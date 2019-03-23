Факты о гибели Виктора Цоя

15 августа 1990 года не стало самой яркой звезды русского рока – Виктора Цоя. Его не зря называют человеком-легендой: несмотря на то, что он ушел из жизни совсем молодым (в возрасте 28 лет), Цой оставил после себя песни, которыми восхищаются спустя почти 30 лет после его смерти. Официальной причиной гибели легендарного музыканта является ДТП, однако по сей день появляются все новые мнения и версии, которые противоречат тому, что певец просто заснул за рулем и столкнулся с выехавшим навстречу «Икарусом».

Спланированное убийство

Уход такой знаковой фигуры русского рока, как Виктор Цой, не мог не обрасти многочисленными мифами и легендами. В частности, большинство поклонников его творчества отказывались верить в то, что смерть их кумира – нелепая трагическая случайность, поэтому предпочитали верить даже в версию убийства. Это можно объяснить тем, что человеку проще считать кого-то виноватым, нежели смириться с неумолимостью случая. Многие фанаты долгое время были убеждены, что злополучная авария – тщательно спланированное преступление.

Такую версию событий рассматривали также довольно близкие Цою люди. К примеру, Дмитрий Левковский, администратор групп «Игры» и «Народное ополчение», отмечает: «… может, я и параноик, но я до сих пор уверен, что это было хорошо подготовленное убийство… Слишком серьезным авторитетом для молодежи становился Цой, а если бы выпустил «Черный альбом», то вообще хоть революцию возглавляй».

Примечательно, что версию о несчастном случае опровергает также независимый технический эксперт Юрий Антипов. Он утверждает, что все имеющиеся фото знаменитого «Москвича» Цоя являются поддельными, поскольку на тех фотографиях, которые можно найти в Интернете, регистрационный номер не совпадает с реальным. Кроме того, эксперт отмечает: «На эту машину явно что-то упало. Мы видим продавленную центральную часть кабины, но передняя часть цела. У машины Цоя повреждения должны быть совершенно другими». Проанализировав все возможные обстоятельства происшествия, Юрий Антипов пришел к выводу, что автомобиль Цоя был остановлен задолго до появления автобуса, а самого певца привели в недееспособное состояние, после чего оттолкали машину до поворота, дождались появления «Икаруса» и отправили ее ему навстречу, инсценировав ДТП.

Тем не менее, друзья и близкие Цоя считают, что у музыканта не было явных врагов и недоброжелателей, способных на такой поступок, да и песни «Кино» не имеют того политического и социального подтекста, который был приписан им уже после смерти лидера группы.Уснул ли Цой за рулем?

Близкие Цою люди, даже исключающие версию убийства, все же не могут поверить в то, что он мог уснуть за рулем. Директор группы «Кино» Юрий Белишкин отмечает: «Я до сих пор не могу представить, что Цой заснул за рулем. Тут явно что-то не то! Остались непреходящая обида и удивление, что следствие было попросту завалено».

Дело в том, что на протяжении долгих лет считалось, будто следствием было доказано, что музыкант уснул во время езды. К примеру, в одной статье газеты «Аргументы и Факты» автор пишет: «… анализ клеток головного мозга свидетельствует о том, что Виктор Цой заснул за рулем, вероятно, от переутомления...». На самом деле в округе Тукумса, где произошла авария, на тот момент точно не существовало необходимой для такого исследования аппаратуры. Был проведен лишь анализ крови Цоя и водителя «Икаруса» на предмет наличия алкоголя: в обоих случаях он не был выявлен.

Вероятно, версия о том, что певец уснул за рулем, была выдвинута Эрикой Ашмане, следователем по делу о его смерти. Она отмечала следующее: «По моему субъективному мнению, Цой задремал за рулем. Погода тому способствовала. Он возвращался с лесного озера, где с шести часов утра был на рыбалке». Такое объяснение показалось правдоподобным и большинству родных Цоя, хотя до сих пор неизвестно, заснул он или просто задумался на дороге. Точно можно сказать лишь то, что музыкант был абсолютно трезв, вопреки распространенному мнению о состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент гибели.