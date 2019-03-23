Мы сделали это!

В России создан квантовореактивный двигатель...

В России создали новый тип ракетного двигателя. Экспериментальная установка уже работает. Она показывает ошеломляющие результаты...

Традиционные жидкостные ракетные двигатели подошли к своему порогу. Их дальше нельзя совершенствовать. Технический потолок у таких двигателей не превышает 0,7 ньютона на киловатт мощности.

Такова их тяга. Но это не позволяет вывести на орбиту оптимальный и приемлемый для современных запросов ракетный груз.

Объём топлива, который необходим для такого вывода чрезвычайно огромен! И неподъёмен для современных конструкционных материалов.

Поэтому многие российские исследовательские группы уже сегодня работают над созданием совершенно новых типов ракетных двигателей.

Уже с 2003 года в России существует и работает частная компания, подобно американской - Илона Маска, которая разрабатывает принципиально новый двигатель на квантовой тяге.

Компания называется "Квантон".

Протокол испытаний нового двигателя уже опубликован. Им заинтересовались учёные. Направлено письмо в Академию наук и самому Президенту Российской Федерации о необходимости перейти к испытаниям двигателя в реальных условиях. О том, что уже сейяас нужно включить эти работы в план корпорации "Роскосмос"...

По сообщениям средств массовой информации, тягу опытный двигатель развивает до 115 ньютон на кВт мощности. Сообщается также, что это в 165 раз выше лучших жидкостных ракетных двигателей.

На чём же основан новый квантовореактивный двигатель? На каком принципе?

На Теории Суперобъединения Леонова.

Согласно ей в окружающем нас пространстве существует электромагнитное поле высокой напряженности, своеобразная реликтовая волна или сеть, оставшиеся нам в наследство после образования Вселенной.

Это поле можно представить в виде стоячей электромагнитной волны определённой частоты и длины.

Подбирая частоту электромагнитного поля в двигателе можно найти узкий участок, в котором поле двигателя будет взаимодействовать с окружающим полем пространства Вселенной таким образом, что от последнего можно как бы оттолкнуться.

Причём, как в земных, атмосферных условиях, так и в условиях безвоздушного пространства космоса.

Наглядный пример: если воздействовать на крупное сито с помощью струй воды то, скорее всего, обратной тяги к источнику этих струй возникать не будет. Вода спокойно просочится сквозь ячейки сита.

Но если вместо молекул воды использовать объекты более крупные, которые не смогут проскочить сквозь ячейки сита, - вот тогда-то и возникнет обратная тяга.

Это может быть, например, песок, или семена растений или ещё что-то.

Принцип прост и удивительно, почему его раньше не смогли открыть и использовать ученые в создании и проектировании новых ракетных двигателей.

Однако, "Роскосмос" колеблется. Он даже не согласен на то, чтобы создавать ракеты с гибридными двигателями, часть мощности которых будет создаваться прежними жидкостными реактивными двигателями, а другая часть будет восполняться с помощью квантовореактивного принципа.

Что решит Президент - узнаем в скором будущем...

Однако, уже сейчас ясно: нам нужен мощный прорыв в Будущее космонавтики. Не латать старые дыры в технологиях, открытых ещё 50-100 лет назад легендарными Королёвым и Циолковским, а создавать принципиально новые ракетно-космические системы.

Да, это требует определённых затрат и повышенной степени риска, но без этого мы проиграем пилотируемый космос Китаю и Америке...

И если из десяти экспериментальных программ у нас сработает одна - это будет потрясающим успехом всей российской космонавтики на долгие годы и даже столетия!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/uta/my-sdelali-eto-v-rossii-sozdan-kvantovoreaktivnyi-dvigatel-5c8cbae231b65e00b39304d4