Не факт. Выпуск №138

В 1480 году войско великого московского князя Ивана III встретилось с армией хана Большой Орды Ахмата на берегу речки Угры. Сюда же должна была подойти армия польско-литовского короля Казимира IV. В союзе с ордынцами Казимир намеревался покончить с независимой политикой объединителя русских земель Ивана III. Однако армия западного монарха так и не появилась. Ведущий программы Андрей Бурковский расскажет о хитроумной стратегии Ивана III, о союзном договоре Москвы и Крымского ханства и о том, почему так называемое «Стояние на Угре» ознаменовало конец 240-летнего Ордынского ига.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iOjVAlbAu0w