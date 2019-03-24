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Образование трещин в окаменевших выходах холодных флюидолитов

09:32. 24 марта 2019 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:
Если по-простому, то в статье будут представлены аналогии образования трещиноватости в окаменевших массах грязи, природном геобетоне и в скалах-останцах, которые якобы имеют магматическое образование, ибо это граниты и сиениты.




Те, кто интересуется загадочными видами гранитных и сиенитовых останцев – восхищаются их необычными формами в виде стен, столбов и их странной структурой то ли трещин, то ли швов между массивами. Задаются вопросами: как могли образоваться такие странные по геометрии «блоки», «мятые камни», стены из них. И правда, на первый взгляд такое впечатление, что их вылепила по-блочно некая рука разума.

Парадоксальные моменты в их структуре находил и автор этих строк. Например, плоскости сопряжения отдельностей сиенитовых массивов. Именно прилипания масс, а не трещиноватости в них. Лежащие друг на друге как блины наплывы и т.д. И кроме как ответа, что это все результат разумных сил, замысел которых мы сейчас не понимаем – ничего не приходило в голову.

Иногда следует ответы по-искать в других местах. Бывает, что встречаешь аналогию, которая может пролить свет на хотя бы часть вопросов. Так произошло и в этот раз: обратил внимание на глыбы камней, расположенные на побережье Сиамского залива. Решил поделиться своими наблюдениями из увиденных аналогий.

Вот что мне попалось на глаза когда рассматривал каменные массивы в новых для себя местах:



Выходы окаменевших масс из воды в береговой зоне Сиамского залива. Провинция Chanthaburi, Таиланд.

С виду ничего особенного, обычный вид, тем более издалека. Но мне всегда интересны детали и аналогии в них. Эта наблюдательность даже на отдыхе не оставляет меня. Вот что заметил:



1. Фотография плохо передает что это похоже на приподнятые пластичные массы, залегающие ранее на дне. Их вид очень похож на сибирские скалы-останцы.
2. У самой береговой линии расположены такие камни со странной эрозией.
3. Это небольшой камень, размером где-то 2мх0,5м. Не вызывает сомнения, что это именно окаменевший морской ил. В его структуре – мелкий песок. Но на нем видны все те же трещины, заполненные инородной породой.

Если увеличить, то видна сетка из беспорядочных трещин, заполненных какой-то иной породой, которая хуже поддается разрушению морем.

Местами она отслаивается как штукатурка. Некоторые части породы как бы раздуты. Возможно, это говорит о процессе увеличения массы при окаменении. Версию с такими механизмом я описывал здесь

В составе, скорее всего, есть соединения которые содержатся в бентонитовых глинах – при контакте с большим количеством воды начинают разбухать.

Вот что ранее встречалось в родных краях:



1. Это внутренний угол, образовавшийся в массивах на Красноярских столбах.
2. Штукатурка на сиенитовых массивах. Там же на Красноярских столбах. Как она образовалась – толком геология не объясняет. Но очень похоже на заполнения какой-то породой трещин или мест сопряжения отдельных масс – как и в камнях у моря.

На первый взгляд этот пример объясняется не трещинаватостью, а именно примыканием с образованием некой более тонкосдисперсной «корки» между массами, которая отслаивается как штукатурка. К сожалению, фотография плохо передает.

Что это за процесс заполнения трещин в породе и что за минерал образуется – вопрос к геологии.



1. Чем не мегалитическая скала-останец в миниатюре? Такие же хаотичные швы-трещины, наплывы породы.
2. Сравните с аналогичным примером с Красноярских столбов. Если не знать какая фотографии откуда – можно и перепутать. Фотографии передают практически идентичную картину. А на самом деле – размеры каменных массивов разнятся на десятки метров!
3. Койское белогорье. Высокий останец высотой в десятки метров. Съемка с высоты с квадрокоптера.
4. Часть этого камня с увеличением. Псевдокладка, наплывы одного «блока» на другой, трещиноватость, придающая всей этой картине загадочность. Хотя размер части этого камня на данной фотографии: 0,5х0,5м

Продолжим рассматривать структуру массивов у моря:



1. Еще небольшой каменный массив у берега. Увеличьте это до масштабов Красноярских столбов – аналогия очень похожая. Впечатление, что каменная масса увеличивалась в размерах, оказавшись на поверхности земли.
2. Вдали от берега, в парке одного отеля обнаружил кусок мрамора с прожилками, который в морском климате разрушается очень быстро.

Разрушается он на отдельности с образованием неких хаотичной формы сегментов. Трещины тоже заполнены иной породой, отличной от мрамора по цвету. Видна сетка из трещин.

Скорее всего, у же через 10-20 лет этот кусок мрамора по ним разрушится на отдельности. Метаморфизм, как говорят геологи. Но процесс очень похож, как на фотографиях с береговой линии, только происходило это без увеличения объема самой породы.

Какой можно сделать вывод на основании этих аналогий? Думаю, процессы в миниатюре отдельных камней и в макрообъектах целых скальных выходов – одинаковы. Механизм трещинообразования, метаморфизма работает одинаково в поликристаллической структуре схожих пород. Иногда в трещинах образуются другие минералы, жилы, как говорят.

Возможно, это механизм роста кристаллов, может быть заполнение трещин влагой и в ней уже начинаются процессы выделения элементов из породы-донора. Вопрос интересны и требует глубокого изучения. Но, к сожалению, геология довольствуется лишь тем, что в ее представлениях это образовалось якобы миллионы лет назад, дает название минералам, породе и на этом ставит точку. Хотя, точку ставить рано даже в представлениях о природе в этой самой консервативной науке.

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Что такое холодные флюидолиты с точки зрения современной геологии – читать здесь
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Следующее место с подобными наблюдениями: Остров Самет в на севере Сиамского залива

Этот материал, можно сказать, дополнение к информации выше. А так же это том, что мои гипотезы на счет выходов холодных флюидолитов подтверждаются и в других местах этого региона.

Зачастую, когда бываешь в одном и том же месте несколько раз – то каждый раз видишь многие объекты этого места по-разному. Так произошло при очередном посещении острова Самет в Сиамском заливе вблизи береговой линии Таиланда.

Несколько лет назад холмы, скальные выходы и им подобное я рассматривал с позиции версии о следах разумной деятельности в далеком прошлом планеты (прежних цивилизаций или залетных вахтеров): карьеры, терриконы и т.д. Сейчас же взгляд ловил картины и мозг пытался проанализировать все с точки зрения последствий катастрофических сил при глобальном катаклизме из времен масштабных вымираний флоры и фауны, стремительного горообразования, выходов флюидолитов (водогрязевых потоков) и т.д. Точка отсчета поменялась.



Остров Самет у побережья Таиланда в Сиамском заливе (северная его часть) – это, можно сказать, гряда из холмов,поднявшихся из моря. Видны каменные пласты наподобие скорлупы. Очень похоже, что это выдавливание породы из недр через разлом.

Мое мнение – этот остров был образован пучением морских слоев поднимающимися к поверхности либо магматическими, либо холодными флюидами. Возможно, в образовавшимся разломе. Вырывались они на поверхность или нет – сейчас трудно сказать. Но то, что пласты породы были приподняты в виде холмов – хорошо видно.

Часть береговой линии острова – это не только живописные пляжи в белым песком и прозрачной водой моря, но довольно скалистые выходы. Пару таких мест я в очередной осмотрел и заметил вот эти детали:



1. Часть береговой линии со скальными выходами. Впечатление, что пластичные или жидкие на то время каменные массы были приподняты со дна или стекали с высоких областей острова.
2. Каменные выходы испещрены множеством трещин. Они очень напоминают трещины в сибирских скалах-останцах: Красноярские столбы, Койское, Кутурчинское белогорья и т.д.
3. Фотография структуру породы не передаст, но на вид и прочность порода похожа на кварцит.
4. Местами порода имеет слоистую структуру, как стопка блинов.

Сравните с фотографией с одного из мест Койского белогорья в Красноярском крае:



1. Койское белогорье. Тоже слоистая структура. Порода – сиенит. Но, думаю, процессы, приводившие к образованию того и другого – одинаковые.
2. Трещины заполнены другой породой – кварцем. Интересен процесс: почему кварц начинает расти в образовавшихся трещинах?
3. Иногда жилы кварца имеют толщину в несколько сантиметров
4. Фотография для сравнения – Красноярские столбы. Мелкодисперсный сиенит, заполняющий трещину на одном из останцев на Красноярских столбах



1. Треугольный отколовшийся камень с ровными гранями на о.Самет
2. По всей видимости, он ранее был частью именно такой структуры – там же на о.Самет
3. Койское белогорье – тоже треугольные «блоки», но скругленные эрозией.

У меня сложилось впечатление, что эти кварцитовые выходы ранее были пластичными слоями, но где-то в глубине. Были достаточно быстро выдавлены на поверхность и окаменели. Эрозия по трещинам разрушает эти массы достаточно быстро. Чем не мегалитические останцы в миниатюре?



Чем не сибирские скалы-останцы в миниатюре? Посмотрите на фотографии в сети – очень похожи не смотря на разный масштаб. То, что порода изначально не было твердой, а слои имели пластичность – говорит фотография №4. При поднятии этой территории, подъем происходил неравномерно и какие-то части масс оказались выше, изогнулись пластичные слои.



Здесь тоже видны и образованные трещины и слоистость породы. Все как в сибирских скалах-останцах. Аналогия очевидна. Только эти каменные выходы – как бы в миниатюре. Но процессы в природе идут одинаково.



1. Там, где порода была более пористая – в ней образовались каверны.
2. Что-то похожее есть на Красноярских столбах.
3. Мне попались в кадр даже «чаши» в породе этих морских останцев
4. Аналогичные образования, углубления – находятся практически на вершинах любых скал-останцев. Кутурчинское белогорье

Хочу поделиться еще одним интересным наблюдением. В глубине острова поверхность состоят из рыхлого грунта – супеси. Чернозем, плодородный слой, травяной дерн – отсутствуют. Когда идут сильные дожди, вода размывает породу и образуются вот такие миниатюрные каменные «грибы»:



Но втором фото – срез грунта вдоль дороги. Супесь с включениями из камней. Перегной, чернозем отсутствует.

Одно из объяснений – вымывается дождями. Но в таком случае, должна вымываться и сама супесь. Возможно, это и происходит. Эрозия – уменьшает высоту холмов, но медленное поднятие компенсирует этот процесс и холмы остаются примерно на том же уровне над водой.

Мой вывод такой же, как и в предыдущей статье на эту тему сравнений каменных образований и трещин в их породах на морском побережье с сравнениями трещин и «блоков» в гранитных и сиенитовых скалах Сибири и других мест. Все это природного, хоть и катастрофического происхождения.
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Источник: https://sibved.livejournal.com/292237.html

Метки: геология, гпб, земля, катастрофы, окаменелости, останцы, пластичный камень

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