Замечательное предложение: вывести торговые точки, торгующие ядами, за пределы поселений
23:31. 23 марта 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вроде бы всем понятно: нельзя яды продавать в продуктовых магазинах. Которые, кстати, посещают и дети. Вроде понятно, вот только…
Компания Инбев – сильнейший транснациональный монстр, торгующий отравляющими веществами. И бороться с ним, увы, не просто.
Помнится, в далёком 2012 году поместил в блоге информацию о владельцах российских пивзаводов. ЖЖ насчитал несколько десятков тысяч спамных комментариев. Атака велась профессионально. Был серьёзный риск бана блога, поэтому пост пришлось удалить.
Компания Инбев – сильнейший транснациональный монстр, торгующий отравляющими веществами. И бороться с ним, увы, не просто.
Помнится, в далёком 2012 году поместил в блоге информацию о владельцах российских пивзаводов. ЖЖ насчитал несколько десятков тысяч спамных комментариев. Атака велась профессионально. Был серьёзный риск бана блога, поэтому пост пришлось удалить.