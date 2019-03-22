Лишён полномочий депутат-миллионер, обозвавший пенсионеров «алкашами и тунеядцами» (ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», миллионер и депутат регионального парламента от партии «Единая Россия» Гасан Набиев сделал хамское заявление по поводу граждан России, которые получают маленькие пенсии от государства.
Напомним, 64-летний местный политик на заседании Волгоградской областной думы неожиданно грубо заявил, что наши малоимущие пенсионеры сами виноваты в своём положении, так они якобы вели асоциальный образ жизни. Пенсии в размере 8 000 рублей, по словам чиновника, ранее 12 лет проработавшего гендиректором предприятия «Газпром трансгаз Волгоград», смогли заслужить лишь «тунеядцы и алкаши».
В четверг, 21 марта, Волгоградский областной парламент рассмотрел и поддержал постановление о досрочном прекращении полномочий регионального депутата, ставшего героем всероссийского скандала, сообщает пресс-служба законодательного органа.
«На заседании Волгоградской областной Думы парламентарии рассмотрели личное заявление депутата Гасана Набиева о сложении депутатских полномочий с 14 марта 2019 года», — говорится в сообщении
Депутаты поддержали данное постановление. Таким образом, в состав Волгоградской областной Думы теперь входит 36 законодателей.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1553215097
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Сказал он праду Ведь речь идет не о минималке,а социалке Уркаганы,цыгане,тунеядцы которые палец о палец не ударили что бы пенсию заработать А ПРАВО на получение имеют И им первым делом решили депутаты доплатить до минималки А миллионы тех у кого минималка Они всю жизнь трудились Убирали,гомно от больных оотаскивали Они то при чем Это им нужно было увеличивать А про социалку забыть.
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У меня знакомая учительница,которая всю жизнь в школе проработала,благородная профессия,здоровый образ жизни,высшее образование- и пенсия минимальная. И таких полстраны.