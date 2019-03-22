Зарождение жизни в объективе

Это снимки 93-летнего фотографа Леннарта Нильсона. С детства его не интересовало ничего, кроме микроскопа и фотоаппарата, а много позже этот талантливый маэстро фотографии прославился на весь свет. Еще в 1957 году им были созданы первые снимки зародыша, но качество Леннарта не удовлетворило и чтобы добиться наилучших результатов он в своей работе стал использовать цитоскоп. Фото-книга «Рождение ребенка» Л. Нильсона популярна и по сей день, а в 1965 году эти фото были опубликованы на страницах знаменитого журнала «Life» и фотограф обрел мировую известность.

С помощью тепловизора Л. Нильсон заснял поцелуй.

А это миллионы сперматозоидов направляются к шейке матки.

Дальше сперматозоид двигается по маточной трубе к яйцеклетке.

А это сама яйцеклетка, в ней сейчас зародится жизнь.

Брешь прорвана!

Головка сперматозоида в разрезе, именно в ней заложен весь генетический материал, способствующий правильному дальнейшему развитию.

Зародыш прочно прикрепился к стенке матки.

На 22-ой день развития начинаются самые настоящие чудеса (серым отмечен будущий мозг младенца).

Скелет еще не сформировался, но у эмбриона уже бьется сердце!

На 28-ой день уже четко видны контуры тела.

Он прекрасно чувствует себя в околоплодной среде. Пять недель и перед вами будущее лицо младенца, явно видны места. где будут располагаться рот, ноздри, глаза.

В конце восьмой недели будущий малыш немного смахивает на милого инопланетянина.

В 16 недель маленький эмбрион уже пытается исследовать окружающее его пространство при помощи рук.

Такие крошечные суставы и будущие косточки.

Постепенно формируется разрез глаз.

На 18-й неделе зародыш уже слышит звуки из внешнего мира.

20-я неделя жизни зародыша. На всем теле мягкий небольшой пушок.

36-я неделя. Еще месяц, и ребенок появится на свет.





Источник: http://2planeta.ru/news/zarozhdenie_zhizni_v_obektive/2019-03-22-73426