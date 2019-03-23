Замечательное предложение: вывести торговые точки, торгующие ядами, за пределы поселений

Вроде бы всем понятно: нельзя яды продавать в продуктовых магазинах. Которые, кстати, посещают и дети. Вроде понятно, вот только…Компания Инбев – сильнейший транснациональный монстр, торгующий отравляющими веществами. И бороться с ним, увы, не просто.Помнится, в далёком 2012 году поместил в блоге информацию о владельцах российских пивзаводов. ЖЖ насчитал несколько десятков тысячкомментариев. Атака велась профессионально. Был серьёзный риск бана блога, поэтому пост пришлось удалить.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4382208.html