В России началось возрождение космического флота

Россия начала возрождение своего космического флота.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе холдинга РКС.

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к разработке технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т» для судна измерительного комплекса (СИК) «Маршал Крылов».

Судно будет обеспечивать летно-конструкторские испытания, отработку новых образцов ракетно-космических комплексов, ретрансляцию всех видов информации и связь космонавтов с центром управления полетами, в том числе во время пусков с космодрома Восточный. Модернизацию «Зефир-Т» будет проводить АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в холдинг РКС).

К маю 2019 года планируется завершить работу над техническим проектом и приступить к разработке конструкторской документации.

По планам, после модернизации антенные системы комплекса «Зефир-ТМ» смогут работать в режиме автосопровождения.

Главный конструктор по измерениям НПО ИТ Евгений Бродин:

«Ранее антенны „Жемчуг“ комплекса „Зефир-ТМ“ работали в двух режимах: режиме ручного сопровождения, когда оператор вращает две ручки — по азимуту и по высоте, — и в режиме программного сопровождения, когда заранее известен маршрут полета, можно задать координаты и по этой программе антенна отслеживает объект. После модернизации будет добавлен режим автосопровождения, при котором антенна захватывает объект и сопровождает его по максимуму сигнала».

«Зефир-Т» — морской комплекс для приема и регистрации телеметрической информации, используемый при испытаниях изделий ракетно-космической техники. Комплекс включает в себя шесть антенн «Жемчуг-М» и приемо-регистрирующие станции «ПРА-МК».

Три антенны по каждому борту обеспечивали широкую диаграмму захвата — практически на 360 градусов. Более того, несколько антенн позволяли осуществлять прием информации сразу с нескольких объектов. Комплекс «Зефир-Т» СИК «Маршал Крылов» уже на протяжении многих лет не эксплуатируется в полном объеме.

Необходимость вернуть комплекс в строй, модернизировав до современного технического уровня, возникла в связи с планируемым увеличением количества пусков с космодрома Восточный.

Кроме того «Маршал Крылов» планируется задействовать для обеспечения пилотируемых пусков — приема телеметрической информации на трассах, проходящих над морем. Использование новых электронных компонентов позволит обеспечить все планируемые мероприятия на ближайшие 30 лет.

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