Подсудная лавка: зачем Караджичу вынесли пожизненный приговор. Этим решением Запад поставил окончательную точку в войне против Югославии и ее народов

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) (РС БиГ) Радована Караджича. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге вынес ему обвинительный приговор и дал 40 лет. Последовала апелляция. И вот ответ — пожизненное заключение. Причины и последствия громкого судебного решения для «Известий» проанализировал эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.

Как будто в насмешку

Казалось, что в ноябре 2017 года МТБЮ в последний раз протрубил в победные фанфары, вынося обвинительный приговор бывшему командующему силами боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Его тоже признали виновным — по десяти из одиннадцати пунктов, в частности — в геноциде и военных преступлениях в Боснии и Герцеговине в годы гражданской войны 1992–1995 годов. И тоже приговорили к пожизненному заключению.

А в декабре того же 2017 года МТБЮ «тихо и мирно» скончался. Его закрыли, поскольку «мавр сделал свое дело». Это событие вяло освещалось в западных СМИ. Однако оно стало знаковым. Это была целая веха на пути планомерного и расчетливого захвата Североатлантическим альянсом во главе с США всё новых и новых плацдармов на планете, в данном случае на Балканах. Работа МТБЮ, как сегодня уже очевидно, не была направлена на объективное расследование военных преступлений во время войн в бывшей Югославии в 1990-х. Существование этого трибунала стало информационно-пропагандистским прикрытием реализации плана США и НАТО по расчленению бывшей Югославии и сокрытия истинного виновника трагедии этой страны, начавшейся в 1990-х и продолжающейся до сих пор. Сегодня этот виновник вполне очевиден. Это руководимый Вашингтоном коллективный Запад.

И вот беззаконный и почивший уже МТБЮ вновь дал о себе знать. Сербские политические деятели до сих пор утверждают, что факт так называемого геноцида мусульман в боснийской деревне Сребреница в 1995 году, который вменяют Караджичу и Младичу, не доказан. Эти обвинения, утверждают сербы, — провокация Запада, нацеленная на то, чтобы назначить сербов виновными. Не удивительно ли, что более 80% 161-го обвинительного заключения, вынесенного МТБЮ, касаются сербов?

Время войны

При этом МТБЮ либо оправдал, либо вынес весьма условные или мягкие приговоры, практически порицания, косовским албанцам, которые были виновны в массовых убийствах сербов. Так, против нынешнего «президента» Косово Хашима Тачи существуют неопровержимые доказательства того, что он причастен к массовым убийствам сербов и к незаконной торговле человеческими органами в годы войны. Но он на свободе и руководит квазигосударством. Аналогичные обвинения были выдвинуты против его сподручного, нынешнего косовского «премьера» Рамуша Харадиная, который в годы войны был командиром «Армии освобождения Косово». МТБЮ его оправдал дважды — в 2008 и 2012 годах. Свидетели зверских преступлений Харадиная, которые должны были дать показания в МТБЮ, либо погибли «при невыясненных обстоятельствах», либо отказались явиться в суд, видя, что произошло с другими свидетелями. Это только два ярких примера «беспристрастности» всей европейской Фемиды.

При этом надо понимать, что во время войны та или иная сторона может совершать действия, которые потом, в мирное время, могут быть расценены как неоправданное насилие. Но надо помнить и то, что армия Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) выполняла конституционный долг по наведению порядка и подавлению мятежей, каковыми в рамках конституционных норм считались действия бошняков и хорватов в Боснии и Герцеговине, и позже — действия албанцев в крае Косово.

Главная цель

Войны на территории бывшей Югославии были инспирированы Соединенными Штатами с одной целью — расчленить СФРЮ и создать на ее осколках послушные Вашингтону режимы. И по западному плану все клочки этого лоскутного одеяла под совокупным названием «бывшие югославские республики» должны были войти в зону доминирования НАТО и в целом в сферу западного влияния. Это мы сегодня и видим. Черногория, Хорватия, Словения, Македония уже в НАТО. Не признанное Белградом Косово полностью оккупировано альянсом, там находится крупнейшая военная база США на Западных Балканах. На пути в НАТО Босния и Герцеговина.

Главным препятствием для расчленения Югославии были сербы как государствообразующая нация. Они на протяжении веков вплоть до наших дней — невзирая на годы коммунистического правления в СФРЮ и СССР — смотрели и смотрят на Россию как на своего единственного и верного союзника и друга. В основе этого отношения лежат духовное христианское единство русских и сербов и их взаимная историческая память. Именно поэтому сербы были главной мишенью для Запада. Расчленяя Югославию путем провоцирования конфликтов между этническими и религиозными общинами, которые жили относительно дружно после Второй мировой, он пытался уничтожить именно Сербию с ее экономическим и военным потенциалом как главного союзника России на Западных Балканах.

Нынешний приговор Караджичу был вполне ожидаем. Таким способом поставлена окончательная точка в войне против Югославии и ее народов. Но на самом деле суд истории ещё впереди. Для тех, кто объективно смотрит на то, что учинил Запад с Югославией, понятно, что он осудил не Караджича, а самого себя.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101993