Главная » Невероятное в мире

Константин Никифоров. Значительный фактор

14:03. 24 марта 2019 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

20 марта присяжные федерального суда в Сан-Франциско  признали химикат глифосат “значительным фактором”, повлиявшим на развитие онкологического заболевания у 70-летнего мужчины, активно использовавшего его на протяжении почти трех десятилетий.

https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-bayer-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%83/a-47994052?maca=ru-Twitter-sharing
” Решение присяжных должно стать прецедентным, поскольку впервые рассматривалось в федеральном суде США, а всего в американских судах находится около 11 тысяч исков против компании Monsanto, производившей глифосат как средство для уничтожения сорняков.
Американский процесс самым непосредственным образом влияет на немецкую экономику, поскольку немецкий концерн Bayer в 2018 году купил компанию Monsanto за 63 миллиарда долларов, что стало самой дорогой зарубежной покупкой, совершенной немецкой компанией за всю историю. С момента оглашения решения присяжных акции Bayer упали на 13 процентов. Всего с момента покупка Monsanto акции немецкого концерна подешевели на 40 процентов” ( конец цитаты)

Суд начался 25 февраля в Северном округе Калифорнии, истец, гражданин США, утверждал, что гербицид глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у него онкологического заболевания. По словам адвокатов 70-летнего мужчины, он активно пользовался средством с 1980-х по 2012 год.
Байер среагировал незамедлительно и опубликовал  заявление в ответ на вердикт первого этапа в пользу истца по делу «Хардеман против Монсанто». На этом этапе подтвердили  причинно-следственную  связь, но решить вопрос об ответственности придется на втором этапе, прежде чем будет вынесен окончательный вердикт по этому делу.

https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-statement-on-jurys-decision-in-phase-one-of-California-glyphosate-trial

«Мы разочарованы первоначальным решением жюри, но мы по-прежнему твердо верим, что наука подтверждает, что основанные на глифосате гербициды не вызывают рак. Мы уверены, что доказательства на втором этапе покажут, что поведение Monsanto было уместным и что компания не должна нести ответственность за рак мистера Хардемана. Однако независимо от результата решение на первом этапе этого судебного разбирательства не влияет на будущие дела и судебные процессы, поскольку у каждого из них есть свои фактические и юридические обстоятельства. Мы очень симпатизируем г-ну Хардеману и его семье, но обширная научная база подтверждает вывод, что Раундап  не был причиной его рака. Bayer поддерживает эти продукты и будет энергично защищать их.

Продукты Roundup  и их активный ингредиент, глифосат, безопасны и успешно использовались в течение более четырех десятилетий во всем мире и являются ценным инструментом, помогающим фермерам поставлять сельскохозяйственные культуры на рынки и практиковать устойчивое земледелие за счет сокращения обработки почвы, снижения  эрозии почвы и выбросов углерода. Регулирующие органы во всем мире считают гербициды на основе глифосата безопасными при использовании по назначению. Существует обширный объем исследований по гербицидам на основе глифосата и самого глифосата, в том числе более 800 тщательных исследований, представленных EPA, европейским и другим регулирующим органам в связи с процессом регистрации, которые подтверждают, что эти продукты безопасны при использовании по назначению. Примечательно, что самое крупное и последнее эпидемиологическое исследование – независимое долгосрочное исследование, проведенное независимым Национальным институтом рака в 2018 году, в котором следовало более 50 000 аппликаторов пестицидов в течение более 20 лет и которое было опубликовано потом в виде монографии IARC – не выявило связи между гербицидами на основе глифосата и раком. Кроме того, в ходе оценки риска развития рака в 2017 году, проведенной EPA, были проанализированы более 100 исследований, которые агентство сочло актуальными, и пришло к выводу, что глифосат «не может быть канцерогенным для человека», что является его наиболее благоприятным рейтингом. Как отмечалось в недавнем заявлении Министерства здравоохранения Канады, «ни один орган по регулированию пестицидов в мире в настоящее время не считает глифосат опасным для развития у человека рака  на тех уровнях, на которых люди в настоящее время подвергаются воздействию»”(конец цитаты). 

Это не первый процесс о глифосате в США. Ранее, в октябре уже состоялся суд по аналогичной теме… 

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-monsanto-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC/a-45993000

“Сумма, которую компания Monsanto должна выплатить в качестве компенсации пострадавшему с онкологическим заболеванием, снижена с 289 млн до 78 млн долларов. Такое решение суд в Сан-Франциско принял в понедельник, 22 октября. При этом судья не удовлетворила требование компании о новом процессе.
10 августа суд оштрафовал Monsanto на 289 млн долларов. Присяжные сочли, что гербицид глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, “в значительной степени” содействовал развитию онкологического заболевания у 46-летнего мужчины. Ранее пострадавший работал смотрителем школьной территории и использовал средство в течение нескольких лет. По мнению присяжных, компания не предупреждала покупателей своей продукции о том, что гербициды могут привести к онкологическим заболеваниям.
У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном”. ( конец цитаты).

Есть соблазн скатиться на конспирологию. Например, почему стали иски удовлетворять, когда Байер закрыл сделку по Монсанто? Посмотрим, через полгода- Совет директоров изменится по персоналиям или нет? Тогда и выводы можно будет делать.

Источник: http://pravosudija.net/article/konstantin-nikiforov-znachitelnyy-faktor

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Константин Никифоров. «Большая игра» с Китаем
..., завершение этого процесса в значительной мере повлияет на ситуацию с... играют немаленькую роль стабилизирующего фактора". Директор Института мировой экономики и...выступают посредниками и объединяющим, стабилизирующим фактором между разными общинами, которые,...
Константин Никифоров. Кимерика
...-американские торгово-экономические связи значительно расширились и углубились, была...политических и циклических экономических факторов. Углубление двусторонних обменов и...будут лучше играть роль стабилизирующего фактора и двигателя двусторонних отношений" ...
Константин Никифоров. Корейский полуостров
... торговой войны американский рынок пострадает значительно сильнее, чем китайский. США, возможно... хочет дядя Сэм? Кроме экономических факторов, Трампу необходимо доказать американцам, его...
Константин Никифоров. Deutsche Bank теряет клиентов
.... Однако активы 63-летнего предпринимателя значительны. Западные специалисты до сих пор..., таким образом, американский инвестор станет фактором власти в финансовой отрасли Европы...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 декабря 2017
... | Источник: voicesevas.ru Константин Никифоров. Цемент для ИГ История с... неприемлемыми и были сделаны значительные ошибки в суждении, которые...Хотя не исключены и другие факторы. Так Форбс в марте...технику и отбрасывая человеческий фактор. Как бы то ни...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 апреля 2018
... с территории суверенного государства. Константин Никифоров. Мир замер в ожидании ... широкая поддержка со стороны значительной части международного сообщества возлагают... на рынке в значительной мере определяется политическими факторами», — отмечается в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>