Белый дом со своим рекордным долгом, который в феврале 2019 года превысил 22 триллиона долларов, начал экономить деньги на цветных революциях. В списке стран с самым большим госдолгом в мире вы не найдете Венесуэлу. Тем не менее, Вашингтон решил, что люди там слишком плохо живут, и предпринял попытку устроить в Каракасе госпереворот. Осталось только спросить: за чей счет?

Оринокский нефтяной бассейн мог бы превратить Венесуэлу в «южноамериканскую Саудовскую Аравию». Его площадь 55 тыс. кв. км и он переполнен нефтяными и газовыми месторождениями. Если бы не действия США, которые позарились на полезные ископаемые Венесуэлы.

Сценарий прост: сначала объявляются суровые санкции, чтобы разрушить экономику страны. Собственно, так же Вашингтон поступил с Россией и Ираном. Затем, идет процесс подстрекательства к смене режима. Финальная стадия - государственный переворот поддерживаемый деньгами и оружием из США. Именно на этой стадии и находится сейчас операция Вашингтона против Каракаса. В итоге Белый дом рассчитывает посадить в президентское кресло своего человека, который бы подарил за это США Оринокский нефтяной бассейн.

Но вернемся к финансированию «цветной революции». Давайте сложим воедино несколько фактов.

Первый факт: гуманитарная помощь из США, от доставки которой отказались ООН и Международный красный крест с определением о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы. В американских грузовиках под видом гуманитарной помощи пытались провезти оружие и деньги для оппозиции.

Второй факт: по обвинению в террористической деятельности и подготовке политических покушений бы задержан секретарь Гуайдо. У него дома было обнаружено оружие и большая сумма денег. Как известно Хуан Гуайдо – самозванец, марионетка и ставленник Вашингтона.

И третий факт: министр связи и информации Венесуэлы вчера рассказал по национальному телевидению, что с зарубежных счетов республики было похищено более 30 млрд долларов США. Вывод активов из различных иностранных банков осуществляется по прямому указанию из Белого дома.

Довольно просто сложить все факты, чтобы понять все коварство администрации Белого дома: устроить госпереворот в Каракасе за счет самой Венесуэлы.