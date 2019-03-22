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Видеоблог: Концептуальные итоги недели в 2019 году

12:06. 22 марта 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал:

Цикл передач с Дмитрием Тараном

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:

Книги Внутреннего Предиктора СССР

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-kontseptualnye-itogi-nedeli-v-2019-godu

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