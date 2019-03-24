Анатолий Папанов петь не умел, но исполнял песни так, что они становились хитами
23:50. 24 марта 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Анатолий Папанов, прежде всего, известен, как гениальный актер комического и драматического амплуа. Даже выступая в эпизодических ролях – он сумел создавать острохарактерные, запоминающиеся зрителю образы. В кинотеатрах Советского Союза с огромным успехом шли ленты «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Живые и мёртвые», «Возмездие», «Наш дом», «Иду на грозу», «Белорусский вокзал», «Холодное лето пятьдесят третьего». Зритель полюбил героев (пусть даже и отрицательных), которые сыграл Папанов.
Анатолий Дмитриевич Папанов родился 31 октября 1922 года в городе Вязьма Смоленской области. Участник Великой Отечественной войны. В 1946-м окончил ГИТИС. Играл в Клайпедском русском драматическом театре, а с 1948 года в Московском театре Сатиры. Особую популярность имеют многие озвученные Папановым роли в анимационных лентах, прежде всего эксцентричный образ Волка-хулигана в серии «Ну, погоди!». Фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила несколько пластинок со сказками для детей («Невероятные приключения Буратино», «Волшебник Изумрудного города» и т.д.), где Анатолий Дмитриевич принимал участие в озвучивании главных героев.
Папанов обладал уникальным, а самое главное – легко дифференцируемым публикой голосом. Но петь артист, увы, не умел. Тем не менее, режиссеры и композиторы часто приглашали его принять участие в студийных записях. Они справедливо полагали, что узнаваемый «бас с хрипотцой» Анатолия Дмитриевича поспособствует популяризации песни. Помните, спетые им две строчки «Летят утки…», мгновенно ушедшие в народ? Так что, зачастую, композиторы оказывались правы – вокал Папанова попадал в эпицентр зрительских симпатий. Это относится к таким шлягерам, как «Песенка Водяного», «Не оставляйте женщину одну» и конечно же новогоднему хиту «Расскажи, Снегурочка, где была…». Премьера которого состоялась 5 января 1974 года в восьмой серии «Ну, погоди». Сочинили ее Г.Гладков и Ю. Энтин, а исполнили дуэтом Анатолий Папанов и Клара Румянова.
Наряду с «В лесу родилась елочка», песня «Расскажи, Снегурочка, где была…» стала маркером новогоднего настроения, четко вписалась в атмосферу праздника. Её и сейчас крутят везде: от утренников детских садов до корпоративов в стрип-клубах. И уже невозможно представить, чтобы изначально сей шлягер спел кто-то другой, кроме Папанова и Румяновой.
Безответственный ответственный (О.Фельцман – А.Внуков) с Андрем Мироновым
Исповедь алкоголика (В.Орловецкий – И.Николюкин)
Камаринский мужик (В.Орловецкий – В.Семернин)
Настройщик роялей (В.Орловецкий – В.Костров)
Не оставляйте женщину одну (В.Орловецкий – С.Каратов)
Песенка Водяного (М.Дунаевский – Ю.Энтин)
Песенка про моржей (В.Шаинский – И.Шаферан)
Песня разбойника Краги (В.Шаинский – Л.Яхнин)
Пой, ласточка, пой (К.Линский – А.Лавров)
Расскажи, Снегурочка, где была (Г.Гладков – Ю.Энтин) с Кларой Румяновой
Часы с кукушкой (В.Купревич – Г.Сапгир) с Кларой .Румяновой и др.
А как Анатолий Папанов читает басни – тоже можно послушать на Завалинке
Музыкальная социальная сеть Завалинка предлагает ещё раз послушать голос Анатолия Папанова – артиста, который не умел петь, но остро чувствовал настроение песни…
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8537861.html