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Где книги, из которых берете знания? Назовите источники! Алексей Орлов

08:59. 24 марта 2019 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

Ответы Алексея Орлова на острые вопросы к семинару «Управление судьбой» в Екатеринбурге 23 и 24 марта 2019 года.
Часть 10.

Вадим Геннадьевич.
Где книги, из которых берете свои знания? Предъявите источники!
Алексей. То, что вы не можете назвать источники вашей информации, по причине того, что таковых якобы не существует, это всего лишь словесная эквилибристика. Не обязательно же первоисточники называть, есть вторые, третьи, или наконец тот самый человек, или люди, которые и получили свои знания напрямую. Всё это вполне возможно озвучить, не обвиняя других людей в том, что они будут выбрасывать книги, не найдя их первоисточника. Почему вам трудно назвать те книги, где, как вы сказали: ” представлены крупицы элементов этих знаний”. Да или просто сказать так, читал это и вот то, понравились эти и вот те. Всё и каждый сам сделает свои выводы. Ну на счёт запрещённых согласен, не стоит озвучивать, тут и так понятно о чём речь.

Подробнее о семинаре
vk.com/event151333350?w=wall-151333350_775

Часть 1 https://youtu.be/uYR9f1f1O3c
Часть 2 https://youtu.be/ESNUvOZptSE
Часть 3 https://youtu.be/U-Hu-HWmzrc
Часть 4 https://youtu.be/P8aWBG83Tf8
Часть 5 https://youtu.be/hDmtqDbysC4
Часть 6 https://youtu.be/bQaoXO4yxqw
Часть 7 https://youtu.be/F-wQTUuPsKw
Часть 8 https://youtu.be/F-wQTUuPsKw
Часть 9 https://youtu.be/W5-Y36yiCdw
Часть 10 https://youtu.be/jjSfvgkvT6o

В этом видео мы с Вами попробуем более точно и всесторонне разобраться с этими не простыми вопросами с точки зрения современности, древних устоев и возможного будущего.

Всем , кто собирается на Семинар Алексея Орлова, который состоится 23-24 марта в Екатеринбурге, нужно прибыть в 9 30, чтобы пройти регистрацию!

Внимание информация от устроителей семинара!!!

Введена скидка для членов клуба “НСР” и Создателей Родовых Поместий, которые уже Живут и Трудятся на Земле, обустраивая Пространство своего Рода в размере 500 р. За оба дня Семинара нужно будет заплатить 4000 р. Если Вами будет принято решение идти на Семинар вместе, Муж и Жена, то тогда включается скидка в размере ещё 500 р и за два дня Семинара такой Паре нужно заплатить 6000 р.

Питание!!!
Информация для Всех!!! Прошу Зарегистрироваться, дабы мы могли понять сколько приблизительно будет Народу, чтобы была возможность заказать горячее питание в обед прямо на месте для тех, кому это Нужно!

Быть ДОБРУ!
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—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jjSfvgkvT6o

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