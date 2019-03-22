Сводки от ополчения Новороссии 22 марта 2019
14:27. 22 марта 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 16:52 Порошенко готовит провокации в Донбассе для введения военного положения на Украине.
- 13:29 Украинские боевики обстреляли восстановленную школу на западе Донецка из БМП-2.
- Вчера 22:53 Офицер НМ ДНР о грядущих выборах на Украине.
- Вчера 22:11 Бойцы НМ ДНР надёжно укрыты от обстрелов ВСУ.
Порошенко готовит провокации в Донбассе для введения военного положения на Украине
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинские боевики обстреляли восстановленную школу на западе Донецка из БМП-2
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Офицер НМ ДНР о грядущих выборах на Украине
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Бойцы НМ ДНР надёжно укрыты от обстрелов ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com