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Миниатюры в старинных карманных часах

11:25. 23 марта 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:


Часы – вещь символическая. Хотя бы потому, что они связаны со временем, а значит – с человеческой жизнью. Часы присутствуют во многих сказках, о них сочиняют песни и слагают стихи. Греческий художник Грегори Грозос считает, что они могут вместить в себя целые миры. Но не в абстрактно-философском, а буквальном смысле. Свои творения Грегори Грозос называет «миниатюрными мирами». Это, действительно, так, потому что располагаются они в старых карманных часах. Работы греческого художника отличаются множеством тонких, филигранно выполненных деталей. Все идеи, воплощенные в этой изящной вселенной, принадлежат самому Грегори. По мнению автора, его миниатюры можно отнести к таким направлениям, как стимпанк (технология + декоративно-прикладное искусство), фэнтези и причудливый стиль (whimsical). Уделяя большое внимание мелким деталям, сделанным из самых различных материалов, Грегори стремится создать гармоничное и эстетически совершенное целое. Творческая фантазия Грегори Грозоса многогранна и неисчерпаема: каждый из созданных им мини-миров не похож на другие. Несмотря на ограниченное пространство внутри карманных часов, художнику удается рассказать интересную историю, полную удивительных подробностей, которые притягивают взгляд и будоражат воображение. Его работы можно увидеть в Instagram и Facebook. Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах Миниатюры в старинных карманных часах



Источник: http://2planeta.ru/news/miniatjury_v_starinnykh_karmannykh_chasakh/2019-03-22-73409

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