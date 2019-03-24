Хочу жить на земле. Новости на 19 марта 2019 года. Ответы на вопросы.
Проект “Хочу жить на земле”.
Новости на 19 марта 2019 года.
Ответы на вопросы.
Олег Лизунков и Алексей Орлов.
Сайт: https://nazemle.info
Ссылки:
http://slavradio.org/ – Народное Славянское Радио
https://vk.com/club173982342 – Народное Славянское Радио Вконтакте.
https://vk.com/nazemle_info – группа проекта “Хочу жить на земле!” Вконтакте.
Телефон для связи: +7 (499) 994 00 25
Проект продолжает развиваться!
Мы подготовили для вас предложение, чтобы его получить, проходите по ссылке https://nazemle.info и оставляйте
заявку, нажав кнопку «Получить предложение».
От всего нашего коллектива искренне желаем вам достичь всех поставленных целей и задач!
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ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
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ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
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