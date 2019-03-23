Лица Советской эпохи. Часть 387. Омск и его люди в 1920-х





1925. Магазины по улице Ленина





1920. Железнодорожная поликлиника



1920. На омской бирже труда



1920. Судебный процесс над колчаковскими министрами



1925. На улице Ленина



1925. Улица Ленина



1926. Магазин «АКОРТ»



1926. Митинг по поводу отправки делегатов МОПР в Москву



1926. У кинотеатра



1926. Универмаг Ц.Р.К.



1927. VI-й расширенный пленум Дорпрофсожа Омской ж.д. 18-20 июня



1927. Автобусная остановка



1927. Демонстрация 1 мая на бывшей Базарной



1927. Разрушение часовни во имя Серафима Саровского Чудотворца и Святителя Алексия



1927. Улица к рынку



1928 Наводнение на Луговых



1928. Агитпоход на лыжах Рабочий путь. Крыльцо ДК им. Лобкова



1928. Баня №4 омгоркомхоза



1928. Затоплен Воскресенский сквер и Марьина роща.



1928. Лед на Иртыше



1928. Любинский проспект затоплен.



1928. Начало улицы Красный Путь



1928. У стенда с афишами



1928. Старт агитпохода на лыжах



1928. Традиционный каток на льду Оми

источник



Источник: https://humus.livejournal.com/6532136.html