Константин Никифоров. Значительный фактор

20 марта присяжные федерального суда в Сан-Франциско признали химикат глифосат “значительным фактором”, повлиявшим на развитие онкологического заболевания у 70-летнего мужчины, активно использовавшего его на протяжении почти трех десятилетий.

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” Решение присяжных должно стать прецедентным, поскольку впервые рассматривалось в федеральном суде США, а всего в американских судах находится около 11 тысяч исков против компании Monsanto, производившей глифосат как средство для уничтожения сорняков.

Американский процесс самым непосредственным образом влияет на немецкую экономику, поскольку немецкий концерн Bayer в 2018 году купил компанию Monsanto за 63 миллиарда долларов, что стало самой дорогой зарубежной покупкой, совершенной немецкой компанией за всю историю. С момента оглашения решения присяжных акции Bayer упали на 13 процентов. Всего с момента покупка Monsanto акции немецкого концерна подешевели на 40 процентов” ( конец цитаты)

Суд начался 25 февраля в Северном округе Калифорнии, истец, гражданин США, утверждал, что гербицид глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у него онкологического заболевания. По словам адвокатов 70-летнего мужчины, он активно пользовался средством с 1980-х по 2012 год.

Байер среагировал незамедлительно и опубликовал заявление в ответ на вердикт первого этапа в пользу истца по делу «Хардеман против Монсанто». На этом этапе подтвердили причинно-следственную связь, но решить вопрос об ответственности придется на втором этапе, прежде чем будет вынесен окончательный вердикт по этому делу.

https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-statement-on-jurys-decision-in-phase-one-of-California-glyphosate-trial



«Мы разочарованы первоначальным решением жюри, но мы по-прежнему твердо верим, что наука подтверждает, что основанные на глифосате гербициды не вызывают рак. Мы уверены, что доказательства на втором этапе покажут, что поведение Monsanto было уместным и что компания не должна нести ответственность за рак мистера Хардемана. Однако независимо от результата решение на первом этапе этого судебного разбирательства не влияет на будущие дела и судебные процессы, поскольку у каждого из них есть свои фактические и юридические обстоятельства. Мы очень симпатизируем г-ну Хардеману и его семье, но обширная научная база подтверждает вывод, что Раундап не был причиной его рака. Bayer поддерживает эти продукты и будет энергично защищать их.



Продукты Roundup и их активный ингредиент, глифосат, безопасны и успешно использовались в течение более четырех десятилетий во всем мире и являются ценным инструментом, помогающим фермерам поставлять сельскохозяйственные культуры на рынки и практиковать устойчивое земледелие за счет сокращения обработки почвы, снижения эрозии почвы и выбросов углерода. Регулирующие органы во всем мире считают гербициды на основе глифосата безопасными при использовании по назначению. Существует обширный объем исследований по гербицидам на основе глифосата и самого глифосата, в том числе более 800 тщательных исследований, представленных EPA, европейским и другим регулирующим органам в связи с процессом регистрации, которые подтверждают, что эти продукты безопасны при использовании по назначению. Примечательно, что самое крупное и последнее эпидемиологическое исследование – независимое долгосрочное исследование, проведенное независимым Национальным институтом рака в 2018 году, в котором следовало более 50 000 аппликаторов пестицидов в течение более 20 лет и которое было опубликовано потом в виде монографии IARC – не выявило связи между гербицидами на основе глифосата и раком. Кроме того, в ходе оценки риска развития рака в 2017 году, проведенной EPA, были проанализированы более 100 исследований, которые агентство сочло актуальными, и пришло к выводу, что глифосат «не может быть канцерогенным для человека», что является его наиболее благоприятным рейтингом. Как отмечалось в недавнем заявлении Министерства здравоохранения Канады, «ни один орган по регулированию пестицидов в мире в настоящее время не считает глифосат опасным для развития у человека рака на тех уровнях, на которых люди в настоящее время подвергаются воздействию»”(конец цитаты).

Это не первый процесс о глифосате в США. Ранее, в октябре уже состоялся суд по аналогичной теме…

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“Сумма, которую компания Monsanto должна выплатить в качестве компенсации пострадавшему с онкологическим заболеванием, снижена с 289 млн до 78 млн долларов. Такое решение суд в Сан-Франциско принял в понедельник, 22 октября. При этом судья не удовлетворила требование компании о новом процессе.

10 августа суд оштрафовал Monsanto на 289 млн долларов. Присяжные сочли, что гербицид глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, “в значительной степени” содействовал развитию онкологического заболевания у 46-летнего мужчины. Ранее пострадавший работал смотрителем школьной территории и использовал средство в течение нескольких лет. По мнению присяжных, компания не предупреждала покупателей своей продукции о том, что гербициды могут привести к онкологическим заболеваниям.

У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном”. ( конец цитаты).

Есть соблазн скатиться на конспирологию. Например, почему стали иски удовлетворять, когда Байер закрыл сделку по Монсанто? Посмотрим, через полгода- Совет директоров изменится по персоналиям или нет? Тогда и выводы можно будет делать.