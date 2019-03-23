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Солнечный круг. Сверхновое здоровье (Познавательное ТВ, Роман Василишин)

08:41. 23 марта 2019 Просмотров - 206 Нет комментариев Опубликовал:

Роман Василишин: первая глава из книги “Солнечный круг. Сверхновое здоровье”. Книга поможет людям, вступающим в эпоху Большого Социального Геноцида, научиться самостоятельно сохранять, улучшать и поддерживать на высоком уровне собственное здоровье. И не просто поддерживать, а делать это осознанно, грамотно и активно в условиях развала государственной системы здравоохранения и насильственного насаждения платного врачевания.
Скачать книгу “Солнечный круг” бесплатно: https://kv-journal.su/content/beg-po-…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dFc8r5xpAmE

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