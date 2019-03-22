Видеоблог: Концептуальные итоги недели в 2019 году

Концептуал СМИ Цикл передач с Дмитрием Тараном

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:

Книги Внутреннего Предиктора СССР

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