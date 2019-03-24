20 лет агрессии США и НАТО против Югославии

20 лет назад началась агрессия США и НАТО против Югославии.1. За прошедшие 20 лет никто из основных виновников агрессии не понес уголовной ответственности2. За прошедшие 20 лет роль ООН как значимого мирового института еще больше размылась.3. За прошедшие 20 лет расчленение Югославии и Косовский прецедент сыграли огромную роль в вопросе девальвации международного права и гарантированных им границ.В конечном итоге, неприкрытая агрессия против Югославии, осуществленная на пике поздневашингтонского мироустройства, создала у Вашингтона иллюзию, что так теперь будет всегда. Ведь "конец истории", как они тогда считали, уже наступил. XXI век станет американским веком.И на первых порах агрессии против Афганистана, Ирака, Сирии выглядели подтверждением этой уверенности. Но в конечном итоге эти войны незаметно подтачивали то могущество, которое США обрели после уничтожения СССР и явили миру в 1999 году показательно уничтожив и расчленив суверенную страну. И спустя 20 лет, мы видим, что войны в Ираке и Сирии расчистили регион для иранского влияния, из Афганистана приходится позорно отползать договариваясь с теми, кого "победили" еще в 2001 году. Лишь в Ливии США добились желаемого, просто уничтожив эту страну и заявив, что "это была ошибка". Югославию-1999 они ошибкой не считают.За этой политикой стоят или вернее лежат, миллионы убитых, десятки миллионов беженцев и разрушенные страны. Именно так теперь ведут себя "силы добра", как они любят себя называть. Но агрессия остается агрессией, а военные преступления – военными преступлениями. Поэтому нынешний рост антиамериканизма и неприятия американского империализма во всем мире, являются своеобразной исторической расплатой за слепую гордыню и веру, что все это останется безнаказанным и мировое господство никуда не денется. И спустя 20 лет после нападения США и НАТО на Югославию, не трудно понять, что нынешний упадок американского могущества проистекает из того, как они распорядились своей практически неограниченой властью, показав себя за прошедшие 20 лет как полностью несостоятельную страну с точки зрения моральных и иных прав на определение путей, по которым будет идти человечество.Сербские братушки тогда столкнулись с неодолимой силой, когда сами они не могли победить заведомо превосходящего противника, а международная обстановка с фактически нейтральным Китае и слабой ельцинской Россией, не благоприятствовала поиску международной защиты, как это сейчас делают Сирия и Венесуэла.Можно долго критиковать те или иные решения Милошевича (его есть за что поругать, но это конечно не оправдывает того, что сделали с Югославией), но вполне очевидно, что война против него готовилась загодя, путем массированной информационной кампании по его дискредитации и демонизации прочих сербов, который сделали "виноваты за все", дабы развязать руки агрессорам. Образ "плохого серба", который до сих пор кочует по западным медиа еще из тех мрачных времен.Сербия вела безнадежную войну и проиграла, заплатив за это тысячами жизней, территорией, гордостью и суверенитетом. Сейчас это зависимая от ЕС и НАТО страна, которая парализована "про-европейской политикой" и "косовским вопросом". Выдача своих лидеров на расправу, оставила у сербов глубокий рубец, который будет с ними не одно поколение, подпитывая неизбежный реваншизм новых поколений для тех времен, когда распад поздневашингтонского мироустройства создаст для этого необходимые предпосылки.Печальная судьба Югославии и сербов стала уроком для всех остальных, а тем, кто этот урок не выучил, тем все наглядно разъяснили в Ираке и Афганистане.Но Югославия была первой страной, уничтожение которой показало, каким будет "век американского господства" и для многих именно те события, послужили основой формирования убеждений, что надо прикладывать все силы для скорейшего преодоления "американского века". Потребовалось определенное время, чтобы осознание превратилось в понимание, а понимание в действия. Но организованное сопротивление "империи добра" наконец началось, что мы сейчас и наблюдаем в режиме онлайн на многочисленных ТВД по всему миру.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4870284.html