Блок “Просур”
22:10. 22 марта 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Блок "Просур"
Президенты семи южноамериканских страны в эту пятницу создали блок «Просур» (Форум ради прогресса и развития Латинской Америки), заявленной целью которого является содействие региональной интеграции.
Тем не менее, аналитики считают, что это будет новым инструментом, созданным по инициативе администрации США, в том числе и для осуществления агрессии против Венесуэлы.
Как считают эксперты, «Просур» призван изменить соотношение сил в Латинской Америке и, исповедуя ярко выраженную ультраправую идеологию, заменить собой Союз южноамериканских государств, созданный странами с прогрессивными правительствами.
Во встрече, которая должна состояться в эту пятницу в Сантьяго-де-Чили, будут присутствовать президенты Колумбии, Иван Дуке; Аргентины, Маурисио Макри; Бразилии, Жаир Болсонару; Эквадора, Ленин Морено; Парагвая, Марио Абдо; Перу, Мартин Бискарра и хозяин мероприятия, президент Чили Себастьян Пиньера.
На этой встрече в верхах, где будет объявлено о создании «Просур», не будут присутствовать главы Боливии, Уругвая, Гайаны и Венесуэлы (ее просто не пригласили).
Цель данного проекта заключается в том, чтобы придать легитимность возможной интервенции в Венесуэлу. Против Венесуэлы, ее правительства и народа введена дипломатическая, экономическая, политическая и военная блокада, и «Просур» очень хорошо вписывается в этот контекст.
Политический обозреватель Мартин Пастор (Martín Pastor) в интервью «Телесур» заявил, что «Просур» является инструментом правых правительств континента.
«Это новый публичный форум политического давления на Венесуэлу. Если когда-то начнется интервенция в Венесуэлу, то он ее поддержит», — заявил Пастор.
Аналитик подчеркнул, что новый блок создается при покровительстве президента США Дональда Трампа, «который без тени сомнения претворяет в жизнь доктрину Монро, считая Латинскую Америку своими задворками».
В одной из программ «Телесур» мексиканский политический обозреватель Маргарита Варгас (Margarita Vargas) заметила, что «происходит возрождение правых консерваторов, явно ориентирующихся на политику нынешнего президента США».
Эксперт Кристиан Родригес (Christián Rodríguez) исходит из того, что некоторые главы государств стремятся «уничтожить Союз южноамериканских государств» при помощи так называемого «Просура», что является возвратом к прошлому».
Специалисты также едины во мнении о том, что «Просур» является новым инструментом, при помощи которого США намерены вытеснить Китай и Россию из Латинской Америки, поскольку обе эти страны за последние годы укрепили отношения с данным регионом.
https://prometej.info/prosur-novyj-instrument-ssha-dlya-agressii-protiv-venesuely/ – цинк
Стоит добавить, что "Просур" может показаться более удобным инструментом, нежели ОАГ, где США так и не смогли добиться полного одобрения гос.переворота в Венесуэле. Происходит своеобразная трансформация "Группы Лима" в более конкретный политический союз ориентированный на Вашингтон и создающийся на обломках УНАСУР.
В этом ключе, новый блок из ориентированных на США государств, где в последние годы при помощи США были сменены левые режимы на правые или ультраправые (см. тут https://colonelcassad.livejournal.com/4846846.html и тут https://colonelcassad.livejournal.com/4846558.html), может выглядеть более удобным инструментом достижения основных целей нового издания "Доктрины Монро".
Но Венесуэла, это краткосрочная или среднесрочная перспектива, в долгосрочной перспективе США конечно будут пытаться использовать этот блок для оказания давления на Кубу и Никарагуа, а также для ограничения влияния Китая и России в Южной Америке.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4864875.html