Авария на “Viking Sky”

У берегов Норвегии терпит бедствие большой круизный лайнер "Viking Sky" водоимзещением почти 50 000 тонн.Корабль вследствие технических неполадок с двигателем в плохую погоду потерял управляемость и отдался на волю волнам.Спасатели успели смогли с лайнера более 1300 пассажиров с помощью вертолетов и сейчас ведут борьбу за спасение корабля, крен которого периодически достигает 30 градусов, что при ухудшении погоды может создать угрозу опрокидывания.Экипажу удалолось частично запустить один из двигателей и предотвратить угрозу повторения истории в духе "Коста Конкордия". На 12 ночи ситуация была по заявлениям спасателем "относительно/частично контролируемой".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4868290.html