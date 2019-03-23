Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Неудачный транзит. Константин Сёмин. Агитпроп 23.03.2019

11:02. 23 марта 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Любое общество можно законсервировать, но рано или поздно срок годности закончится, а у консервной банки вышибет крышку. События последней недели дали немало поводов задуматься о том, насколько сложен и непредсказуем вопрос транзита власти в государствах, основу экономики которых составляют нефть и газ.

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zpsGB1FXcaw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Последние новости с Украины и Новороссии за 9 января 2015
.... Царев по большому счету оказался неудачным выбором, так как он для...
Свободный выбор каждого ... . Отстаивать свои права или " помочь государству и умереть до пенсии " ?
ПДС НПСР поддержало инициативу ряда регионов заявило о проведении масштабной протестной акции по всей стране 08.07.2018 0:12 - Пакер реформ от правительства. Попытка вернуть вложенные избирательную компанию деньги олигархов. 7:36 - Перспектива реализации ...
Миллион за две недели!
Успех новой инициативы историка, не побоявшегося бросить вызов “системе” Новый проект набирающий популярность в сети является логическим продолжением нашумевшего 4-х томника. Проект Иллюстрированное пособие «История России в картах, портретах и ...
«Пока по дорогам ездили „Запорожцы“, никто не бомбил Донбасс»
Константин Семин: текущая модель, призывающая просто ... «Агитация и пропаганда», известным журналистом Константином Семиным. «СП»: — Начался распад Евросоюза...
Между Путиным и майданом...
Политическую ситуацию последних лет в России можно кратко охарактеризовать старой русской поговоркой: куда ни кинь – всюду клин. С одной стороны – Путин и его команда, окопавшиеся во власти и явно засидевшиеся на своих местах. При этом беда даже не в том,...
Где Фёдоров врёт по поводу суверенитета в буржуазной России.
... построить на обломках капитализма непатриотического. Константин Сёмин разгромил НОДовцев в этом вопросе..., но главного не сказал и Сёмин. А главное заключается не столько...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>