные 137 лет назад: «Электрический ток будет подаваться в дома как газ или вода».

Алексей Вольнец