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Магия встречи в Москве: на Украине срочно собираются понизить цену на газ

20:56. 24 марта 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

В пятницу из Украины прилетели депутаты, которые  провели переговоры с российским премьер-министром и главой «Газпрома». Был поднят вопрос восстановления торгово-экономических связей между двумя странами, а также поставок газа на Украину.

На встрече Миллер предположил, что в случае прямых поставок газа на Украину, стоимость голубого топлива для конечных потребителей упадет минимум на 25%:

«Газпром» готов пойти на переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок на прямую российского газа. Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту, но, зная запредельный уровень, заоблачный уровень цен для конечных потребителей, который есть сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен».

В Киеве всполошились и вот результат: НАК «Нафтогаз Украины» сообщил  в субботу, что в апреле 2019 года компания снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным и бытовым потребителям на 19.1% по сравнению с ценой в марте.

Прямо магия цифр: «Газпром» сказал 25%, «Нафтогаз» ответил почти двадцатью процентами.

Правда, жадный «Нафтогаз Украины» затем написали «мелким шрифтом», испортив все «понижение» тарифов:

«Указанная стоимость актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, на условиях предоплаты и при отсутствии долгов перед компанией».

Смешно. Кого они хотят обмануть? Известно, что газ для населения Украины стоит 317 долларов, с 1 мая цена увеличится до 368 долларов, а с 1 января 2020 года – до 461 доллара. Уже сейчас люди не могут платить по тарифам, задолженность составляет 2,3 млрд долларов. По статистике около 30% украинцев не могут платить за коммунальные услуги.

 

Источник: https://patriot.d3.ru/magiia-vstrechi-v-moskve-na-ukraine-srochno-sobiraiutsia-ponizit-tsenu-na-gaz-1759681/?sorting=rating

Метки: Украина

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