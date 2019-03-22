Зарождение жизни в объективе
17:24. 22 марта 2019 Просмотров - 250 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Это снимки 93-летнего фотографа Леннарта Нильсона. С детства его не интересовало ничего, кроме микроскопа и фотоаппарата, а много позже этот талантливый маэстро фотографии прославился на весь свет. Еще в 1957 году им были созданы первые снимки зародыша, но качество Леннарта не удовлетворило и чтобы добиться наилучших результатов он в своей работе стал использовать цитоскоп. Фото-книга «Рождение ребенка» Л. Нильсона популярна и по сей день, а в 1965 году эти фото были опубликованы на страницах знаменитого журнала «Life» и фотограф обрел мировую известность. С помощью тепловизора Л. Нильсон заснял поцелуй. А это миллионы сперматозоидов направляются к шейке матки. Дальше сперматозоид двигается по маточной трубе к яйцеклетке. А это сама яйцеклетка, в ней сейчас зародится жизнь. Брешь прорвана! Головка сперматозоида в разрезе, именно в ней заложен весь генетический материал, способствующий правильному дальнейшему развитию. Зародыш прочно прикрепился к стенке матки. На 22-ой день развития начинаются самые настоящие чудеса (серым отмечен будущий мозг младенца). Скелет еще не сформировался, но у эмбриона уже бьется сердце! На 28-ой день уже четко видны контуры тела. Он прекрасно чувствует себя в околоплодной среде. Пять недель и перед вами будущее лицо младенца, явно видны места. где будут располагаться рот, ноздри, глаза. В конце восьмой недели будущий малыш немного смахивает на милого инопланетянина. В 16 недель маленький эмбрион уже пытается исследовать окружающее его пространство при помощи рук. Такие крошечные суставы и будущие косточки. Постепенно формируется разрез глаз. На 18-й неделе зародыш уже слышит звуки из внешнего мира. 20-я неделя жизни зародыша. На всем теле мягкий небольшой пушок. 36-я неделя. Еще месяц, и ребенок появится на свет.
Источник: http://2planeta.ru/news/zarozhdenie_zhizni_v_obektive/2019-03-22-73426
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Если он снимал живых, то это опасно для объекта съёмок. Или покойников? По крайней мере, один чёткий покойник там есть – это сперматозоид в разрезе. А вообще, конечно, впечатляет.