Россия в 1925
09:01. 24 марта 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Группа людей на одной из московских улиц наблюдает за сбрасыванием крестов с церкви
Красноармейцы изымают церковные сокровища Симонова монастыря, Москва
Лев Каменев с женой на отдыхе в Крыму
Большой театр в иллюминации к празднованию 8-й годовщины русской революции
Группа работниц, выигравших на соревнованиях по легкой атлетике в Москве
Сергей Киров (слева), первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана, и Михаил Фрунзе, председатель Реввоенсовета СССР. Баку
Кинотеатр «Художественный», рекламирующий фильм «Броненосец Потемкин»
Кинотеатр «Художественный», рекламирующий фильм «Броненосец Потемкин»
Клара Цеткин в Москве
Ежегодный спортивный праздник Профсоюзов
На московском рынке
Найдены спрятанные сокровища Юсуповых
Николай Бухарин и Вячеслав Молотов
Дом культуры в Москве, где было выставлено для прощания тело Михаила Васильевича Фрунзе
Похоронная процессия с гробом Михаила Васильевича Фрунзе
Похороны Михаила Васильевича Фрунзе
Представитель Германии (фон Брокдорф) и Советской России (Якуб Ганецкий) в Москве подписали международный торговый договор
Рабочие возводят в Москве новый гараж, в котором после завершения строительства разместятся 250 автобусов
Участники из почти всех стран мира принимают участие в первых советских гонках по пересеченной местности. На трассе в Пятигорске
Чувашская свадебная процессия
Юные пионеры у мавзолея В.И. Ленина в годовщину его смерти