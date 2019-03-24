Проект “Хочу жить на земле”.

Новости на 19 марта 2019 года.

Ответы на вопросы.



Олег Лизунков и Алексей Орлов.



Сайт: https://nazemle.info



Ссылки:

http://slavradio.org/ – Народное Славянское Радио

https://vk.com/club173982342 – Народное Славянское Радио Вконтакте.

https://vk.com/nazemle_info – группа проекта “Хочу жить на земле!” Вконтакте.



Телефон для связи: +7 (499) 994 00 25



Проект продолжает развиваться!

Мы подготовили для вас предложение, чтобы его получить, проходите по ссылке https://nazemle.info и оставляйте

заявку, нажав кнопку «Получить предложение».



От всего нашего коллектива искренне желаем вам достичь всех поставленных целей и задач!



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ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

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ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=21YsvZQhwxA