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Как мировые элиты управляют сознанием людей (ВИДЕО)

02:39. 23 марта 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:
Как мировые элиты управляют сознанием людей (ВИДЕО) | Русская весна

Историк и публицист Дмитрий Перетолчин вместе с журналистом и аналитиком Андреем Фефеловым обсуждают последние события в мире.

Как создавалось общество потребления, почему это искусственный процесс.

Как происходит управление сетевым сообществом, как новые технологии меняют восприятие человека.

Кто создавал мифологию новейшего времени, почему мировые элиты делают ставку на виртуальную реальность.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1553263759

Метки: Новости

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