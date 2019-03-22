Башни Чульпас. Культовые сооружения или плавильные печи древних металлургов?
09:22. 22 марта 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Не утихают дискуссии о том, как и для чего были построены многие мегалитические, а тем более, с полигональной кладкой строения. Кто говорит о версии только механической обработки камней, кто предлагает бетонную (или геобетонную, формование холодных флюидолитов). Тот кто следит за моими статьями, наверное, догадывается, что в случае с огромными блоками с очень качественной кладкой без зазоров – я склоняюсь к последней версии. Об назначении таких строений – вообще одни догадки.
Предлагаю в очередной раз заострить внимание на некоторых деталях, в частности – в кладке загадочных башен Чульпас, и поговорить об альтернативном назначении этих сооружений.
Чульпы Силлюстани
В Перу, в 30 км к западу от озера Титикака, на берегу другого озера (Лагуна Умайо) есть место под названием Силлюстани. На небольшой территории расположились каменные башни Чульпас.
Официальная информация – это погребальные башни, а территория – кладбище. Но, вот, странное дело: вокруг нет древних городов, только современная деревня в 3 км. Ситуация наоборот в Мачу-Пикчу: город есть, а кладбища нет.
На некоторых блоках видны каменные «соски». Еще видна разная по цвету порода каменных блоков. Либо разный по цвету геобетон, собранный из разных источников его выходов. Внутри блоки совершенно необработанные и не имеют сплошной внутренней плоскости. Этого бы не было в случае формования блоков в опалубке.
Назначение этих «сосков», как предполагали читатели в предыдущих статьях: зацепы при подъеме блоков или «мостики» для удержания блоков при вырубке их в каменоломне или «пучение» породы при наборе прочности и попадании воды во время дождей (наподобие расширения бентонитовых глин).
Согласитесь, что если эти блоки вырубали где-то по-близости, то в карьере не может так сильно по цвету отличаться порода. Или везли из разных карьеров?
Хотя, не исключаю, что конкретно в этом примере я ошибаюсь и эти чульпы – результат механической обработки камня:
1. Хотя, раздутость блоков все так же присутствует как и в кладке в Куско.
2. За версию размягчения камней (или за версию строительства из геобетонов) говорит эта фотография. Обратите внимание на вмятины в блоках в местах их сопряжения. Это, по-видимому, была система шип-паз для лучшего сцепления блоков. Но эти вмятины никак нельзя назвать выдолбленными или вырезанными. Похожи именно на вмятины. Хотя, почему внутренней поверхности башни не придали ровный вид – непонятно. Экономия трудозатрат, спешка?
3. Здесь же в Силлюстани есть чульпы, построенные на растворе, по-видимому уже поздними племенами индейцев и именно в них стали устраивать захоронения в культовых целях.
4. Изображение Чульп разместили на монете в Перу. Если это захоронение, могила, то врят ли бы это разместили. Это вызывало бы неких дискомфорт у некоторых. Возможно, в Перу знают о истинном назначении этих башен.
Про версию использования геобетона (флюидолитов) можно прочесть здесь.
А почему блоки могут расширяться – версия здесь
Есть информация про размягчение камней якобы каким-то соком редкого растения. Что индейцы подсмотрели этот способ у птички, которая натирала клювом с принесенными листьями каменные скалы, а потом выдалбливала гнезда как ласточки в глиняном берегу реки.
Силлюстани – не единственное место, где имеются эти башни
Чульпы Кутумбо
1. В 50 км к юго-востоку от Силустани находятся чульпы Кутимбо. Их совсем немного
2. Здесь находится четыре башни. Две прямоугольные и две цилиндрические
3. Полигональная кладка прямоугольной башни
4. Раздутые блоки цилиндрических башен
Короткий ролик с видами на строения и окрестности:
Чульпы Моллоко
Чульпы Молокко находятся группами на склонах холма в провинции Пуно:
До недавнего времени вообще были малоизвестны, фотографий практически нет. Кладка все так же полигональная из грубых камней
Чульпы в провинции Эспинар
Находятся в 240 км к югу от Куско. Все чульпы разрушены. Одна либо уцелела, либо ее восстановили. Но все разрушенные – более примитивные. Почему – версия далее…
***
Перейдем к рассмотрению альтернативной версии об их назначении. Не будем обращать внимание на культовые и ритуальные предназначения, о которых так любят говорить историки и археологи, а заострим внимание на практичной стороне.
Существует версия, что эти башни чульпас – печи для выплавления металлов.
1. В чульпах в ниж них рядах кладки имеются вот такие окна. Что, если это окна для подачи воздуха? В башню загружали шихту и уголь, поджигали и так плавили и восстанавливали руду до металла.
2. Камень-задвижка в окне в строении башни. Возможно, для регулирования потока воздуха или удержания расплавленного металла.
3. Думаю, чульпы не были одноразовыми. После прекращения горения и остывания металла, что бы достать его – нужно было разобрать кладку. На фото – разобранные чульпы. Так же не исключаю, что блоки использовали по-нескольку раз.
4. Некоторые историки даже приводят картинки технологии древних металлургов,где печи очень похожи на чульпы.
Кустарная выплавка железа в Якутии. Из нижнего окна вытекает металл. Примерно так же работала и чульпа. Или туда в окно мехами подавали воздух.
Где брали руду? Тут же, рядом. Смотрим:
1. Озеро похоже на затопленный карьер. Обратите внимание на форму некоторых мест береговой линии – очень похоже на выработки.
2. Силустани. Посередине озера (древнего карьера) осталась столовая гора – остаток древней поверхности.
3. Похоже на затопленный карьер? Да, вполне
4. В Кутумбо тоже есть такая столовая гора, которая может быть остатком масштабных выработок за долгие периоды.
Кто-нибудь из перуанских геологов брали пробы на содержание металлов в этих местах?
Эта версия – лишь предположение, которое требует всестороннего изучения. Но, к сожалению, историки могут выдвигать лишь версии религиозных культов и захоронений.
Интересную мысль высказали читатели в ВК. Представьте, что это печь великанов ростом по 5-7 метров! Тогда эти сооружения для них будут выглядеть примерно вот так:
Если это строили великаны, то с такими печами им удобно работать (в отличии от современного человека), можно разбирать и собирать кладку. Многим эта версия с объектами древней металлургии великанов покажется вполне логичной. Но вот только до сих пор не найден ни один скелет великана. А если и найден, то не представлен для обозрения. Или мы не знаем об этом, т.к. не смотрим зарубежные новости? Про информацию на эту тем расскажу как-нибудь в последующих статьях.
***
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Предлагаю в очередной раз заострить внимание на некоторых деталях, в частности – в кладке загадочных башен Чульпас, и поговорить об альтернативном назначении этих сооружений.
Чульпы Силлюстани
В Перу, в 30 км к западу от озера Титикака, на берегу другого озера (Лагуна Умайо) есть место под названием Силлюстани. На небольшой территории расположились каменные башни Чульпас.
Официальная информация – это погребальные башни, а территория – кладбище. Но, вот, странное дело: вокруг нет древних городов, только современная деревня в 3 км. Ситуация наоборот в Мачу-Пикчу: город есть, а кладбища нет.
На некоторых блоках видны каменные «соски». Еще видна разная по цвету порода каменных блоков. Либо разный по цвету геобетон, собранный из разных источников его выходов. Внутри блоки совершенно необработанные и не имеют сплошной внутренней плоскости. Этого бы не было в случае формования блоков в опалубке.
Назначение этих «сосков», как предполагали читатели в предыдущих статьях: зацепы при подъеме блоков или «мостики» для удержания блоков при вырубке их в каменоломне или «пучение» породы при наборе прочности и попадании воды во время дождей (наподобие расширения бентонитовых глин).
Согласитесь, что если эти блоки вырубали где-то по-близости, то в карьере не может так сильно по цвету отличаться порода. Или везли из разных карьеров?
Хотя, не исключаю, что конкретно в этом примере я ошибаюсь и эти чульпы – результат механической обработки камня:
1. Хотя, раздутость блоков все так же присутствует как и в кладке в Куско.
2. За версию размягчения камней (или за версию строительства из геобетонов) говорит эта фотография. Обратите внимание на вмятины в блоках в местах их сопряжения. Это, по-видимому, была система шип-паз для лучшего сцепления блоков. Но эти вмятины никак нельзя назвать выдолбленными или вырезанными. Похожи именно на вмятины. Хотя, почему внутренней поверхности башни не придали ровный вид – непонятно. Экономия трудозатрат, спешка?
3. Здесь же в Силлюстани есть чульпы, построенные на растворе, по-видимому уже поздними племенами индейцев и именно в них стали устраивать захоронения в культовых целях.
4. Изображение Чульп разместили на монете в Перу. Если это захоронение, могила, то врят ли бы это разместили. Это вызывало бы неких дискомфорт у некоторых. Возможно, в Перу знают о истинном назначении этих башен.
Про версию использования геобетона (флюидолитов) можно прочесть здесь.
А почему блоки могут расширяться – версия здесь
Есть информация про размягчение камней якобы каким-то соком редкого растения. Что индейцы подсмотрели этот способ у птички, которая натирала клювом с принесенными листьями каменные скалы, а потом выдалбливала гнезда как ласточки в глиняном берегу реки.
Силлюстани – не единственное место, где имеются эти башни
Чульпы Кутумбо
1. В 50 км к юго-востоку от Силустани находятся чульпы Кутимбо. Их совсем немного
2. Здесь находится четыре башни. Две прямоугольные и две цилиндрические
3. Полигональная кладка прямоугольной башни
4. Раздутые блоки цилиндрических башен
Короткий ролик с видами на строения и окрестности:
Чульпы Моллоко
Чульпы Молокко находятся группами на склонах холма в провинции Пуно:
До недавнего времени вообще были малоизвестны, фотографий практически нет. Кладка все так же полигональная из грубых камней
Чульпы в провинции Эспинар
Находятся в 240 км к югу от Куско. Все чульпы разрушены. Одна либо уцелела, либо ее восстановили. Но все разрушенные – более примитивные. Почему – версия далее…
***
Перейдем к рассмотрению альтернативной версии об их назначении. Не будем обращать внимание на культовые и ритуальные предназначения, о которых так любят говорить историки и археологи, а заострим внимание на практичной стороне.
Существует версия, что эти башни чульпас – печи для выплавления металлов.
1. В чульпах в ниж них рядах кладки имеются вот такие окна. Что, если это окна для подачи воздуха? В башню загружали шихту и уголь, поджигали и так плавили и восстанавливали руду до металла.
2. Камень-задвижка в окне в строении башни. Возможно, для регулирования потока воздуха или удержания расплавленного металла.
3. Думаю, чульпы не были одноразовыми. После прекращения горения и остывания металла, что бы достать его – нужно было разобрать кладку. На фото – разобранные чульпы. Так же не исключаю, что блоки использовали по-нескольку раз.
4. Некоторые историки даже приводят картинки технологии древних металлургов,где печи очень похожи на чульпы.
Кустарная выплавка железа в Якутии. Из нижнего окна вытекает металл. Примерно так же работала и чульпа. Или туда в окно мехами подавали воздух.
Где брали руду? Тут же, рядом. Смотрим:
1. Озеро похоже на затопленный карьер. Обратите внимание на форму некоторых мест береговой линии – очень похоже на выработки.
2. Силустани. Посередине озера (древнего карьера) осталась столовая гора – остаток древней поверхности.
3. Похоже на затопленный карьер? Да, вполне
4. В Кутумбо тоже есть такая столовая гора, которая может быть остатком масштабных выработок за долгие периоды.
Кто-нибудь из перуанских геологов брали пробы на содержание металлов в этих местах?
Эта версия – лишь предположение, которое требует всестороннего изучения. Но, к сожалению, историки могут выдвигать лишь версии религиозных культов и захоронений.
Интересную мысль высказали читатели в ВК. Представьте, что это печь великанов ростом по 5-7 метров! Тогда эти сооружения для них будут выглядеть примерно вот так:
Если это строили великаны, то с такими печами им удобно работать (в отличии от современного человека), можно разбирать и собирать кладку. Многим эта версия с объектами древней металлургии великанов покажется вполне логичной. Но вот только до сих пор не найден ни один скелет великана. А если и найден, то не представлен для обозрения. Или мы не знаем об этом, т.к. не смотрим зарубежные новости? Про информацию на эту тем расскажу как-нибудь в последующих статьях.
***
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