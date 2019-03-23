Солнечный круг. Сверхновое здоровье (Познавательное ТВ, Роман Василишин)
Роман Василишин: первая глава из книги “Солнечный круг. Сверхновое здоровье”. Книга поможет людям, вступающим в эпоху Большого Социального Геноцида, научиться самостоятельно сохранять, улучшать и поддерживать на высоком уровне собственное здоровье. И не просто поддерживать, а делать это осознанно, грамотно и активно в условиях развала государственной системы здравоохранения и насильственного насаждения платного врачевания.
Скачать книгу “Солнечный круг” бесплатно: https://kv-journal.su/content/beg-po-…
Как сохранить здоровое тело, избежать травм, вылечить болезни – смотрите на канале Познавательное ТВ
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