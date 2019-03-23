Как мировые элиты управляют сознанием людей (ВИДЕО)

Историк и публицист Дмитрий Перетолчин вместе с журналистом и аналитиком Андреем Фефеловым обсуждают последние события в мире.

Как создавалось общество потребления, почему это искусственный процесс.

Как происходит управление сетевым сообществом, как новые технологии меняют восприятие человека.

Кто создавал мифологию новейшего времени, почему мировые элиты делают ставку на виртуальную реальность.

Читайте также: Будет ещё один Майдан, — Зеленский (ВИДЕО)