Глобальное лидерство США в цифрах
12:28. 22 марта 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Одобрение глобального лидерства США. Наглядный результат работы агента Дональда в цифрах.
Одобрение лидерства США в Европе.
Уровень одобрения работы руководства США.
Одобрение лидерства США в Северной и Южной Америках.
Уровень одобрения работы руководства США.
Одобрение лидерства США в Азии.
Уровень одобрения работы руководства США.
Одобрение лидерства США в Африке. Вот где стабильность – враги Америки не пройдут.
Уровень одобрения действий США. Неблагодарная Ливия!
Одобрение действий мировых лидеров – Трамп сравнялся с Путиным (еще одно доказательство сговора), отставая от Меркель и Си Цзиньпина (который позиционируется как самый авторитетный мировой лидер).
Прирост и убыток политического влияния.
Полностью исследование можно скачать вот здесь https://www.gallup.com/analytics/247040/rating-world-leaders-2019.aspx (требуется регистрация, после которой документ в pdf придет на почту)
В целом, достаточно симптоматичное исследование указывающее на системное ослабление американского политического влияния и завершение эпохи безусловного лидерства США, которое еще при Обаме в значительной степени принималось как должное. "Агент Дональд" сделал немало для этого, всего за 2 года своего президентства. Впереди еще целых 2 года, а там кто знает – может и второй срок…Как бы за это время и Африка не разочаровалась в гегемоне.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4863368.html