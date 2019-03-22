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Ряженые коммунисты и фальшивые консерваторы на службе либералов

16:21. 22 марта 2019 Просмотров - 84 Один комментарий Опубликовал:

Александр Дугин о симулякре левых и правых

Философ Александр Дугин о том, чем был коммунизм до 1991-го года и чем стал после. Как отличить подлинных коммунистов и консерваторов от их либеральных симулякров.

Как наша страна может укрепить свои позиции на евразийской арене? Расскажут:

Книги Александра Дугина

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ryazhenye-kommunisty-i-falshivye-konservatory-na-sluzhbe-liberalov

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Один комментарий»

  • 6645 1990
    nikolay 22 марта 2019 в 16:53 Ссылка
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    На эту тематику было много статей. Самое интересное, коммунисты пытались очистится и отмыться,но в итоге сдали СССР и Россию. Пальцем не пошевелили, чтобы остановить распад страны.

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