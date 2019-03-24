Россия одержала новую победу над корпорациями
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Недавно мы рассказывали о том, что Россия начала принуждать к подчинению законам мощные международные корпорации, такие как Google и Apple. Сегодня мы расскажем об очередной победе, которая кроме морального удовлетворения, гарантирует стране доступ к новым технологиям. Смотрите сразу после сводки новостей.
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Вы слышали чем гордится этот недоумок,РФянская власть сдала наше сельское хозяйство Монсанто и Баер теперь мы будем жрать ГМО в чистом виде.
“Monsanto Company (Монса́нто) — многоотраслевая транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений. Основная продукция сельскохозяйственного назначения — генетически модифицированные семена кукурузы, сои, хлопка, инсектициды типа ДДТ а также самый распространённый в мире гербицид «Раунда́п».В июне 2018 года завершена сделка по продаже 100% акций Monsanto немецкому Bayer, в связи с чем произведен делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. Стоимость слияния составила $63,5 млрд”
Попытка внедрить в России ГМО картофель уже была – “В России были попытки внедрить трансгенный картофель, технологию на который «Монсанто» безвозмездно передала в центр «Биоинженерия» Российской Академии наук в 2000 году. ГМ-картофель был одобрен для употребления в пищу Институтом питания и получил свидетельство о государственной регистрации. Однако разрешения на его выращивание получено не было.”