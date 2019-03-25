Эффект избыточного оправдания

Концептуал СМИ Как деньги рушат мотивацию?

Вы уже не раз слышали, что деньги не сделают человека счастливым, что это плохая мотивация, и что люди, базирующие свою жизнь на материальных ценностях, вскоре обнаруживают себя в тупике разочарования. Но правда ли это так? Есть ли у этого мощного заявления какое-то научное обоснование? Или может, это всего лишь громкие слова, которые просто красиво звучат, а на самом деле, деньги – это двигатель прогресса и замечательный инструмент мотивации? Что ж, давайте разбираться.



Раскрыть свои таланты и способности, понять, в каких областях вы быстрее всего сможете достичь успеха, поможет книга-бестселлер:



Работа, деньги и любовь. Путеводитель по самореализации, Грэйс Наталья Евгеньевна

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