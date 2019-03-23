Расследование “НИ”; как погиб Виктор Цой

Спустя 27 лет после гибели кумира советской молодежи - лидера группы "Кино" Виктора Цоя - официальная версия трагедии была пересмотрена независимым техническим экспертом Юрием Антиповым. Ее результаты публикуют "Новые Известия". Юрий Антипов, независимый технический эксперт 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в ДТП на 35 километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно официальной версии, певец заснул за рулём, после чего его «Москвич-2141» тёмно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». Согласно милицейскому протоколу, автомобиль двигался по трассе со скоростью не менее 130 км/ч, водитель Цой Виктор Робертович не справился с управлением. Смерть В. Р. Цоя наступила мгновенно, водитель автобуса не пострадал. …В. Цой был абсолютно трезв накануне гибели. Во всяком случае, он не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти. Анализ клеток мозга свидетельствует о том, что он уснул за рулем, вероятно, от переутомления. На первый взгляд, версия весьма убедительна: чрезмерная скорость на фоне недосыпа. Однако сомнения возникают, когда видишь, по какой дороге Виктор будто бы летел со скоростью 130 км/час. Посмотрите на фото этого "автобана".

Это - сельская "дорожка" шириной менее 5 метров, с подступающими к обочинам деревьями и крутыми поворотами. Любому водителю понятно: разогнаться по ней до 130 км/час весьма затруднительно - хотя бы потому, что на поворотах придется тормозить и постоянно сбавлять скорость.

Кроме того, певец ехал отнюдь не на Порше или Феррари с их реактивными разгонами и отточенной управляемостью. Езда на советском "Москвиче" со слабеньким моторчиком, скверным рулевым управлением, гудящей коробкой передач и сильным шумом в салоне явно не провоцирует на рекорды. Опять же человек, испытывающий состояние недосыпа, не будет давить на газ до пола и выжимать из "ведра с гайками" максимум скорости.

Но допустим, что, засыпая на ходу, Цой зачем-то решил поупражняться в стрит-рейсинге. Хотя был абсолютно трезвым и ехал один (то есть демонстрировать кому-либо навыки гонщика не имело смысла). Чтобы удостовериться в этом, достаточно для начала изучить фото его машины после аварии. Но...

До сегодняшнего дня нигде в интернете невозможно найти фото машины Виктора Цоя после ДТП, что само по себе вызывает удивление. Вот этом снимок авто Цоя, которое фигуририрует в поисковике Интернета, а также в

фильмах об этом резонансном ДТП, является фейковым.

Есть много моментов, указывающих, что это не машина В. Цоя. Один из них – несовпадение ГРН

(государственный регистрационный номер) этой машины с реальным номером. На

фото достаточно отчётливо в номере просматривается цифра «4». Реальный же номер машины В.

Цоя: Я6832ММ.

Кроме того, характер повреждения таков, будто на "Москвич" с чужим номером упала бетонная балка, продавив капот вместе с двигателем. Ничего подобного в аварии с певцом не было.

Ну, хорошо. У нас нет фото "Москвича". А как насчет повреждений у автобуса? Его снимок после аварии ... тоже отсутствует! Есть только фото уже восстановленного после ДТП автобуса, и по нему

невозможно установить повреждения, полученные в результате ДТП.

Поэтому техническому анализу подвергнутся только два объективных документа. Это схема ДТП,

составленная следователем на месте ДТП и записанное на видео интервью водителя этого

автобуса. При техническом анализе будут использованы и другие побочные источники.

Итак, как утверждает следствие (хотя никаких автоэкспертиз по этому ДТП не проводилось), что

В. Цой значительно превысил скорость, и она составляла более 100 км/час. На этой скорости он

не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с автобусом.

Скорость движения автобуса, как утверждается самим водителем автобуса, была не более 60-70

км/час. При этом автобус ехал без пассажиров, и соответственно, не было никого из свидетелей,

которые могли бы подтвердить эту скорость. Аналогично и по «Москвичу-2141». Никто не видел,

как и с какой скоростью двигался автомобиль В. Цоя.

Повторю, единственный свидетель этого ДТП это водитель автобуса. На его показания при

отсутствии авто экспертиз и свидетелей и опиралось следствие, делая выводы по этому ДТП.

В прессе среди прочих версий по причине ДТП обсуждалась версия самоубийства. Не буду

подробно на ней останавливаться. Скажу лишь одно. В медицинской экспертизе очень сильно

превалируют повреждения тела В. Цоя с правой стороны. Это означает, что удар автобусом по

машине пришёлся с правой стороны машины (справа-спереди).

Никогда самоубийца не будет подставлять правую сторону своего автомобиля, чтобы покончить с

жизнью. Вероятность выжить в этом случае гораздо выше, чем фронтальный удар или

столкновение левой стороной (со стороны водителя) со встречной машиной. Поэтому самоубийца просто выезжает на встречную полосу и несётся по ней навстречу двигающемуся прямо на него

транспорту.

Таким образом, при отсутствии детальных фото автобуса и «Москвича-2141» остаётся

проанализировать только схему ДТП. И доказать, что не было никакой скорости более 100 км/час

у машины В. Цоя. Даже близко не было. И все голословные утверждения о значительном

превышении скорости являются лишь досужим вымыслом, полностью лишённым

профессионализма и технической логики.

Машина В.Цоя двигалась по правой стороне дороги. Проехав ограждение мостика через мелкую

речку (три столбика справа на фото, показаны стрелками), машина дальше продолжила

движение по прямой.

Но, согласно схеме ДТП, задолго до мостика машина «Москвич-2141» двигалась прямолинейно,

при этом её правые колеса оставили на обочине следы.

Хотя на схеме это не показано, но, по утверждению людей, прибывших на место ДТП, следы

правых колёс «Москвич-2141» шли по обочине задолго до мостика и начинались от площадки

автобусной остановки.

Как удалось установить мне лично, изгиб дороги вправо начинается не за мостиком (как обозначено

на схеме ДТП), а ещё до него (на уровне первой по ходу движения автомобиля В. Цоя).

Определим координаты автобусной остановки и середины мостика, а по ним и расстояние

между ними. Угол автобусной остановки. Координаты 57.115836 с.ш., 23.1860782 в.д. Столбики мостика, мимо которых по обочине правыми колёсами проехал автомобиль В. Цоя - 57,1151646 с.ш., 23,1867576 в.д.

Таким образом, исходя из географических координат объектов, автомобиль В. Цоя от края

автобусной площадки до мостика, правыми колёсами по грунту проехал 88 метров.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ МИФА №1 -«Цой уснул за рулём перед ДТП».

Как документально показано, машина В. Цоя 88 метров до мостика ехала параллельно дороге

правыми колёсами по обочине. При этом при начавшемся повороте вправо ещё до мостика

машина сохраняла своё положение относительно дороги, двигаясь параллельно дорожному полотну.

Согласно схеме ДТП, "Москвич", подъехав к столбикам мостика, чуть-чуть сместился влево,

обогнул их, и вернулся на первоначальный параллельный курс правыми колёсами по обочине.

И такое движение машина продолжила после мостика ещё на расстоянии больше 10 метров.

Движение параллельно дорожному полотну по прямой дороге, также параллельное дорожному полотну движение в начавшемся до мостика повороте направо, заблаговременное смещение

влево до мостика и опять возврат на тот же курс после проезда мостика –всё это однозначно

указывает, что машина В.Цоя на всём участке от автобусной остановки до мостика (88 метров),

при проезде мимо столбиков ограждения и далее на расстоянии как минимум 10 метров машина

была под контролем управлявшего ей человека.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ МИФА №2 -«Появление автобуса из-за поворота стало для водителя

«Москвича-2141» неожиданностью».

Именно с этого момента и водитель автобуса, и водитель «москвич-2141», двигающийся ему

навстречу по встречной полосе, увидели друг друга. Координаты автобуса в этом месте:

57.1150218 с.ш., 23.187068 в.д.

До середины мостика от автобуса, находящегося в этом месте дороги 74 метра. До точки

столкновения с "Москвичём" автобусу остаётся проехать (согласно схеме ДТП) 74-20=54 метра.

А теперь, если на этот момент исследования предположить (чисто гипотетически), что следствие

право в своих выводах о том, что скорость автобуса была около 70 км/час, а «Москвича-2141» не

менее 100 км/час, то в этот момент несущийся с такой скоростью автомобиль В. Цоя должен был

бы находиться от точки столкновения на расстоянии 77 метров.

Значит, автомобиль В. Цоя и автобус, когда водители увидели друг друга, разделяло расстояние

54+77= 131 метр.

Поэтому, все утверждения (в СМИ и ТВ) о том, что появление автобуса стало неожиданностью

для В. Цоя и вызвало у него испуг и дальнейшие неадекватные действия – просто выдумки, не

подкреплённые элементарными фактами.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ МИФА №3 -«Причина ДТП- водитель «Москвича-2141» не справился с

управлением машины, что повлекло выезд на встречную

полосу.»

На всём исследуемом участке движения автомобиля «Москвич-2141» нет ни одного

упоминания о юзе колёс с оставлением следов юза на асфальтовом покрытии дороги. Как

известно, погода в день ДТП (15 августа 1990 года) была без дождей, достаточно тёплая (утром

+24 градуса). Поэтому на сухом и относительно мягком асфальте (по свидетельству приехавших на

место ДТП людей, каблуки вдавливались в асфальт на солнечных местах) коэффициент сцепления

даже не очень качественной резины достаточно высок, и уж конечно, при возникновении юза в

таких условиях резина бы обязательно оставила след на асфальте.

Следующим моментом, доказывающим отсутствие юза и занос автомобиля В. Цоя на всём

протяжении исследуемого участка дороги, вплоть до столкновения с автобусом, является

пояснение на схеме ДТП, что следы на обочине оставлены «протектором» «Москвича-2141». В

случае юза, когда колёса оставляют только продольную канавку на обочине, на схеме было бы

написано «след от колёс» автомобиля В. Цоя.

Поэтому нет смысла дальше обсуждать возможное столкновение со столбиками моста, которое

также являлось лишь несостоятельной версией. После столкновения передним правым углом

машины о столбик машину В. Цоя стало бы неминуемо разворачивать, причём по часовой

стрелке, и задняя часть автомобиля при этом стала бы поперёк шоссе, и удар автобусом

пришёлся бы в левую боковую часть автомобиля. И тогда не было бы продолжения следов

протектора правых колес после мостика. В этом случае при разворачивающейся по часовой

стрелке машине её переднее правое колесо оставило бы на обочине только канаву юза.

Отрицает удар о ограждения и сама схема ДТП.

Как видим по схеме ДТП и фото, в районе столбиков есть расширение асфальтового

покрытия дороги в сторону обочины. Именно по этому расширению и проехали правые колёса

автомобиля В. Цоя. Столбики ограждения при этом не были задеты.

Хотя доказательств по опровержению этого мифа с юзом и потерей управляемости и так

достаточно, можно привести ещё один довод.

На ютубе опубликовано https://www.youtube.com/watch?v=E4TV6we3XU8&feature=youtu.be с водителем автобуса, с которым столкнулся автомобиль В.

Цоя.В интервале времени видео 0 мин 50 сек – 1 минута водитель автобуса утверждает, что машина В.Цоя проехала в 20 см от столбиков. И не врезалась в них.

Дальше я покажу и докажу, что слова водителя о дорожной обстановке не соответствуют

истинной картине произошедшего в тот роковой день.

Вид с поворота по ходу движения автобуса. неужели не разглядел "Москвич"?

ОПРОВЕРЖЕНИЕ МИФА №4 -«Машина В.Цоя двигалась со скоростью не менее 100 км/час».

А теперь подойдём к самому главному в этом исследовании. К тем фактам этого ДТП, которые

оставались никем не замеченными на протяжении 27 лет…

Показания водителя автобуса…

Кто уже посмотрел по ссылке на ютубе интервью с водителем автобуса, тот убедился, что

водитель на камеру уверенно утверждает, что видел очень чётко, как «Москвич-2141» движется

вплотную (но не задевая) к столбикам мостика. А после проезда мостика, машина после этого

резко устремляется на встречную полосу…..

Докажем, что это не соответствует действительности.

Опять смотрим схему ДТП.

И для дальнейшего рассмотрения вопроса надо просто ответить на вопрос: стал бы водитель автобуса уезжать на обочину, если пока ещё не видит никаких препятствий на своей полосе движения? Тем более, что машина В. Цоя жмётся к своей правой обочине. Думаю, ответ очевиден: конечно, нет.

Что же видим на схеме? Ещё за 9,1 метра до места столкновения след правых колёс автобуса

появляется на обочине. Значит, к этому моменту водитель автобуса осознал, что встречный

«Москвич-2141» создаёт ему помеху на его полосе движения. Сколько времени на реакцию

водителя автобуса? Даже очень хороший результат реакции водителя и время на начало

вращения большого рулевого колеса «Икаруса» это 0,5 секунды. За это время автобус проезжает

на скорости 70 км/час примерно 10 метров. И получается, что аварийная ситуация на полосе

движения автобуса создалась, когда от автобуса до места столкновения было 9+10=19 метров .

И опять повторим расчёт.

А где же тогда была машина В. Цоя, когда водитель автобуса осознал для себя опасность в виде

препятствия на своей полосе движения? Берём опять гипотетическую скорость «Москвича-2141»

100 км/час и получаем, что до места столкновения автомобиль В. Цоя должен был находиться в

27 метрах(!) до места столкновения. Но…..Согласно схеме ДТП, автомобиль В.Цоя в этот момент не

только не мог уже выехать на встречную полосу, создав помеху автобусу, а находясь за 27 метров

до точки столкновения автомобиль В.Цоя ещё даже не доехал около 5 метров до мостика и его

столбиков. А водитель автобуса описывает, как автомобиль В.Цоя объезжает столбики, не

создавая при этом опасности автобусу.

Тогда почему же водитель автобуса стал уходить в сторону обочины, если «Москвич»

ещё даже не доехал до мостика???

Исходя из имеющихся данных, ширина дорожного покрытия в месте ДТП равна округлённо 5

метров. Соответственно, ширина обочины со стороны движения автомобиля В. Цоя не превышает

80 см. Видно по схеме, что за 8,5 метров (20-11,5) до места столкновения правые колёса

«Москвич-2141» находились ещё на обочине. С учётом очень пологой (с большим радиусом)траектории выезда правых колёс на асфальтированное покрытие, можно с очень большой

степенью вероятности утверждать, что по этой колее ехало заднее правое колесо автомобиля.

При резком повороте налево автомобиль В. Цоя оставил бы на обочине две колеи от правых

колёс. Траектория следа от переднего правого колеса не совпала бы с колеёй заднего правого

колеса, и на схеме в этом случае были бы отражены две разных расходящихся колеи.

Размеры «Москвич-2141»: длина 435 см, ширина 169 см.

И вот здесь главное. От момента, когда автомобиль В.Цоя выехал с обочины и по диагонали

начал движение в сторону встречной полосы, от его переднего бампера до места столкновения с

автобусом оставалось не более 4 метров. И именно с этого момента он начал «угрожать»

столкновением с автобусом. Именно только с этого момента водитель должен был начать

осознавать опасность и предпринимать меры для предотвращения столкновения. Ранее же, когда

машина В. Цоя была под небольшим диагональным углом и ещё не пересекла центральную

разделительную линию это расположение на дороге машины «Москвич-2141» не могло с

опережением по времени вызвать реакцию водителя автобуса.

Но….!!!

Мы помним, что водитель начал реагировать на препятствие на своей полосе движения, ещё за

19 метров до точки столкновения. А автомобиль В. Цоя был до неё всего в четырёх метрах.

Следовательно… «Москвич-2141» очень-очень медленно после ухода с обочины начал двигаться

по диагонали на встречную полосу движения. Его скорость при движении к точке столкновения на

встречной полосе была примерно в 5 раз(19 : 4) меньше скорости автобуса и составляла не

более 15 км/час.

И тогда только в этом случае сходятся показания водителя автобуса. Да, он видел, как «Москвич-

2141» обогнул столбики ограждения мостика, потому что, двигаясь с малой скоростью,

автомобиль В. Цоя к этому моменту уже медленно проехал мостик и накручивал последние

метры по обочине, перед тем как начать движение в сторону встречной полосы. Навстречу

автобусу.

Становится в этом случае понятной и реакция водителя автобуса. Видя медленно едущий по

диагонали дороги автомобиль, он не стал сбрасывать скорость, он не стал резко крутить руль в

сторону обочины (вспоминаем плавный уход следа автобуса на обочину), и он не стал экстренно

тормозить (вспоминаем, что нет на схеме ДТП тормозного пути от автобуса на асфальте). Водитель

автобуса надеялся успеть объехать ползущий навстречу ему по диагонали автомобиль. Не

удалось….



Выводы:

1. Автомобиль Виктора Цоя, по крайней мере, от автобусной остановки

до начала выезда с обочины был под контролем управлявшего

автомобилем человека. Об этом свидетельствует движение машины,

параллельное дорожному покрытию, как на прямолинейном участке

дороги, так и в повороте, начавшемся ещё до въезда на мостик.

Человек, управлявший движением автомобиля, перед мостиком

заблаговременно в движении сместил автомобиль левее перед

мостиком, чтобы не задеть столбики ограждения, а после проезда ограждения вернул автомобиль на прежнюю траекторию движения

–правыми колёсами по обочине.

2. Никаких заносов автомобиля, исходя из траектории движения и

схемы ДТП, где фигурирует фраза «оставлен на обочине протектор

автомобиля», на этом участке дороги не было.

3. Никаких моментов с «внезапным» появлением автобуса из-за

поворота в момент ДТП не было. Проведённая точная

рекогносцировка местности на месте ДТП полностью исключает

момент внезапности.

4. При движении от автобусной остановки до момента столкновения с

автобусом автомобиль не сталкивался ни с какими препятствиями,

включая дорожные ограждения.

5. Скорость автомобиля «Москвич-2141», по крайней мере, на момент

выезда на дорогу с обочины и до места столкновения не превышала

15 км/час. Установить скорость движения автомобиля на участке

движения от автобусной остановки до окончательного выезда в

сторону автобуса не представляется возможным. Но, учитывая

характер траектории движения автомобиля при объезде столбиков

мостика, когда автомобиль на коротком отрезке сделал

«переставку», можно с достаточно высокой долей вероятности

говорить, что и от автобусной остановки автомобиль ехал достаточно

медленно.

6. Характерные повреждения внутренних поверхностей рук ниже

локтевого сустава, могут свидетельствовать, что в момент

столкновения автомобиля с автобусом руки Виктора Цоя (как

минимум, правая) не находились в согнутом состоянии

на руле, а были в опущенном вниз состоянии.

P.S. После того, как фактами опровергнуто утверждение следствия о

значительном превышении скорости у машины Виктора Цоя перед

ДТП, которое навязывалось обществу 27 лет, а фактическим

материалом доказано, что скорость автомобиля «Москвич-2141»

перед столкновением не превышала 15 км/час (а, возможно, была

ещё меньше), по совокупности всех фактов создаётся

следующая картина происходящего в тот день на шоссе.

Кто -то остановил машину В.Цоя у автобусной остановки.

Перевёл Виктора Цоя в недееспособное состояние.

Оттолкал по обочине машину до поворота.

Дождался, когда к повороту приблизится автобус, вывернул колёса

«Москвича-2141» влево на встречную полосу, и включил первую

передачу. Отпустив сцепление, отправил недвижимого Виктора Цоя в

последний путь навстречу автобусу.

И этого (этих) людей видел водитель автобуса. Но молчит. А то, что

водитель говорит неправду также является элементарно

доказанным.

Ну и в конце сделаю выводы более широкими с учётом всех фактов,

включая комментарии водителя.

Но для начала вопрос: чтобы вы сделали, чтобы осуществить

операцию по ликвидации человека(конечно, гипотетически)?

Было известно, что В.Цой ездит на рыбалку один. Был известен его

маршрут и примерное время возвращения. Поэтому дождаться его

на шоссе в необходимом месте было совсем не трудно. Также не

трудно остановить машину (например, у автобусной остановки

просто «проголосовав»). Обездвижить Виктора (например, простым

уколом, следы от которого никто искать не будет, как и само

вспрыснутое вещество) тоже не представляется невыполнимым.

Откатить по обочине автомобиль на расстоянии 100 метров – о

трудностях этого действия даже не приходится и упоминать. И

дальше перед поворотом ждать. Ждать чего? Приезда тяжёлого

транспорта, ещё лучше, транспорта без лишних свидетелей.

И здесь, как рояль из-за кустов, появляется тяжёлый автобус

«Икарус». И едет он пустой…..

А теперь об «Икарусе». Он был в ремонте. И легко знать (или

организовать) день и час, когда автобус покинет автопредприятие.

И направить автобус именно так, как нужно. Вспомним слова

водителя автобуса, он сделал крюк, т.е. ехал по изменённому

маршруту после ремонта. Он направился (случайно…???) именно к

тому месту, где на обочине стоял «Москвич». Связаться по рации с

человеком, отслеживающим движение автобуса, и сообщить, что

«Москвич» уже стоит на условленном месте также не представляет

трудностей. И… «Шура, запускайте Берлагу…». И автобус поехал. И

вспомните показания водителя автобуса. Он говорит, что задержался

(или таки задержали?) с выездом на трассу. Что, задерживающий

ждал звонка о готовности «Москвича» на условленном месте? И

последнее. Очень странно, что водитель автобуса, видя МЕДЛЕННО

катящийся перед ним(специально выделил это слово, т.к. фактами

установлена минимальная скорость качения автомобиля с В. Цоем), таки не нажал на тормоз перед столкновением. Я не обвиняю

водителя автобуса, хотя факты говорят, что он что- то скрывает. Ведь

выпустить автобус из «ремонта» в определённый час и так

«отремонтировать» его, чтобы при экстренном торможении тормоза

отказали(ведь не проводилась автоэкспертиза), а также сделать

задержку с выездом могли люди, совсем и без участия водителя

автобуса…..

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Источник: https://newizv.ru/news/society/06-03-2017/rassledovanie-ni-kak-pogib-viktor-tsoy-na-samom-dele-f3f3e9be-d948-4d76-9012-14b8e9543e0d