Авария на “Viking Sky”
00:51. 24 марта 2019 Просмотров - 66 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
У берегов Норвегии терпит бедствие большой круизный лайнер "Viking Sky" водоимзещением почти 50 000 тонн.
Корабль вследствие технических неполадок с двигателем в плохую погоду потерял управляемость и отдался на волю волнам.
Спасатели успели смогли с лайнера более 1300 пассажиров с помощью вертолетов и сейчас ведут борьбу за спасение корабля, крен которого периодически достигает 30 градусов, что при ухудшении погоды может создать угрозу опрокидывания.
Экипажу удалолось частично запустить один из двигателей и предотвратить угрозу повторения истории в духе "Коста Конкордия". На 12 ночи ситуация была по заявлениям спасателем "относительно/частично контролируемой".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4868290.html
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Непотопляемые.