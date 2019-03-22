Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на Крайнем Севере
14:30. 22 марта 2019 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — одна из крупнейших геологоразведочных компаний в мире. Она ведет историю от предприятий Министерства геологии и Министерства нефтяной промышленности СССР, занимавшихся поиском и разведкой полезных ископаемых. Сейсмопартии работают в основных нефтегазоносных провинциях России, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе, пишет gelio.
Ямальская земля — зона вечной мерзлоты. Летом это на 80% заболоченная и заозёренная тундра со сложным рельефом, поэтому работы по поиску и разведке месторождений ограничены коротким сезоном с декабря по апрель, когда всё покрыто снегом, часто бушует пурга, а температура может опускаться до –50 °C.
1. Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первое место в России по запасам природного горючего газа и второе — по запасам нефти. Поиск новых месторождений ведётся с помощью сейсморазведки — геофизического метода, который позволяет заглянуть в глубь земной коры и получить данные о глубине залегания и форме геологических структур потенциально перспективных месторождений углеводородов.
Сейсморазведочная партия №20 филиала ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» – «Ямалгеофизика-Восток» выполняет работы инновационным низкочастотным широкополосным методом на Среднемессояхской площади по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». За полевой сезон 2018-2019 годов специалистам предстоит исследовать 600 квадратных километров — это более 40 тысяч физических наблюдений.
2. КПП у въезда на зимник Пякяхинского месторождения. Это единственная дорога, которая связывает сейсмопартию с цивилизацией — посёлком Газ-Сале, расположенным в 6–7 часах езды от Нового Уренгоя. По зимнику везут оборудование, продовольствие и другие материалы, необходимые для жизнедеятельности в полевых условиях.
3. Зимник проливают водой, чтобы укрепить дорожное полотно. Снежная дорога прокладывается прямо по снегу с помощью грейдеров и может эксплуатироваться только при минусовой температуре. Протяжённость зимника от Газ-Сале до сейсморазведочной партии составляет 114 километров. Чтобы преодолеть это расстояние нужно около 8 часов.
4. Снегоболотоход «ТРЭКОЛ». Регистрировать данные приходится в труднопроходимой местности, поэтому работники передвигаются на вездеходах.
5. Река Индикьяха. На снегоболотоходе сотрудники выполняют разведку местности, чтобы оценить, можно ли вести работы.
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7. Полевой лагерь сейсмопартии.
Он состоит из жилых вагончиков, бытовых помещений и производственных территорий, на которых обслуживается техника и хранится оборудование.
8. В качестве жилых помещений «ГЕОТЕК» использует вагон-дома. В них люди чувствуют себя комфортно даже при температуре -50°C.
9. Вечерняя планёрка в офисе начальника партии.
10. Уточненная карта-схема по результатам полевой съёмки. На ней отображается расположение коммуникаций и охранных зон, орогидрографии (участки сложного рельефа, реки, озёра, болота, маршруты объездов).
11. Гусеничный вездеход ГАЗ возвращается с топографических работ.
12. Водитель вездехода и геодезист.
13. Съемка начинается с выноса в натуру пунктов географических наблюдений, закрепляемых вехами.
14. С помощью специального оборудования геодезист определяет точные координаты и высотные отметки пунктов географических наблюдений.
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16. Процесс загрузки геофизического оборудования в вездеход МТЛБу. Для регистрации сейсморазведочных данных используется современная наземная система Sercel 428XL.
17. Перед доставкой цифровых сейсмических кабелей – разбухтовывают.
18. Кабель нужен для передачи на большие расстояния громадных массивов сейсморазведочных данных.
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20. Установка сейсмооборудования вешками профиля. Гусеничный вездеход движется вдоль размеченного пикетами профиля, а рабочие сбрасывают кабель.
21. Параллельно разматывают группы геофонов — приборы для регистрации упругих волн. Они преобразовывают колебания почвы в электрический сигнал.
22. Геофон вручную устанавливают в снег. Из-за цвета и формы сейсморазведчики называют его «морковкой».
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24. Размотка телеметрической «косы» и выгрузка группы геофонов.
25. Бригадир сейсмобригады и водитель смоточного вездехода МТЛБу.
26. Работы по размотке продолжаются на закате.
27. Установка групп геофонов на профиле.
28. Диспетчер в процессе работы. Она выдаёт задания водителям, ведёт табели и путевые листы, а также считает расход ГСМ.
29. Вибрационная установка XVib PLS-362 на гусеничном ходу.
30. Вес установки — почти 40 тонн, максимальная скорость — 19,3 км/час. Махина с дизельным двигателем Detroit мощностью 475 лошадиных сил.
31. Вибрационная сейсмическая установка XVib в работе. Такая установка заменяет взрывы в скважинах. Она тоже создает упругие колебания, которые проходят через толщу пород, отражаются от границ между пластами и возвращаются к поверхности, где регистрируются геофонами.
32. На проекте используются 10 вибрационных установок — 8 в работе и 2 запасных.
33. Для повышения производительности применяется система Flip-Flop. Две группы вибраторов работают поочредно: пока одна из групп вибрирует, другая перемещается на следующий пикет.
34. Для синхронной работы вибраторов и сейсмостанций используются системы управления вибрационными установками Vib Pro.
35. Запуск свип-cигнала. Его параметры изменяются во времени.
36. Опорная плита вибрационной установки XVib. Тяжёлая плита плотно прижимается к поверхности и возбуждает упругие колебания.
37. Группа вибраторов в работе на профиле. Всего в рамках проекта нужно отработать более 40 000 физических наблюдений.
38. Сейсмоприемники расставляются по 24 приемным профилям, на каждом из них по 144 канала. Расстояние между приемными профилями составляет 300 метров, между группами — 50 метров. Такое же расстояние между профилями и пунктами возбуждения.
39. Вагон-офис топогеодезического отряда. Здесь оперативно обрабатывается материал полевых наблюдений.
40. Геофизик-оператор за работой. После каждого возбуждения все вибрационные установки передают на сейсмостанцию графические и табличные данные о качестве работы PSS (Post Sweep Service). На дисплее отображается информация о пиковых и средних значениях фазы, величине усилий и искажениях.
41. Фрагмент монитора сейсмостанции во время наблюдения шумов профиля.
42. Фрагмент сейсмограммы.
43. Геофизик контроля качества за обработкой полученных данных. Специалисты подрядчика совместно с представителями заказчика осуществляют первичную оценку качества полевых материалов, делают отбраковку и принимают решение о том, нужно ли продублировать геодезические или сейсмические наблюдения.
44. Территория полевого лагеря разделена на жилую и производственную зоны. В жилой располагаются вагон-дома для персонала, две столовых и медпункт, где фельдшер может оказать первую помощь. Для работы инженерно-технического персонала организованы офисы. На производственной территории оборудуются площадки для стоянки и ремонта техники, хранения ГСМ, а также мастерские и дизельные электростанции.
45. В вахтовом городке проживают 180 человек.
46. Персонал сейсмопартии обеспечивают спецодеждой, постельными принадлежностями и трёхразовым питанием. На территории постоянно функционируют душевая и прачечная. Бытовой мусор собирают в отведённом для этого месте и затем сжигают специальной установкой.
47. Для связи бригад с отрядами, отрядов — с базой партии, подразделений подрядчика — с заказчиком организуется система радиосвязи. Ещё здесь есть круглосуточная телефонная связь, высокоскоростной интернет, а также телевидение Триколор.
48. Жилые вагон-дома.
49. Транспортировка вагон-домов на площадь работ.
50. Мобилизация сейсморазведочной партии — сложный и многоэтапный процесс. Всё начинается с отвода участка земли под зимник, затем нужно откопать от снега всё имущество и подготовить дома к переезду. Дальше следуют рекогносцировка и строительство временной зимней дороги и только после этого — переезд.
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52. Заправка вездехода дизельным топливом.
53. Вездеход КТМ выезжает за оборудованием.
54. Экипаж вездехода КТМ.
55. Приборная панель вездехода КТМ.
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57. Наладчик геофизической аппаратуры на снегоходе «Буран». Эти универсальные снегоходы используют чтобы быстро устранить неисправности на приёмных линиях.
58. Выезд наладчиков на профиль.
59. Вездеход «ТРЭКОЛ».
Он может передвигаться по снежному и заболоченному бездорожью, по грунтам со слабой несущей поверхностью — песку, глине, торфу, а также преодолевать небольшие водные преграды. Такие вездеходы часто используются для эвакуации и транспортировки пострадавших в тех местах, которые недоступны другим транспортным средствам.
60. «ТРЭКОЛ» на заправке арктическим дизельным топливом. Оно предназначено для экстремально низких температур (до –50°С).
61. Арктическое дизтопиво содержит повышенный процент веществ, снижающих вязкость и понижающих температуру замерзания.
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63. В суровых погодных условиях тундры выживают только самые неприхотливые растения, в основном мхи, лишайники, травы и карликовые кустарники. Встречаются багульник, брусника, чёрная и красная смородина.
64. Типичный обитатель Ямала — северный олень. Региону принадлежит мировой рекорд по величине поголовья этих домашних животных — более 600 тысяч голов. В Ямало-Ненецком автономном округе официально зарегистрировано 3 тысячи оленеводческих бригад, а пастбищами служат тундровые просторы площадью 47 миллионов гектаров.
65. Местное население. На территории ЯНАО проживают представители коренных народов — ненцы, ханты и коми-зыряне.
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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8522588.html