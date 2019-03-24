Сводки от ополчения Новороссии 24 марта 2019

Как ранее сообщала «Русская Весна», на Донбассе вблизи Авдеевки боевая разведывательная машина ВСУ подорвалась на мине, в результат чего один оккупант погиб и двое получили ранения.

В пресс-службе 93-й ОМБр ВСУ опубликовали подробности инцидента.

При взрыве погиб старший солдат Сергей Валах из Днепропетровска по кличке «Борода».

«В тот вечер экипаж боевой машины старшего солдата Валаха отправился подавить огонь зарвавшегося врага. По дороге боевая машина наехала на мину. Борода принял на себя главный удар от взрыва в результате которого получил тотальные ожоги четвертой степени не совместимые с жизнью. Двое других членов экипажа остались живы, однако, к сожалению, получили ожоги различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Валаха остались родители, сестра, 15-летний сын и беременная девушка.

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