Полтавский нокаут. Как Пётр I сделал Швецию региональной державой

Полтавская битва не просто разрушила военный авторитет шведского короля, она нанесла решающий удар по шведской армии, которая уже никогда не восстановила былого могущества.

На ошибках учатся

Начатая Петром I борьба за выход России к Балтийскому морю и укрепление на этих рубежах была тяжёлой и продолжительной. Северная война, главными противниками в которой были Россия и Швеция, растянулась на 21 год.

Однако решающая схватка, предопределившая исход противостояния, произошла 27 июня (8 июля) 1709 года в шести верстах от города Полтавы.

Северная война началась для России катастрофически — с сокрушительного поражения при Нарве в 1700 году.

Разгром при Нарве нанёс России не только материальный, но и политический ущерб — державу Петра I в Европе перестали принимать всерьёз, в то время как к шведскому королю Карлу XII, победителю «русских варваров», относились с нескрываемой симпатией.

Однако обескураживающее начало войны не сломило ни воли, ни политических устремлений Петра. Руководствуясь принципом «за одного битого двух небитых дают», русский царь, избегая генерального сражения со шведами, вновь приступил к захвату их крепостей на берегах Балтики.

Этому способствовал и сам Карл XII. Шведский король, наделённый несомненными военными талантами, одновременно был наделён и чрезмерной самоуверенностью. Именно она заставила шведского короля посчитать Россию разгромленной окончательно и полностью сосредоточиться на борьбе с союзником Петра I, королём Речи Посполитой Августом II.

Погоня за изворотливым Августом растянулась на несколько лет, которые русский царь с успехом использовал для реформирования и перевооружения армии, а также для постепенного завоевания Ингерманландии. В 1703 году в устье Невы был основан Петербург, после чего русские продолжили тактику неторопливого «отъёма шведских земель».

Карл XII решил по окончании войны с Августом II вторгнуться в Россию, захватив и предав огню Москву, тем самым покончив с притязаниями Петра I.

О вреде самоуверенности

В 1706 году с Августом II было покончено, и Карл приступил к подготовке вторжения в Россию.

Правда, фактор внезапности не был союзником Карла XII — все его планы и намерения были ясны Петру I и его военачальникам.

Русский царь втянул своего оппонента в войну на истощение, и вскоре вторгнувшаяся в пределы русских владений шведская армия стала испытывать проблемы с продовольствием и боеприпасами.

Карл XII всерьёз полагался на помощь переметнувшегося на сторону шведского короля гетмана Малороссии Ивана Мазепы, который обещал шведам 50 тысяч казаков, продовольствие и удобную зимовку.

На практике, однако, вместе с Мазепой на сторону шведов перешло около 10 тысяч казаков. При этом Карл XII, не слишком полагаясь на их преданность, не использовал казаков в Полтавской битве. Любопытно, что ровно по той же причине, опасаясь измены, от использования казачьих частей под Полтавой отказался и Пётр I.

Военное счастье стало изменять Карлу XII. Трёхмесячная осада Полтавы, которую шведы поначалу считали лёгкой добычей, завершилась ничем.

Карл XII, узнав о приближении Петра I с войском, был намерен дать своему противнику генеральное сражение, несмотря на ослабленное состояние собственных войск и большое преимущество русских в численности армии.

Шведские генералы, исходя из предыдущего опыта, полагали, что русские в битве будут вести себя пассивно, что даст возможность шведам решительными действиями опрокинуть русское войско и обратить его в бегство.

В отличие от Карла XII, Пётр I не полагался на удачу и военное счастье, а готовился к битве тщательно, строя оборонительные редуты на пути движения противника. Кроме того, русский царь сумел добиться подавляющего преимущества в артиллерии, что станет одним из решающих обстоятельств в сражении.

Накануне сражения ситуация складывалась крайне неудачно для Карла XII. Он не получил подкрепления, его не поддержала Османская империя, на вступление которой в войну он рассчитывал.

Кроме того, «лёгкая добыча» Полтава так и не перешла в руки шведов.

Несмотря на всё это, Карл XII принял план генерального сражения. Суть замысла шведов заключалась во внезапной атаке пехоты на рассвете с прорывом в русский тыл, что должно было привести русскую армию в смятение, после чего конница должна была довершить дело.

Из 37 тысяч человек армии Карла XII в Полтавском сражении он располагал 8000 человек пехоты, 7800 кавалерии и около тысячи нерегулярной кавалерии. У Петра I в распоряжении была 60-тысячная армия, из которой в Полтавской битве участвовало 25 тысяч пехотинцев и до 12 тысяч кавалеристов. И всё это, не считая перевеса русских в орудиях, которых у них было, по разным данным, от 100 до 300, в то время как шведы располагали не более чем 40 орудиями, которые к тому же не имели боеприпасов в достатке.

Зная обо всём этом, самоуверенный Карл XII решился тем не менее дать генеральное сражение.

Шведский крах вместо русского

План шведов на битву начал рассыпаться уже в самом начале, когда полки, намеревавшиеся застать русских врасплох, ещё ночью наткнулись на редуты, о строительстве которых даже и не подозревали.

Боем за редуты ранним утром 8 июля 1709 года и началась Полтавская битва.

Упорный бой завершился плановым отступлением русских на основные позиции, однако в шведском лагере сложилось впечатление, что противник побежал.

Иллюзия оказалась настолько сильной, что приближённые уже принялись поздравлять короля Карла с победой.

Пока шведы готовились к празднику, назревала катастрофа. Увлёкшись штурмом 3-го редута, колонна шведского генерала Рооса оторвалась от основных сил и была разбита русскими. Такая же участь постигла и отряд кавалерии генерала Шлиппенбаха. Сам Вольмар Шлиппенбах стал первым шведским генералом, угодившим в этот день в русский плен.

В девять часов утра начался главный бой основных сил. Шведская пехота атаковала русский строй, завязалась яростная рукопашная схватка. Критический момент для русских войск наступил тогда, когда на левом фланге шведы штыковой атакой опрокинули 1-й батальон Новгородского полка, захватив свыше десятка русских орудий.

Авторитет шведской армии был чрезвычайно высок. Прорыв шведов угрожал внести в ряды русской армии смятение и панику. Однако тут вмешался в дело сам царь Пётр, во главе 2-го батальона новгородцев остановивший наступление противника.

Тем временем русская пехота правого фланга под командованием генерала Михаила Голицына обратила в бегство противостоящие ей шведские батальоны. Кавалерия пыталась прийти на выручку, но оказалась отброшена русскими кавалеристами.

Здесь стал сказываться перевес русских войск в численности. Не добившись стремительного успеха, шведские полки оказались измотаны, между ними появились разрывы, что привело к их окружению. В центре были практически полностью уничтожены батальоны Уппландского полка, где от 700 солдат в живых осталось менее двух десятков.

К 11 часам утра для Карла XII произошло самое страшное — его храбрые и непобедимые воины обратились в беспорядочное бегство.

Пир и капитуляция

Самому королю пришлось бежать, неся потери среди своего ближайшего окружения.

Разгром шведов был полным: одних только штандартов и знамён противника русским досталось 137, в плену оказались генералы и фельдмаршалы шведского короля и даже первый министр Карла XII.

Вечером того же дня Пётр I отмечал победу в своём шатре, куда были приглашены и пленные шведские генералы. Русский царь пил за верность и храбрость шведов и за здоровье своих учителей в ратном деле.

Несмотря на празднество, Пётр отправил часть войск в погоню за отступающими. Конец шведской армии наступил двумя днями позже у местечка Переволочна. Русские войска загнали шведов в стрелку рек Ворскла и Днепр, заблокировав им пути отхода.

Переправиться через Днепр и уйти от погони удалось только самому Карлу XII, Мазепе, небольшому числу приближённых и отряду охраны. Произошло это за несколько часов до подхода русских войск.

Когда появились преследователи во главе с Меншиковым, сломленные шведы капитулировали. В плен попали 16 тысяч человек, в их числе 3 генерала, 11 полковников, 16 подполковников, 23 майора, 1 фельдцейхмейстер, 12 575 унтер-офицеров и рядовых.

Потери шведов непосредственно в Полтавском сражении составили 9224 человека убитыми и 2973 — пленными.

Потери русских войск составили 1345 человек убитыми и 3290 — ранеными.

Бедный Карл, бедная Швеция…

Поражение под Полтавой оказалось для Карла XII куда более страшным, нежели поражение Петра I под Нарвой. Полтава не просто разрушила военный авторитет шведского короля, она нанесла решающий удар по шведской армии, которая уже никогда не восстановила былого могущества.

Война с Россией продлилась ещё 12 лет, однако это было, образно говоря, отложенное поражение. Русские войска постепенно добивали шведов, занимая всё новые и новые территории, в конце концов, доведя дело до разорительных десантов, действовавших едва ли не в окрестностях Стокгольма. Противопоставить этому что-то, кроме нежелания признать поражение, шведы более не могли.

Судьба самого Карла XII оказалась ещё более плачевной. Скрывшись во владениях султана Османской империи, бывший кумир Европы несколько лет провёл в Бендерах, не имея реальных сил для продолжения войны и одновременно теряя власть на родине.

В 1713 году султан буквально выставил «сидельца» из своих владений, и тот с трудом, практически тайком пробрался на принадлежащие Швеции земли. Правда, в Стокгольм он так и не вернулся — там Карла уже не воспринимали как короля. Шведская знать была донельзя раздражена неудачной и разорительной войной, которая буквально уничтожила влияние страны в Европе.

В 1718 году Карл XII, смирившись с очевидным, попытался заключить мир с Россией, признав большинство завоеваний Петра I на Балтике. Стороны, впрочем, так и не пришли к соглашению.

В ноябре того же года король Швеции во время своего последнего похода в Норвегию, которой на тот момент владела Дания, при осаде крепости Фредрикстен был убит шальной пулей.

Есть версия, правда, что Карл XII пал жертвой шведской элиты, решившей, что такой монарх-неудачник ей более не нужен.

Но и над наследниками Карла витала «тень Полтавы». Спустя три года после его смерти, в 1721 году, Швеция заключила с Россией Ништадтский мир на условиях значительно более тяжёлых, чем те, от которых в 1718 году отказался Карл XII.