Голанский гамбит
18:22. 23 марта 2019 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О подноготной вчерашних заявлений Трампа в твиттере по поводу признания оккупации Голанских высот.
Заявление Трампа о Голанских высотах было приурочено к переизбранию Нетаньяху
Люди, которые заплатили за предвыборную кампанию Трампа, в первую очередь магнат казино и сионист Шелдон Адельсон, хотят сохранить пост премьер-министра Израиля для Биби Нетаньяху.
Нетаньяху находится под следствием по нескольким делам о коррупции и имеет серьезного конкурента на предстоящих всеобщих выборах в Израиле. Трампу нужны деньги для его кампании по переизбранию, и он готов сделать все, чтобы получить их.
Трамп вступает в сговор с Нетаньяху, чтобы повлиять на израильские выборы. Вот почему он решил вчера заявить, что у Израиля есть суверенитет над Голанскими высотами:
Высоты имеют военно-стратегическое значение. Кто бы ни контролировал их, он также может контролировать равнины к востоку, западу и югу. Израиль построил несколько радиолокационных и шпионских станций на высотах, которые позволяют ему наблюдать за существенной частью территории Сирии.
На этом изображении оккупированная территория высот ложно изображена как израильская.
Признанная на международном уровне граница проходит вблизи линии реки Иордан.
У МакКлатчи есть объяснение решения Трампа:
Твиттер президента Дональда Трампа в четверг, признавший Голанские высоты израильской территорией, удивил даже членов его собственной дипломатической команды на Ближнем Востоке, Государственный департамент и израильских чиновников.
Американские дипломаты и сотрудники Белого дома полагали, что проблема Голанских высот будет в центре внимания на следующей неделе, во время встречи Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Но они не были готовы к президентскому объявлению на этой неделе.
Заявление Трампа ожидалось, но не вчера. Причина преждевременной эякуляции очевидна. Вчера всплыл очередной факт указывающий на коррумпированность Нетаньяху:
Государственные обвинители, как сообщается, рассматривают возможность начала еще одного уголовного расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, на этот раз в рамках так называемого "подводного дела", ссылаясь на новую «драматическую» информацию.
Нетаньяху получил прибыль в размере 4 млн. долл. США от акций, которыми он владел в компании, которая была выкуплена немецким конгломератом Тиссен-Крупп, у которого Израиль под управлением Нетаньяху заказал подводные лодки и корветы.
Новые откровения грозили взорвать кампанию переизбрания Нетаньяху. Внезапное заявление Трампа о Голанских высотах было направлено на то, чтобы похоронить их.
Вернемся к МакКлатчи:
По словам Дана Шапиро, бывшего посла США в Израиле при бывшем президенте Бараке Обаме, формулировка твита Трампа, вероятно, не соответствует формальному декларативному признанию. Но для обеспечения значительного изменения политики США требуется чуть больше, чем заявление президента или государственного секретаря. Белый дом обдумывает несколько способов формализовать политическое решение, включая возможную церемонию подписания исполнительного распоряжения в понедельник с присутствием Нетаньяху.
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Представители администрации заявили, что советник по национальной безопасности Джон Болтон сыграл важную роль в этом решении, посетив Израиль в январе, чтобы заверить там чиновников, что Соединенные Штаты не оставят их в Сирии, несмотря на внезапный вывод американских войск по решению Трампа.
Этот поспешный ход был типичным для Болтона . Не было никакого политического процесса, чтобы запланировать и объявить решение. Давние юридические заключения из других ведомств, которые предупреждали о проблемах, были проигнорированы.
Трамп не может дать Израилю суверенитет ни над чем. Несколько резолюций ООН определили ( UNSCR242 ) и вновь подтвердили ( UNSCR497 ), что Голанские высоты являются сирийской территорией, незаконно оккупированной Израилем. Европейский Союз, Россия и другие отвергли этот шаг Трампа и назвали его незаконным.
Заявление Трампа, тем не менее, могло бы иметь некоторое последствие в судах США Это станет важным, когда будут поданы судебные иски против Genie Energy Ltd., нефтяной компании в Ньюарке, штат Нью-Джерси, которая хочет добывать нефть в районе Голанских высот :
Genie Energy – это не заурядная нефтяная компания. В его совет директоров входит Дик Чейни. В него входят бывший глава ЦРУ и председатель упомянутого выше Фонда защиты демократии Джеймс Вулси. В него входят Джейкоб Лорд Ротшильд из Лондонской банковской династии и бывший деловой партнер осужденного российского нефтяного олигарха Михаила Ходорковского. До ареста Ходорковский тайно передавал свои акции ЮКОСа Ротшильду.
Кроме того, в этот малоизвестный совет директоров нефтяной компании в Ньюарке, штат Нью-Джерси, входят бывший министр энергетики США Билл Ричардсон, произраильский медиа-магнат и владелец любимого Трампа телеканала Fox News TV Руперт Мердок. Также в совете присутствуют бывший министр финансов Ларри Саммерс и миллиардер хедж-фонда Майкл Штейнхардт. Штейнхардт, "филантропический друг" Израиля и Марка Рича, также является членом совета директоров неоконовского Фонда защиты демократии Вулси, который советует Трампу среди прочего, что было бы хорошо для Вашингтона, признать Израиль законным владельцем Голанских высот, захваченные Даяном во время войны 1967 года.
По международному праву незаконно добывать природные ресурсы с оккупированной территории. С заявлением Трампа владельцы и члены совета директоров Genie Energy получают дополнительный уровень юридического покрытия в судах США и Израиля.
Международные последствия этого шага пока неясны. На земле ничего не изменилось. Израильская оккупация была и остается незаконной.
Оккупированные Голанские высоты включают фермы Шиба, которые являются ливанской территорией. Ось сопротивления Хезбаллы, Сирии и Ирана усиливается с этим заявлением Трампа и будет использовать его для оправдания дальнейших действий против Израиля и, возможно, против интересов Соединенных Штатов в других местах. Этот шаг будет использован для привлечения большего числа бойцов сопротивления, особенно из друзов на сирийской стороне Голан, у которых есть братья, живущие на контролируемой Израилем стороне.
Это также делегитимизирует сирийских «повстанцев» и сирийских курдов, которые находятся в союзе с США, в то время как Трамп отдает сирийские земли. Это демонстрирует слабость тех арабских правителей, которые находятся в союзе с США, но даже не были проинформированы о том, что Трамп планировал передать арабские земли. Это будет подстрекать их внутреннее население против них. Это значительно затрудняет для них продолжение политики разрядки с Израилем.
«Сделка века» ради мира между арабами и сионистами, которую должен был заключить зять Трампа Джаред Кушнер, теперь мертва.
https://www.moonofalabama.org/2019/03/trumps-golan-move-is-designed-to-guarantee-netanyahoos-reelection.html – оригинал на английском
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4866911.html