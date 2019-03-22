Главная » Творчество

Зарождение жизни в объективе

17:24. 22 марта 2019 Просмотров - 250 Один комментарий Опубликовал:


Это снимки 93-летнего фотографа Леннарта Нильсона. С детства его не интересовало ничего, кроме микроскопа и фотоаппарата, а много позже этот талантливый маэстро фотографии прославился на весь свет. Еще в 1957 году им были созданы первые снимки зародыша, но качество Леннарта не удовлетворило и чтобы добиться наилучших результатов он в своей работе стал использовать цитоскоп. Фото-книга «Рождение ребенка» Л. Нильсона популярна и по сей день, а в 1965 году эти фото были опубликованы на страницах знаменитого журнала «Life» и фотограф обрел мировую известность. С помощью тепловизора Л. Нильсон заснял поцелуй. Зарождение жизни в объективе А это миллионы сперматозоидов направляются к шейке матки. Зарождение жизни в объективе Дальше сперматозоид двигается по маточной трубе к яйцеклетке. Зарождение жизни в объективе А это сама яйцеклетка, в ней сейчас зародится жизнь. Зарождение жизни в объективе Брешь прорвана! Зарождение жизни в объективе Головка сперматозоида в разрезе, именно в ней заложен весь генетический материал, способствующий правильному дальнейшему развитию. Зарождение жизни в объективе Зародыш прочно прикрепился к стенке матки. Зарождение жизни в объективе На 22-ой день развития начинаются самые настоящие чудеса (серым отмечен будущий мозг младенца). Зарождение жизни в объективе Скелет еще не сформировался, но у эмбриона уже бьется сердце! Зарождение жизни в объективе На 28-ой день уже четко видны контуры тела. Зарождение жизни в объективе Он прекрасно чувствует себя в околоплодной среде. Пять недель и перед вами будущее лицо младенца, явно видны места. где будут располагаться рот, ноздри, глаза. Зарождение жизни в объективе В конце восьмой недели будущий малыш немного смахивает на милого инопланетянина. Зарождение жизни в объективе В 16 недель маленький эмбрион уже пытается исследовать окружающее его пространство при помощи рук. Зарождение жизни в объективе Такие крошечные суставы и будущие косточки. Зарождение жизни в объективе Постепенно формируется разрез глаз. Зарождение жизни в объективе На 18-й неделе зародыш уже слышит звуки из внешнего мира. Зарождение жизни в объективе 20-я неделя жизни зародыша. На всем теле мягкий небольшой пушок. Зарождение жизни в объективе 36-я неделя. Еще месяц, и ребенок появится на свет.
Зарождение жизни в объективе



Источник: http://2planeta.ru/news/zarozhdenie_zhizni_v_obektive/2019-03-22-73426

Метки: здоровье, психология

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Наука не хочет знать. Часть 5 [Как появилась Жизнь на Земле?]
...биологии, придерживался теории спонтанного зарождения жизни. Согласно этой гипотезе, ... продолжала оставаться главной версией зарождения жизни…» Современные научные представления. ...прошлые «неудачи». Так что зарождение Жизни – это природный процесс,...
Жизнь — случайность. Как образовались первые соединения, давшие начало жизни на Земле?
...учёные из лаборатории по изучению зарождения жизни в Институте эволюционных исследований ... является ключевым событием на этапе зарождения жизни. «Нечто должно было случиться,... свои копии и запустить процесс зарождения жизни. «Эти небольшие молекулы весьма...
Наш мозг не готов осознать вероятность существования инопланетной жизни.
...рассмотрим. Продолжаем. Даже если вероятность зарождения жизни на «подходящей» (в нашем...маловероятный механизм (абиогенез – самозарождение жизни), который считается таковым исключительно ... взрыва»), то «число попыток» зарождения жизни на той или иной планете...
Есть ли жизнь на звёздах? [Настоящая наука]
... послужила анонимная статья «Внеземная жизнь может существовать в атмосферах «...статьи. Второй абзац: «…Для зарождения жизни необязательно иметь землеподобную планету, ... «Учёные» предполагают, что для зарождения жизни не нужны землеподобные планеты. 3...
Колыбель жизни.
... Планеты на которых есть возможность зарождения жизни наши далёкие предки Расичи называли... Звёзды, которые всю свою жизнь питаются Первичными материями соседней Вселенной...этом гравитационном колодце и происходит зарождение планет в местах наибольшей ...
ПРИНЦИП ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Ученые открыли модель информационного зарождения жизни Российские ученые доказали возможность ...по иному взглянуть на процессы зарождения жизни. Проведенные эксперименты в течение ... открытия, можно утверждать, что жизнь на нашей планете могла появиться...

Один комментарий»

  • 412 352
    Айва 22 марта 2019 в 18:43 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Если он снимал живых, то это опасно для объекта съёмок. Или покойников? По крайней мере, один чёткий покойник там есть – это сперматозоид в разрезе. А вообще, конечно, впечатляет.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>