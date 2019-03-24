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Китай выбрал “неправильную” сторону

14:24. 24 марта 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:


Заседание Межамериканского банка развития в Китае было отменено, так как Китай не пустил в страну представителя Гуайдо, которого США выдают за президента Венесуэлы.
В Белом Доме по этому поводу разразилась легкая истерика.

Китай выбрал неправильную сторону

Соединенные Штаты в субботу поддержали решение совета директоров Межамериканского банка развития (МБР) отменить запланированное на 28 — 31 марта заседание в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань). Соответствующее сообщение опубликовал в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"МБР поступил правильно, отказавшись от запланированной встречи в Китае. Отказ Китая выдать визу законному представителю Венесуэлы является нарушением его обязательств в качестве принимающей стороны и оскорблением для народа Венесуэлы и всего региона", — утверждал советник президента.
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки также написал в Twitter, что «отказ Китая от соблюдения правил МБР и создание им препятствий для перехода к демократии в Венесуэле демонстрируют его ненадежность как партнера и безразличие к Латинской Америке». «Китай выбрал сторону [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро и его бандитов. Китай сделал неправильный выбор», — утверждал Марки.
В полученном в субботу ТАСС заявлении МИД КНР говорится, что Китай сожалеет о решении совета директоров МБР отменить заседание. В документе сказано, что «большинство членов Межамериканского банка развития, в том числе Китай, считают, что заседание должно быть посвящено финансовому сектору и сотрудничеству в этой отрасли, а не обсуждению чувствительных политических вопросов». Однако некоторые страны, как сообщает МИД КНР, «постоянно поднимают щекотливую тему ситуации в Венесуэле».

https://news.rambler.ru/latinamerica/41917681-belyy-dom-podderzhal-reshenie-mezhamerikanskogo-banka-razvitiya-otmenit-zasedanie-v-kitae/?updated – цинк

В Китае заявили, что вину за срыв встречи несут США, а у Гуайдо нет правовой легитимности, чтобы быть президентом Венесэулы. К Южной Америке Китай конечно не безразличен, иначе бы он не вложил туда сотни миллиардов долларов и не культивировал отношения с местными правительствами через инфраструктуру, ВПК и сырьевые контракты.
Не приехавший в Китай представитель США в МБР Рикардо Хаусман причастен к неолиберальным реформам 90х в Венесуэле, которые собственно и привели к тому, что Чавес смог прийти к власти через выборы, так как население наелось либерализма.Сейчас пытаются зайти на второй круг, выдавив Китай и обеспечив контроль над венесуэльскими нефтяными запасами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4869569.html

Метки: венесуэла, гуайдо, Китай, мадуро, США, южная америка

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