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Замечательное предложение: вывести торговые точки, торгующие ядами, за пределы поселений

23:31. 23 марта 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:
Вроде бы всем понятно: нельзя яды продавать в продуктовых магазинах. Которые, кстати, посещают и дети. Вроде понятно, вот только…

Компания Инбев – сильнейший транснациональный монстр, торгующий отравляющими веществами. И бороться с ним, увы, не просто.

Помнится, в далёком 2012 году поместил в блоге информацию о владельцах российских пивзаводов. ЖЖ насчитал несколько десятков тысяч спамных комментариев. Атака велась профессионально. Был серьёзный риск бана блога, поэтому пост пришлось удалить.



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4382208.html

Метки: алкоголь, будущее, дети, закон, корпоратократия, мразь, прибыль, пропаганда, Россия

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