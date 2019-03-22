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Политолог оценил требование немецких чиновников об изгнании посла США из страны

16:21. 22 марта 2019 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ПОЛИТРОССИЯ

Посол США в Германии Ричард Гренелл – не только плохой дипломат, но еще и покушается на экономические интересы Германии, поэтому возмущение политического истеблишмента Берлина вполне можно понять. Так прокомментировал политолог Николай Стариков заявление вице-председателя бундестага Вольфганга Кубикки об изгнании американского посла из страны.

Ранее стало известно, что вице-председатель бундестага (парламента) Вольфганг Кубикки потребовал изгнать из Германии посла США в ФРГ Ричарда Гренелла. Об этом немецкий представитель заявил в интервью AFP. Он подчеркнул, что посол другой страны не должен вмешиваться во внутренние дела ФРГ, и добавил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас «должен немедленно объявить Ричарда Гренелла персоной нон грата». Кубикки сказал, что «американский дипломат ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей», а толерантность Германии тоже имеет границы.

В эфире телеканала «Россия 24» общественный деятель, политолог и писатель Николай Стариков объяснил возмущение немецких политиков, отметив, что ничего удивительного в нем нет, потому что США в лице посла Гренелла превратились в самодура-руководителя, который не только по-хамски себя ведет, но и покушается на экономические интересы своих «подчиненных».

«Неудивительно, что Германия прямо возмутилась тому, как себя ведут США в лице своего посла. Мало того, что нельзя так разговаривать с подчиненными, но он помимо хамского отношения стал покушаться на экономические интересы своих подчиненных. Германия прямо говорит: «Вы, конечно, руководитель, но не имеете право так со мной разговаривать»,  – отметил Стариков.

Политолог напомнил, что есть хорошие дипломаты, а есть плохие. Роль дипломатов как раз заключается в том, чтобы устанавливать дружеские связи между странами.

«Так вот Гренелл – это плохой дипломат, потому что он не пытается установить связи с другой страной, а наоборот только и делает, что ссорится со всеми и хамит», – констатировал Стариков.

Ранее посол США в ФРГ раскритиковал Германию за планы по расходам на НАТО. По его словам, «снижение и без того неприемлемых обязательств является тревожным сигналом для других членов» Североатлантического альянса. Такое сообщение появилось на странице посольства США в Twitter. До этого стало известно, что Берлин планирует нарастить расходы на оборону до 1,37 процента от ВВП в 2020 году, однако сократит их в среднесрочной перспективе.

Гренелл стал послом США в Германии в 2018 году.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101921

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