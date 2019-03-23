Мы сделали это!
В России создан квантовореактивный двигатель...
В России создали новый тип ракетного двигателя. Экспериментальная установка уже работает. Она показывает ошеломляющие результаты...
Традиционные жидкостные ракетные двигатели подошли к своему порогу. Их дальше нельзя совершенствовать. Технический потолок у таких двигателей не превышает 0,7 ньютона на киловатт мощности.
Такова их тяга. Но это не позволяет вывести на орбиту оптимальный и приемлемый для современных запросов ракетный груз.
Объём топлива, который необходим для такого вывода чрезвычайно огромен! И неподъёмен для современных конструкционных материалов.
Поэтому многие российские исследовательские группы уже сегодня работают над созданием совершенно новых типов ракетных двигателей.
Уже с 2003 года в России существует и работает частная компания, подобно американской - Илона Маска, которая разрабатывает принципиально новый двигатель на квантовой тяге.
Компания называется "Квантон".
Протокол испытаний нового двигателя уже опубликован. Им заинтересовались учёные. Направлено письмо в Академию наук и самому Президенту Российской Федерации о необходимости перейти к испытаниям двигателя в реальных условиях. О том, что уже сейяас нужно включить эти работы в план корпорации "Роскосмос"...
По сообщениям средств массовой информации, тягу опытный двигатель развивает до 115 ньютон на кВт мощности. Сообщается также, что это в 165 раз выше лучших жидкостных ракетных двигателей.
На чём же основан новый квантовореактивный двигатель? На каком принципе?
На Теории Суперобъединения Леонова.
Согласно ей в окружающем нас пространстве существует электромагнитное поле высокой напряженности, своеобразная реликтовая волна или сеть, оставшиеся нам в наследство после образования Вселенной.
Это поле можно представить в виде стоячей электромагнитной волны определённой частоты и длины.
Подбирая частоту электромагнитного поля в двигателе можно найти узкий участок, в котором поле двигателя будет взаимодействовать с окружающим полем пространства Вселенной таким образом, что от последнего можно как бы оттолкнуться.
Причём, как в земных, атмосферных условиях, так и в условиях безвоздушного пространства космоса.
Наглядный пример: если воздействовать на крупное сито с помощью струй воды то, скорее всего, обратной тяги к источнику этих струй возникать не будет. Вода спокойно просочится сквозь ячейки сита.
Но если вместо молекул воды использовать объекты более крупные, которые не смогут проскочить сквозь ячейки сита, - вот тогда-то и возникнет обратная тяга.
Это может быть, например, песок, или семена растений или ещё что-то.
Принцип прост и удивительно, почему его раньше не смогли открыть и использовать ученые в создании и проектировании новых ракетных двигателей.
Однако, "Роскосмос" колеблется. Он даже не согласен на то, чтобы создавать ракеты с гибридными двигателями, часть мощности которых будет создаваться прежними жидкостными реактивными двигателями, а другая часть будет восполняться с помощью квантовореактивного принципа.
Что решит Президент - узнаем в скором будущем...
Однако, уже сейчас ясно: нам нужен мощный прорыв в Будущее космонавтики. Не латать старые дыры в технологиях, открытых ещё 50-100 лет назад легендарными Королёвым и Циолковским, а создавать принципиально новые ракетно-космические системы.
Да, это требует определённых затрат и повышенной степени риска, но без этого мы проиграем пилотируемый космос Китаю и Америке...
И если из десяти экспериментальных программ у нас сработает одна - это будет потрясающим успехом всей российской космонавтики на долгие годы и даже столетия!
Источник: https://zen.yandex.ru/media/uta/my-sdelali-eto-v-rossii-sozdan-kvantovoreaktivnyi-dvigatel-5c8cbae231b65e00b39304d4
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Через тернии к звёздам.
Когда первый полёт?
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Квантовые двигателя, это древняя Советская разработка. Именно на основе этих экспериментов (как инсайд) был сняты фантастические фильмы “Через тернии к звёздам” и “Отроки во вселенной”. Поэтому можно сказать, что мешок с советским подарками заканчивается!
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У Вселенной нет таких причин, что-бы что то не произошло. Так говорила моя духовная учительница много лет назад. Так что можно летать с любыми скоростями и создавать любые двигатели. Современная наука находится под контролем паразитов, поэтому Роскосмос и колеблется, не может бежать впереди своих истинных хозяев. Замечательная кгига есть у Сергея Снегова – ЛЮДИ КАК БОГИ. Там летают со скоростями 4 тысячи скоростей света, изменяют комическое пространство, создают планеты и солнца – вот какое будущее нас ожидает.
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Я бы сказал так: “Вперёд к истокам”. Нашими Богами-Предками была создана наша вселенная! Мы как их потомки должны быть достойными своих Великих Богов-Пращуров, для которых нет ничего не возможного! Наши предки могут перемещаться со скоростью мысли, а скорость мысли многократно превышает скорость света!
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.,. Здравия Вам .,.
1.Почему Россия – никуда НЕ полетит?
Да ПОТОМУ,что там,в “Роскосмосе” – Рагозин РУЛИТ…
2.Космос ВСЕГДА СВЯЗАН с…Военной мощью страны!
а НЫНЕшние “КОНЮШНИ” министерства обороны России -
ЖУЛИКАМИ,ПРОХИНДЕЯМИ и КОРРУПЦИОНЕРАМИ – Полным-ПОЛНЫ!
3.Реальных Достижений По Космосу – у\для России НЕТ!
Потому,что 2-ва самых “КОЗЫРНЫХ” государственных
ведомста(“Роскосмос” и министерство обороны)РЕАЛЬНО,
уже СКОЛЬКО лет…Харчат–и–”ПИЛЯТ” в РФ бюджет!
4.”Её-Величество-Коррупция” в Полит-коридорАХ…России -
имеет РЕАЛЬНЫЙ(лоббируемый)Вес!”Вернейшие” ЧЛЕНЫ…
приближённые к “телу”(к Vove…)- БЛАГОДАРЯ “Ей”…
Имеют СВОЙ ЛИЧНЫЙ…Интерес($$$)…Иначе НЕ было-бы
такИХ…Коррупционных СКАНДАЛОВ в России,ВОНЬ от
которых – СТОИТ СТЕНОЮ…аж До неБЕС…
5.Космические Достижения и НЫНЕшняя “КОНТОРА”…
под названием “роско$$моСС”…НЕ совместимые понятия!
у Этой “КОНТОРЫ”(где рулит коррупция)- “РАСПИЛ” бюджета -
ГЛАВНОЕ и ОСНОВНОЕ “занятие”!!![ИХ "достижение" - БАТУТ...]
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Удачи тебе Россия! В…Очищении от ВнутреннИХ…ПАРАЗИТов!
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Ничего ни к кому личного!- Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 23-3-19.
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Ну, всё! Рыдайте, пиндосы с нагло-саксами в обнимку…
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“Квантовый двигатель Леонова – инерциоид”. Движение рывками или скачками. Т. н. “учОные” за столения не в состоянии понять, что при ускорении любого тела, энергия этого тела возрастает пропорционально квадрату его скорости. И если в замкнутой системе перемещать груз с большой скоростью в одну сторону, и с малой скоростью в другую сторону, возникнет асимметричная сила, перемещающая тело в одном направлении. В формуле F=mv2 (где F – сила, m – масса тела, а v – скорость тела), эти значения не симметричны.
Тупость физиков-математиков-теоретиков основана на мнимой пустоте окружающего пространства, при которой формулы не допускают асимметричной силы, псскольку нет для этого причины. Леонов также придумал неописуемую хрень в виде своей теории. обосновывая безопорную тягу своего инерциоиюа. На самом деле принцип чрезвычайно прост и заключается в наличии плотной эфирной среды, в которую погружены менее плотные материальные тела.