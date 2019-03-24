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Россия в 1925

09:01. 24 марта 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:



Группа людей на одной из московских улиц наблюдает за сбрасыванием крестов с церкви


Красноармейцы изымают церковные сокровища Симонова монастыря, Москва


Лев Каменев с женой на отдыхе в Крыму


Большой театр в иллюминации к празднованию 8-й годовщины русской революции


Группа работниц, выигравших на соревнованиях по легкой атлетике в Москве


Сергей Киров (слева), первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана, и Михаил Фрунзе, председатель Реввоенсовета СССР. Баку


Кинотеатр «Художественный», рекламирующий фильм «Броненосец Потемкин»


Кинотеатр «Художественный», рекламирующий фильм «Броненосец Потемкин»


Клара Цеткин в Москве


Ежегодный спортивный праздник Профсоюзов


На московском рынке


Найдены спрятанные сокровища Юсуповых


Николай Бухарин и Вячеслав Молотов


Дом культуры в Москве, где было выставлено для прощания тело Михаила Васильевича Фрунзе


Похоронная процессия с гробом Михаила Васильевича Фрунзе


Похороны Михаила Васильевича Фрунзе


Представитель Германии (фон Брокдорф) и Советской России (Якуб Ганецкий) в Москве подписали международный торговый договор


Рабочие возводят в Москве новый гараж, в котором после завершения строительства разместятся 250 автобусов


Участники из почти всех стран мира принимают участие в первых советских гонках по пересеченной местности. На трассе в Пятигорске


Чувашская свадебная процессия


Юные пионеры у мавзолея В.И. Ленина в годовщину его смерти

Источник: https://humus.livejournal.com/6532604.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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