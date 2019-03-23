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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 марта 2019

16:29. 23 марта 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

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Ликвидировать очаг терроризма и эпидемий: Армия России выпустила экстренное заявление (ФОТО)

Ликвидировать очаг терроризма и эпидемий: Армия России выпустила экстренное заявление (ФОТО) | Русская весна

Российские военные прилагают все усилия, чтобы скорее ликвидировать зону оккупации США в Сирии.

В ходе последнего совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев председательствующий руководитель Национального центра обороны Российской Федерации генерал-полковник М.Е. Мизинцев огласил текст принятого российской и сирийской сторонами экстренного заявления по ситуации в лагере беженцев «Рукбан», находящемся на оккупированной США территории зоны Эт-Танф на юго-востоке Сирийской Арабской Республики.

Суть заявления сводится к следующим основным пунктам. 

В 10.00 по дамасскому времени 26 марта этого года руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике генерал-майор В.М. Купчишин в пункте пропуска «Джлеб» проведет координационное совещание по расформированию лагеря «Рукбан» с участием представителей сирийских властей и спецслужб. На совещание приглашены представители командования американских войск в зоне Эт-Танф, а также дипломатического корпуса Соединенных Штатов в Иордании. Им предложено обеспечить присутствие на этом мероприятии шейхов родоплеменных групп, находящихся в «Рукбане».

Также для участия в совещании приглашены и представители Иордании, как стороны, официально выразившей заинтересованность в скорейшем расформировании лагеря «Рукбан», являющегося очагом распространения терроризма, эпидемий и нищеты вблизи государственной границы Хашимитского королевства.

Отдельно Россия и Сирия обратились к Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирийской Арабской Республике и Управлению по координации гуманитарных вопросов Генерального секретаря ООН с просьбой санкционировать участие в совещании представителей своих офисов и ассоциированных с ООН гуманитарных организаций.

Предусмотрена возможность посещения участниками совещания лагеря «Рукбан» для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах проживания беженцев. Безопасность этого визита предложено обеспечить совместно ВКС России и ВВС США с привлечением подразделений российской военной полиции. В случае невозможности организовать посещение лагеря «Рукбан» с территории Сирии предложено обеспечить его инспектирование с иорданской стороны.

Если 26 марта по каким-либо объективным организационным или техническим причинам провести данное совещание не удастся, предложены резервные даты 2 или 9 апреля 2019 года. 

В заключение МКШ РФ и САР выразили надежду на поддержку мирового сообщества и Организации Объединенных Наций в реализации нашей инициативы по ликвидации лагеря внутренне перемещенных лиц «Рукбан» и эвакуации страдающих сирийских граждан.

Последние космические снимки показывают, что количество могил на стихийных кладбищах, расположенных в непосредственной близости от жилищ, продолжает стремительно расти (см. фото ниже). Ежедневно поступают данные о гибели малолетних детей в следствие антисанитарии и инфекционных заболеваний, а также отсутствия в лагере врачей и элементарной медицинской помощи. При этом условия, созданные в провинциях Латакия, Хомс, Дамаск и Алеппо уже сегодня могут обеспечить достойное размещение более 35 тысяч человек. 

Правительство Сирии также содержит шесть автомобильных колонн комфортабельных автобусов, готовых в любой момент выдвинуться непосредственно в лагерь «Рукбан» для одновременной эвакуации до 2400 человек в указанные места избранного проживания. 

По словам участвовавшего в заседании штабов представителя МИД России И.В. Царикова, в начале марта Сирию посетила делегация во главе с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, которая лично удостоверилась в том, что возвращающиеся на родину сирийские беженцы удовлетворены условиями своего размещения.

Именно такие условия сирийские власти готовы предоставить своим согражданам, которые покинут «Рукбан». Российский дипломат подчеркнул, что единственное решение проблемы «Рукбана» — расформирование лагеря и расселение его жителей. Паллиативные меры, такие как направление конвоев с продовольствием и медикаментами, не обеспечат выправление гуманитарной ситуации с учетом того, что подавляющее большинство населения лагеря стремится его покинуть как можно скорее.

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Ликвидировать очаг терроризма и эпидемий: Армия России выпустила экстренное заявление (ФОТО) | Русская весна

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Бои под Богузом. 22.03.2019



Несмотря на вчерашние заявления Белого Дома https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201903221926-kw32.htm о том, что территории контролируемой ИГИЛ в Сирии не осталось, на деле под Богузом еще продолжается агония сопротивления оставшихся боевиков ИГИЛ, которых ближе к ночи снова долбили артиллерией и авиацией на небольшой участке земли между Евфратом и холмами. Бои продолжаются и сейчас, так что Вашингтон явно поторопился с официальным объявлением.





















После публикации жутких кадров бойни в лагере ИГИЛ https://colonelcassad.livejournal.com/4857138.html на берегу реки, репортеров от греха подальше туда пускать перестали, ибо трупов оказалось много (говорят о нескольких тысячах убитых боевиков и членах их семей), в том числе и женщин и с детьми.



Ниже, фото 18+

[Нажмите, чтобы прочитать]














Остатки было роскоши.

На днях должны закончить.

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Метки: главное, компиляция

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