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Глобальное лидерство США в цифрах

12:28. 22 марта 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:


Одобрение глобального лидерства США. Наглядный результат работы агента Дональда в цифрах.



Одобрение лидерства США в Европе.


Уровень одобрения работы руководства США.


Одобрение лидерства США в Северной и Южной Америках.


Уровень одобрения работы руководства США.


Одобрение лидерства США в Азии.


Уровень одобрения работы руководства США.


Одобрение лидерства США в Африке. Вот где стабильность – враги Америки не пройдут.


Уровень одобрения действий США. Неблагодарная Ливия!


Одобрение действий мировых лидеров – Трамп сравнялся с Путиным (еще одно доказательство сговора), отставая от Меркель и Си Цзиньпина (который позиционируется как самый авторитетный мировой лидер).


Прирост и убыток политического влияния.

Полностью исследование можно скачать вот здесь https://www.gallup.com/analytics/247040/rating-world-leaders-2019.aspx (требуется регистрация, после которой документ в pdf придет на почту)

В целом, достаточно симптоматичное исследование указывающее на системное ослабление американского политического влияния и завершение эпохи безусловного лидерства США, которое еще при Обаме в значительной степени принималось как должное. "Агент Дональд" сделал немало для этого, всего за 2 года своего президентства. Впереди еще целых 2 года, а там кто знает – может и второй срок…Как бы за это время и Африка не разочаровалась в гегемоне.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4863368.html

Метки: азия, Африка, гегемонизм, Германия, Европа, Китай, Меркель, Путин, Россия, си цзиньпин, социология, США, Трамп

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