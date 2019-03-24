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Россия одержала новую победу над корпорациями

19:22. 24 марта 2019 Просмотров - 79 Один комментарий Опубликовал:

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Недавно мы рассказывали о том, что Россия начала принуждать к подчинению законам мощные международные корпорации, такие как Google и Apple. Сегодня мы расскажем об очередной победе, которая кроме морального удовлетворения, гарантирует стране доступ к новым технологиям. Смотрите сразу после сводки новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JG7542n8WgU

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Один комментарий»

  • 9146 6160
    Владимир 24 марта 2019 в 19:53 Ссылка
    GD Star Rating
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