Лица Советской эпохи. Часть 387. Омск и его люди в 1920-х
1925. Магазины по улице Ленина
1920. Железнодорожная поликлиника
1920. Судебный процесс над колчаковскими министрами
1926. Митинг по поводу отправки делегатов МОПР в Москву
1927. VI-й расширенный пленум Дорпрофсожа Омской ж.д. 18-20 июня
1927. Демонстрация 1 мая на бывшей Базарной
1927. Разрушение часовни во имя Серафима Саровского Чудотворца и Святителя Алексия
1928. Агитпоход на лыжах Рабочий путь. Крыльцо ДК им. Лобкова
1928. Затоплен Воскресенский сквер и Марьина роща.
1928. Любинский проспект затоплен.
1928. Начало улицы Красный Путь
1928. Старт агитпохода на лыжах
1928. Традиционный каток на льду Оми