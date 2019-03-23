Неудачный транзит. Константин Сёмин. Агитпроп 23.03.2019
Любое общество можно законсервировать, но рано или поздно срок годности закончится, а у консервной банки вышибет крышку. События последней недели дали немало поводов задуматься о том, насколько сложен и непредсказуем вопрос транзита власти в государствах, основу экономики которых составляют нефть и газ.
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