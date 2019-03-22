Литва хотела получить скидку на электроэнергию, но Россия отказала, повысив цену

Литва попала в очень сложное положение из-за своей антироссийской политики. Сначала она, как и остальные страны Прибалтики, понадеялись на то, что шантажируя выходом из БРЭЛЛ, заставят Россию пойти на все уступки, в том числе и на скидку на электроэнергию.

Но всё пошло не так, как задумывала Прибалтика: Москва, вместо того, чтобы договариваться и снижать цену, построила в Калининградской области четыре ТЭС . На сегодняшний момент достроена последняя, Приморская ТЭС. Теперь Калининградская область полностью готова к отключению от БРЭЛЛ и очень скоро пройдёт репетиция этого события.

И вот тут начинается самое интересное – Литва на это не рассчитывала, “евроинтеграция” энергосистем еще не закончена, необходимы дополнительные финансовые вливания.

Единственное, откуда она сможет получать электричество из Европы – только через Польшу. Но, как показало время, поставки энергии из Польши и энергосмычка NordBalt не обеспечивает надёжности получения энергии, к тому же она оказалась намного дороже, чем из России.

Также стоит отметить, что теперь Москва не намерена продавать электроэнергию по прежним ценам, Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, сообщил, что цена скорее всего для Прибалтики поднимется, условия получения энергии через БРЭЛЛ сильно изменятся для тех, кто так сильно стремился выйти из этого кольца.

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/43520-litva-hotela-poluchit-skidku-na-elektroenergiyu-no-rossiya-otkazala-povysiv-cenu.html