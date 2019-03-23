Последствия взрыва в Янчэне
21:54. 23 марта 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Последствия взрыва на китайском химическом заводе в Яньчэне (город с промышленной зоной к северу от Шанхая)
По официальным данным погибло 64 человека.
Несколько сотен получили ранения различной степени тяжести.
Центральная пресса Китая пишет, что виновато местное руководство, которое халатно относилось к вопросам обеспечения техники безопасности на опасных производствах. Обещаются суровые кадровые решения + уголовные дела. Не удивлюсь, если и до расстрелов дойдет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4867765.html