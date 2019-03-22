Некоторое время назад на Кольском полуострове произошел странный трагический случай: погибли четыре туриста при загадочных обстоятельствах. Они лежали цепочкой от перевала до ближайшего жилья. Последний из них пробежал семь километров, видимо надеясь найти спасение, однако до ближайшего дома он так и не добрался. На лицах всех людей запечатлелся ужас, хотя никаких признаков борьбы или насилия обнаружено не было. Но что удивительно, – вокруг лежащих тел отпечатались следы, явно не звериные, но и для человека они были гигантскими. Подобный случай произошел более 30 лет назад на Северном Урале (вверх по реке Печоре). Там исчезла группа туристов. В этот район отправилась спасательная бригада, и через несколько дней они были найдены мертвыми. На перевале горы Отортен стояли две палатки, стенки которых оказались изрезанными. На спуске в снегу лежали полураздетые туристы, на лицах которых также застыл ужас. И никаких следов насилия или борьбы. Эти случаи привели некоторых людей к мысли, что Кольский полуостров, дорога в ад — логически связанные понятия. Легенды Кольского полуострова изобилуют устрашающими подробностями.

Упомянутые ранее две трагедии имеют общие черты. Вблизи горы Отортен находится урочище Ман-Папуньер, которое местные жители – мансийцы считают священным. Там возвышаются шесть каменных столбов огромной величины. Согласно преданиям народов севера, однажды в древности шесть могучих исполинов гнались за одним племенем манси. Манси пытались скрыться от преследователей за поясом Уральских гор, однако исполины почти настигли их на перевале. И когда ситуация уже казалась безнадежной, исполинам вдруг преградил путь шаман маленького роста с белым лицом и превратил их в шесть каменных столбов. С тех пор каждый шаман из племени манси в обязательном порядке приходил в это священное для них место и черпал от него свою магическую силу. Сейд-озеро и сейчас вызывает чувство трепета у местных жителей.

Есть предание, что его южный берег являлся последним пристанищем местных шаманов. В 20-х годах XX века здесь побывала географическая экспедиция. Участник этой экспедиции астрофизик Кондиайн отмечал, что в одном ущельи они столкнулись с необъяснимыми вещами: вместе со снегом просматривалась желтовато-белая колонна, напоминающая гигантскую свечу, а рядом с ней находился кубический камень. С северной стороны горы, по словам ученого, на высоте более 400 метров виднелась пещера гигантских размеров, а рядом с ней что-то похожее на замурованный склеп. Ученых поразил тот факт, что люди, оказавшиеся вблизи древних сооружений, испытывали безотчетный страх. На небольшом расстоянии от урочища экспедицией было обнаружено ряд небольших сопок, напоминающих пирамиды, безусловно, искусственного происхождения. У подножия сопок члены экспедиции испытывали недомогание, головокружение и неконтролируемое чувство страха. По словам Кондиайна, вес человека в этом загадочном месте увеличивался либо уменьшался. Кроме того, экспедиция обнаружила узкий лаз, уходящий в глубь скалы. Проникнуть в него никто не смог не удалось, так как всякий, пытавшийся это сделать, испытал непреодолимый ужас: у него возникало ощущение, что с него постепенно сдирают кожу. От дальнейших исследований экспедиции пришлось воздержаться… Подобный же эффект наблюдался в еще одном таинственном месте — пещере Сумган, находящейся в предгорьях Урала. Спелеологи многократно пытались исследовать эту пещеру, однако вынуждены были остановиться по той же причине, что и в предыдущем случае. Поэтому для исследователей выражение «Кольский полуостров — дорога в ад» вполне объяснимо.

Нельзя, конечно, понимать это буквально, но чтобы понять суть происходящего, возможно, следует обратиться к легендам полуострова. В этих местах живут лопари и саами, легенды которых говорят о карликах – жителях подземного мира, поселившихся под землей. Люди утверждают, что иногда они слышали доносящиеся из-под земли голоса и звон металла. Это являлось для них сигналом для немедленного переноса юрты в другое место, так как, по их мнению, она закрывала вход в подземный мир карликов, которые по легенде являлись могучими волшебниками. Подобные же предания есть и у коми, живущих на Печорской низменности. Они также говорят о существовании маленьких человечков, живущих в подземном мире и умеющих творить чудеса. Коми утверждают, что именно они научили людей ковать железо.

Легенды о маленьких жителях подземного мира, умеющих обрабатывать металл и обладающих сверхъестественными способностями, сохранились у всех северных народов. Кто эти карлики на самом деле? Сказать однозначно трудно. Однако, учитывая сверхестественный страх, испытываемый людьми в связи с этими невидимыми сущностями, а также случаи с туристами, – лучше не пытаться узнать жителей подземного мира поближе…

Источник: https://salik.biz/articles/51704-kolskii-poluostrov-doroga-v-ad.html