Боги создатели и хранители материального мира? Это не есть вся полнота бытия?



Ответы Алексея Орлова на острые вопросы к семинару «Управление судьбой» в Екатеринбурге 23 и 24 марта 2019 года.

Часть 9.



Скажите пожалуйста, как тогда объяснить следующее: часто случается, что сердце распахивается и именно там обнаруживается то Высшее Я. Это не сентиментальность, а что-то по истине глубокое и вечное, соприкосновение со своей Сутью. В этом состоянии очень легко осознавать Бога и смысл бытия. В такой момент даже не хочется продолжать оставаться жить в теле, а поскорее слиться с этой нетленной реальностью, с этим источником Любви. Оттуда идет огромный поток энергии… Когда вы говорите о связи с богами, родом – я ощущаю это через канал на макушке головы, но всё это как-будто далеко от того, что находится в сердце – именно там ворота в духовный мир. Правильно ли я понимаю, что боги это создатели и хранители именно материального мира, но это не есть вся полнота бытия? Помогите разобраться..



Подробнее о семинаре

vk.com/event151333350?w=wall-151333350_775



Часть 1 https://youtu.be/uYR9f1f1O3c

Часть 2 https://youtu.be/ESNUvOZptSE

Часть 3 https://youtu.be/U-Hu-HWmzrc

Часть 4 https://youtu.be/P8aWBG83Tf8

Часть 5 https://youtu.be/hDmtqDbysC4

Часть 6 https://youtu.be/bQaoXO4yxqw

Часть 7 https://youtu.be/F-wQTUuPsKw

Часть 8 https://youtu.be/F-wQTUuPsKw

Часть 9 https://youtu.be/W5-Y36yiCdw

Часть 10 https://youtu.be/jjSfvgkvT6o



В этом видео мы с Вами попробуем более точно и всесторонне разобраться с этими не простыми вопросами с точки зрения современности, древних устоев и возможного будущего.



Всем , кто собирается на Семинар Алексея Орлова, который состоится 23-24 марта в Екатеринбурге, нужно прибыть в 9 30, чтобы пройти регистрацию!



Внимание информация от устроителей семинара!!!



Введена скидка для членов клуба “НСР” и Создателей Родовых Поместий, которые уже Живут и Трудятся на Земле, обустраивая Пространство своего Рода в размере 500 р. За оба дня Семинара нужно будет заплатить 4000 р. Если Вами будет принято решение идти на Семинар вместе, Муж и Жена, то тогда включается скидка в размере ещё 500 р и за два дня Семинара такой Паре нужно заплатить 6000 р.



Питание!!!

Информация для Всех!!! Прошу Зарегистрироваться, дабы мы могли понять сколько приблизительно будет Народу, чтобы была возможность заказать горячее питание в обед прямо на месте для тех, кому это Нужно!



Быть ДОБРУ!

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ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W5-Y36yiCdw