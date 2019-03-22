Шокирующая гибель парохода

Истории легендарных морских катастроф продолжают будоражить воображение людей даже многие десятилетия спустя. Не менее трагическая гибель пассажирского лайнера «Императрица Ирландии». Это событие было отражено в сотнях заголовков, так как шокировало весь мир.

С момента гибели «Титаника» прошло менее двух лет. Как такое могло повториться? Если верить данным о купленных билетах - на «Императрице Ирландии» погибло больше пассажиров, чем на «Титанике», несмотря на усовершенствованную систему безопасности океанского лайнера. Почему эта авария унесла такое большое количество жизней?

1914 год. Время золотого века океанских путешествий. Миллионы пассажиров, включая богачей и бедняков, иммигрантов и бизнесменов пересекают Атлантику на пароходах, поскольку это доступно, удобно и безопасно. Это было время новых технологий, люди верили, что наука делает всё больше замечательных открытий, которые поднимают жизнь людей на новый уровень. До трагедии, случившейся с «Титаником», не было ни единого повода считать иначе. И всё же пароход «Императрица Ирландии» покоится на дне реки Сент-Лоуренс.

пароход «RMS Empress of Ireland»

Пароход «RMS Empress of Ireland» был построен в 1905 году и спущен на воду в 1906 компанией «Канадиан Пасифик». Он стал не только одним из самых больших кораблей, но и самым быстрым и роскошным чцдном на реке Сент-Лоуренс. Это был золотой век кораблестроения. Пароходы были единственным транспортом, позволявшим пересечь Атлантику. В Новый Свет, хотели попасть бизнесмены, везущий ценные бумаги в США, или поселенцы, желающие разбить свою ферму в Западной Канаде. Единственным шансом был пароход.

После трагедии «Титаника» в 1912 году, инженеры старались уделять особое внимание вопросам безопасности. Компания «Канадиан Пасифик» незамедлительно увеличила количество спасательных лодок для экипажа и пассажиров. Пароход «RMS Empress of Ireland» считался одним из самых надежных для своего времени. Количество шлюпок было удвоено и они стали размешаться выше для удобства использования пассажирами.

Когда пассажирское судно «Императрица Ирландии» покидало Квебек, стояла ясная погода, но как только пассажиры стали готовиться ко сну, вокруг всё окутал густой туман. Внезапно в 2 часа ночи из него выплыла угольная баржа «Storstad» с укреплённой кормой и протаранила лайнер.

По словам одного из очевидцев трагедии, судно затонуло за считанные минуты. Несмотря на все меры безопасности, количество жертв было огромным - около 1000 человек. Даже суда, откликнувшиеся на сигнал SOS, не успели подойти вовремя.

Когда судно дало крен - шлюпки по левому борту стали бесполезны, а оставшиеся по правому весили по паре тонн, их было не так легко спустить на воду даже при идеальных условиях. Ситуация была критическая. Шансов на спасение практически не было. Дело осложнялось ещё и тем, что всё происходило ещё и в полной темноте, так, что спастись в таких условиях было крайне сложно. Если бы хватило времени, то удалось бы спустить на воду больше спасательных шлюпок, к тому же у парохода была характерная особенность, которая бы позволила продержать корабль на плаву - водонепроницаемые отсеки.

«Императрица Ирландии», как и другие пароходы того времени была построена по принципу двух секций, согласно которому даже при затоплении части отсеков, корабль обязан был оставаться на плаву.

Вся вина за произошедшее была возложена на командира баржи. Была ли возможность избежать столкновения и спасти большее количество людей - эти вопросы ставились во время расследования инцидента, начатого 16 июня 1914 года канадским правительством.Вести это дело доверили британцу - лорду Мерси, учитывая его огромный опыт. Двумя годами ранее он руководил расследованием дела «Титаника». Канадский суд возложил ответственность на команду норвежского грузового судна «Storstad», перевозившего уголь. После этого норвежцы решили провести собственное расследование, по результату которого они постановили, что во всём виновата команда парохода «Императрица Ирландии». Возможно, это был политический вопрос, так что же случилось на самом деле?

Первый виновник виден сразу - это туман. Авария произошла весной, когда река Сент Лоуренс особо опасна. В результате взаимодействия воздуха с холодной водой образуется густой туман, порой настолько плотный, что вокруг корабля ничего не видно. Капитану «Императрицы Ирландии» Генри Джорджу Кендолу помогал лоцман, который довёл пароход до Фазер-Поинт. Кендол высадил там лоцмана и на полном ходу пошел дальше. Максимальная скорость тогда составляла 32 км в час. И для того, чтобы её развить, судну требовалось немало времени. Вскоре капитан заметил на реке крупный объект - другой корабль, на нём горел зелёный сигнал по правому борту. Кендол скорректировал курс, чтобы избежать столкновения. Он развернул судно на курс, параллельный берегу и продолжил движение в направлении Северной Атлантики. Он считал, что в этом нет ничего необычного, и был уверен, что встречный пароход пройдёт южнее его судна.

Через некоторое время на угольной барже сменили рулевого. Капитан Томас Андерсон передал управление старшему офицеру Альфреду Тофтансу, который впоследствии думал, что видит левый отличительный огонь парохода «Императрица Ирландия» и хотел развести корабли борт о борт. Ему казалось, что пароход шел южнее и придерживался своего курса. Внезапно корабли окутал густой туман, и они потеряли друг друга из вида. В этом случае Тофтанс был обязан вызвать капитана на мостик, но не сделал этого. Судебное расследование показало, что эта авария могла произойти при смене курса одним или обоими судами. Именно на этот маневр и пошел Тофтанс, слегка скорректировав курс вправо. На основании этого лорд Мерси и обвинил экипаж «Storstad», в случившемся. Но кажется, в этой простоте есть подвох.

Исследователи решили посмотреть на ситуацию со стороны норвежского судна. Они изучили корабельный журнал, который считался потерянным после суда 1914 года. Сейчас это единственно подлинное свидетельство тех времен.

Угольная баржа «Storstad» имела 130 метров в длину и в ту ночь была полностью нагружена углём, при этом имея вес в 1100 тонн. Каким же образом меньший по размерам корабль смог нанести такие крупные повреждения лайнеру? Как выяснилось, одна из причин быстрого затопления океанского лайнера скрывается в особенностях строения угольщика. Дело в том, что вместе с носом судна были заложены основные перекрытия - стальные части, а потом продольные. Таким образом, при лобовом столкновении мог повредиться весь корпус и угольного судна, и того с кем он столкнется.

Как выяснилось, к данным бортового журнала при проведении расследования практически не обращались и даже не приложили его к делу. Возможно, суд поспешил с вердиктом. Лорд Мерси и суд на протяжении всего расследования явно приняли сторону Кендола, видя в экипаже иностранцев. Сыграл роль и языковой барьер. Будучи очень известной компанией, «Канадиан Пасифик» пользовалась особым расположением у следователя.

Существует множество фотографий корпуса, на которых отчётливо видно, насколько сильно пострадало пассажирское судно после столкновения. Он буквально согнут под правильным углом. И единственный вариант, при котором он мог так согнуться - это когда «Императрица Ирландии» не стояла на месте, а шла вперед. Выходит, что капитан Кендол лгал, когда говорил, что он остановился посреди Сент-Лоуренс. На самом деле он продолжал движение, в результате чего и был погнут корпус угольщика.

В морском институте Квебека - одном из самых престижных учебных заведений в мире специалисты реконструировали обстоятельства катастрофы, используя все доступные свидетельства. Смоделировав на компьютере маршрут движения судов получилась следующая картина. Пароход «Императрица Ирландии» после высадки лоцмана направилась в открытое море. Вдруг на горизонте появился «Сторстад» и пассажирское судно делает правый поворот, чётко представляя себе курс баржи.

Внезапно всё покрывается туманом, видимость теряется, а связи между судами нет. Никто из членов экипажа не мог оценить ситуацию. Капитан Кендол останавливает судно и остаётся в таком положении 8 минут. Подаёт гудок из рулевой рубки. Внезапно из тумана появляется «Сторстад», и капитан понимает, что сейчас его борт протаранят. Катастрофы не избежать.

Удар приходится между труб. Баржа врезается в «Императрицу Ирландии» и вскрывает её, как консервный нож. Площадь пробоины составляет 8 метров в высоту и 4 в ширину. Огромное количество воды попадает в котельную парохода. За считанные секунды пароход набирает 160 куб. м воды. Пассажирское судно стало очень быстро тонуть, ведь повреждения были серьёзными. Багаж, мебель, грузы стали падать на правый борт, прибавляя ему вес. Был отдан приказ спустить на воду спасательные лодки и подать сигнал о помощи. Также экипаж должен был задраить отсеки и разбудить пассажиров. К сожалению, многим из них уже ничто не могло помочь. Время было упущено. Люди внутри оказались в ловушке и не знали, как выбраться оттуда. Затем выключился свет. Когда люди выбрались на верхнюю палубу, то увидели, что лайнер быстро заваливается на правый борт, и погрузиться на спасательные шлюпки было очень проблематично.

Вскоре пароход перевернулся, трубы оказались в воде. Затем показалось, что затопление прекратилось. Люди в панике кричали. Однако судно продолжало набирать воду. Всего через 14 минут судно скрылось под водой полностью.

Когда шлюпки угольной баржи прибыли на место аварии, команда была шокирована масштабами аварии. Оказавшиеся в ледяной воде пассажиры отчаянно боролись за свою жизнь. Людям, которым удалось забраться в спасательные шлюпки, повезло, их доставили на «Сторстад». Некоторые были почти голыми. В таком виде их и доставали из воды. Всего погибло 1012 человек, в живых остались лишь единицы.

Согласно теории столкновение могло произойти по причине невнимательности одного из членов экипажа лайнера. Когда Кендол дал команду скорректировать курс вправо, то рулевой выкрутил штурвал немного больше, чем было необходимо. На «Сторстаде» увидели красный сигнал «Императрицы Ирландии» и решили, что они смогут пройти борт к борту, таков был задуманный маневр.

Возможно, что Кендол изменил траекторию, чтобы уйти из места скопления судов и избежать столкновения, но во время маневрирования подставился под курс движения «Сторстада».

Может быть, вся правда так никогда и не всплывет на поверхность, но расследование Лорда Мерси явно не выдерживает никакой критики. То, что вся вина за катастрофу была возложена на команду «Сторстада» - по меньшей мере, несправедливо. Во-первых, показания Кендола расходятся с уликами, во-вторых, он виноват в том, что руководствуясь собственным решением, не задраил отсеки, что обязан был сделать ещё до столкновения. Любопытно, что капитан Кендол легко отделался и впоследствии получил хорошее рабочее предложение от компании, но уже на суше.

Что касается затопления, то оно было таким быстрым по двум причинам: удар пришелся от корабля с укреплённым килем в самое неудачное место лайнера, а во-вторых, отсеки, которые должны были держать ещё какое-то время корабль на плаву, не были задраены.

В результате команда лайнера «Императрица Ирландии» была освобождена из-под суда, но в заключении было написано, что капитану в условиях тумана следовало задраить отсеки. Позже в своей автобиографии он напишет, что авария - слишком болезненная тема, чтобы вспоминать о ней.

Вскоре после затопления компания «Канадиан Пасифик» организовала спасательную операцию на дне Сент-Лоуренс. Были найдены мешки с почтой, серебро стоимостью в миллионы долларов, и несколько тел. Но это мероприятие было омрачено чередой новых трагедий. Водолаз потерял равновесие и резко упал на глубину 17 метров, давление сильно повредило внутренние органы и кости, буквально раздавив мужчину. Всего погибло 6 ныряльщиков на месте затопления «Императрицы Ирландии». История этого злополучного судна - ещё одно напоминание о том, что водная стихия всегда хранит в себе неожиданные опасности. Крушение этого лайнера остаётся самой крупной трагедией в истории флота Канады.

Источник: http://korabley.net/news/shokirujushhaja_gibel_parokhoda/2014-02-08-1651