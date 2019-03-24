Сводки от ополчения Новороссии 24 марта 2019
- 14:19 НМ ЛНР предотвратила провокацию на КПВВ Золотое.
- 12:42 О подготовке провокации на КПП “Золотое”.
- 12:04 Закрытие КПВВ “Станица-Луганская” – провокация ВСУ.
- 11:02 Спецпроект “Служу Республике”. Выпуск от 24.03.2019.
- 08:00 На Донбассе уничтожена боевая машина ВСУ — подробности (ФОТО).
НМ ЛНР предотвратила провокацию на КПВВ Золотое
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
О подготовке провокации на КПП “Золотое”
Глава Луганской Народной Республики заявил, что готовится провокация с массовой гибелью гражданских лиц в интересах обеспечения прохода Порошенко во 2-й тур, что при текущих тенденциях на Украине отнюдь не гарантировано.
Провокация планируется к КПП "Золотое",
Об открытии КПП "Золотое".
Пропуск лиц и транспортных средств через КПП "Золотое" в Луганской области восстановлен, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что украинские власти намерены в воскресенье открыть новый пункт пропуска "Золотое" на линии соприкосновения между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной украинским властям территорией. Власти ЛНР заявили, что расценят как провокацию открытие Киевом в одностороннем порядке этого КПП.
"По решению командующего Объединенных сил пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" с 07.00 (08.00 мск) 24 марта 2019 восстановлено. Пограничники и другие правоохранители из состава объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20190324/1552064274.html – цинк
В целом, ЛНР и ДНР до выборов на Украине будут поддерживать сложившийся статус-кво.
Порошенко конечно куда как более заинтересован в активизации боевых действий или же в наличие терактов, кровавых провокаций и т.п., так как это позволит ему и далее раскручивать свою шарманку про войну с Россией на Донбассе, уклоняясь от обвинений в коррупции, воровстве и т.п., которыми его загоняют многочисленные внутриполитические оппоненты паразитирующие на разваленной Порошенко социально-экономической сфере.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Закрытие КПВВ “Станица-Луганская” – провокация ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Спецпроект “Служу Республике”. Выпуск от 24.03.2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Донбассе уничтожена боевая машина ВСУ — подробности (ФОТО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», на Донбассе вблизи Авдеевки боевая разведывательная машина ВСУ подорвалась на мине, в результат чего один оккупант погиб и двое получили ранения.
В пресс-службе 93-й ОМБр ВСУ опубликовали подробности инцидента.
При взрыве погиб старший солдат Сергей Валах из Днепропетровска по кличке «Борода».
«В тот вечер экипаж боевой машины старшего солдата Валаха отправился подавить огонь зарвавшегося врага. По дороге боевая машина наехала на мину. Борода принял на себя главный удар от взрыва в результате которого получил тотальные ожоги четвертой степени не совместимые с жизнью. Двое других членов экипажа остались живы, однако, к сожалению, получили ожоги различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у Валаха остались родители, сестра, 15-летний сын и беременная девушка.
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