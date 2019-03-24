Киберстратегия Трампа: США хотят управлять миром

Концептуал СМИ Открытый интернет – это средство продвижения американских ценностей

Круглый стол «Международный день безопасного интернета. Мировые тенденции и здравый смысл». Выступление российского предпринимателя в сфере информационных технологий и гуру интернета Игоря Ашманова.



Зачем США нужно доминировать в киберпространстве? Могут ли американцы отключить нам интернет? Почему нас назначили врагом? Какие киберугрозы государственного уровня сегодня известны? Насколько важен для государства информационный суверенитет?



Как регулировать российский интернет в целях безопасности? Стоит ли закручивать гайки в отношении контента и блокировок? Кто угрожает нам в интернете? Как остановить «токсичный» контент и деструктивные движения среди молодёжи? Чему мы должны научить детей? Возможно ли достичь базовой безопасности интернета?



Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, расскажет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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