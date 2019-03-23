“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №59. Russia today: Бузова и Конюхов – герои эпохи

Цвет настроения – серый: кто у молодежи нынче в кумирах? Знают ли сегодня мальчишки и девчонки без шпаргалок о Зое Космодемьянской и ее истории? Кто украшал обложки советских популярных журналов, а также первые страницы государственных изданий, и кем заменили эти образы после развала Союза? Почему в стране, как правило, не знают в лицо настоящих героев нашего времени и почему Фёдор Конюхов проигрывает в популярности Ольге Бузовой?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-vr-SWEsGD8