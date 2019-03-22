Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Литва хотела получить скидку на электроэнергию, но Россия отказала, повысив цену

07:54. 22 марта 2019 Просмотров - 261 2 коммент. Опубликовал:

Литва попала в очень сложное положение из-за своей антироссийской политики. Сначала она, как и остальные страны Прибалтики, понадеялись на то, что шантажируя выходом из БРЭЛЛ, заставят Россию пойти на все уступки, в том числе и на скидку на электроэнергию.

Но всё пошло не так, как задумывала Прибалтика: Москва, вместо того, чтобы договариваться и снижать цену, построила в Калининградской области четыре ТЭС . На сегодняшний момент достроена последняя, Приморская ТЭС. Теперь Калининградская область полностью готова к отключению от БРЭЛЛ и очень скоро пройдёт репетиция этого события.

И вот тут начинается самое интересное – Литва на это не рассчитывала, “евроинтеграция” энергосистем еще не закончена, необходимы дополнительные финансовые вливания.

Единственное, откуда она сможет получать электричество из Европы – только через Польшу. Но, как показало время, поставки энергии из Польши и энергосмычка NordBalt не обеспечивает надёжности получения энергии, к тому же она оказалась намного дороже, чем из России.

Также стоит отметить, что теперь Москва не намерена продавать электроэнергию по прежним ценам, Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, сообщил, что цена скорее всего для Прибалтики поднимется, условия получения энергии через БРЭЛЛ сильно изменятся для тех, кто так сильно стремился выйти из этого кольца.

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/43520-litva-hotela-poluchit-skidku-na-elektroenergiyu-no-rossiya-otkazala-povysiv-cenu.html

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-308 за 15 июня 2013
...бы она того не хотела, является заложником своего... России украинских строителей получили профессиональное образование.Большинство ... доходной статьей бюджета Литвы является финансовая помощь ...могут быть предоставлены существенные скидки. При каких именно –...
Новости Украины и Новороссии 21 марта 2019
... — он явно не хотел затрагивать раздражающую тему переподчинения ...следовать логике Синкевич, то получается, что Болховитинов намеренно вырезал ..., а также 37% скидки на железнодорожный транспорт на ...все-таки визит — президента Литвы, президента Украины, или ...
Сергей Глазьев: "У тех, кто прочитал соглашение Украины с ЕС, волосы становились дыбом"
...на русский. — Извините, получили по каналам дипломатическим или ...эту оплошность никто не хотел признавать. Ключевые фигуры ...потом второразрядные, типа Польши, Литвы, которая настаивает на том,...из которых требовало себе скидки за то, что согласовывала...
У тех, кто прочитал соглашение Украины с ЕС, волосы становились дыбом
...на русский. — Извините, получили по каналам дипломатическим или ...эту оплошность никто не хотел признавать. Ключевые фигуры ...потом второразрядные, типа Польши, Литвы, которая настаивает на том,...из которых требовало себе скидки за то, что согласовывала...
Scofield: Мальтийские рыцари и балканский маршрут для беженцев
... окончив Пажеский корпус, получив по окончании Академии генерального... Мальтийского ордена в Литве, благотворительность и утверждение...угрозы можно обосновывать любую скидку по квотам приема беженцев....ее пределах никогда не хотели оставить монархию. Я...
Украинская химера или 23 ступени в пропасть. Часть 3. В. А. Ющенко и В. Ф. Янукович (трагическая насмешка истории — два Виктора — два «победителя»)
... новый президент, напротив, получает восторженный прием в западных ...и оплатить всю сумму скидки на многие годы вперед ...Вашингтон, и Брюссель очень хотели полностью переложить издержки ассоциации...Галиции, Волыни, Польши и Литвы. Однако, как известно, силовой...

2 коммент.»

  • 4430 2184
    XAPOH 22 марта 2019 в 9:33 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Жемайты должны платить и каяться; платить и каяться!

    Ответить
  • 2462 2048
    sergej 22 марта 2019 в 9:34 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Давно пора и с остальными партнерами так же поступать .

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>