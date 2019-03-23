Последствия взрыва в Янчэне

Последствия взрыва на китайском химическом заводе в Яньчэне (город с промышленной зоной к северу от Шанхая)По официальным данным погибло 64 человека.Несколько сотен получили ранения различной степени тяжести.Центральная пресса Китая пишет, что виновато местное руководство, которое халатно относилось к вопросам обеспечения техники безопасности на опасных производствах. Обещаются суровые кадровые решения + уголовные дела. Не удивлюсь, если и до расстрелов дойдет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4867765.html