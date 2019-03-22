Ряженые коммунисты и фальшивые консерваторы на службе либералов

Концептуал СМИ Александр Дугин о симулякре левых и правых

Философ Александр Дугин о том, чем был коммунизм до 1991-го года и чем стал после. Как отличить подлинных коммунистов и консерваторов от их либеральных симулякров.



Как наша страна может укрепить свои позиции на евразийской арене? Расскажут:



Книги Александра Дугина

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