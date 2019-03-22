Главная » Невероятное в мире, Политика

Арестован помощник Гуйадо

11:41. 22 марта 2019 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:


Министерство внутренних дел Венесуэлы в ходе контр-террористических рейдов задержала помощника Гуйадо и его охранника, у которых в ходе задержания изъято автоматическое оружие.
Роберто Марреро подозревается в организации террористической сети направленной на дестабилизацию ситуации в Венесуэле путем диверсий и терактов.



В Вашингтоне немедленно потребовали освободить Марреро и прекратить "политические преследования демократической оппозиции", угрожая новыми санкциями (хотя только вчера Болтон грозил финансовым удушением Мадуро).
Оппозиция вопит, что "оружие подбросили" и это "очередное попрание демократии".

С учетом заявлений Гуйадо о подготовке "операции Свобода" с целью скорейшего свержения Мадуро, вполне понятно, что служба безопасности и МВД будут более тщательно подходить к вопросам борьбы с подрывной и террористической деятельностью.

PS. Завтра исполняется ровно 2 месяца с начала открытой попытки гос.переворота в Венесуэле.
Гуайдо по-прежнему ничем не управляет, а Мадуро сохраняет основные рычаги управления страной.
США последовательно потерпели неудачу в попытках военного переворота, гуманитарной интервенции, организованного блэкаута и общемировой делигитимизации Мадуро.
Сейчас они перешли к стратегии длительного экономического давления (связанного с дальнейшим ужесточением санкций и захватом венесуэльских активов за рубежом) совмещенного с подрывной деятельностью.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4863132.html

Метки: венесуэла, гуайдо, империализм, мадуро, США

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Льготы для нардепов: 45 дней отпуска, госохрана и 31 помощник-консультант
... на государственную службу, остальным помощникам депутат самостоятельно распределяет зарплату из...Верховной Рады для оплаты труда помощников-консультантов. 2. Получение проездных...к уголовной ответственности, задержан или арестован. Согласно закону «О статусе ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... занимался он авторемонтом. Удостоверение "помощника прокуратуры" он достаточно легко купил...Тагиев и Назим Гумбатов (Хромой, арестован осенью 2012 года). …  Как рассказал... генерал-полковник Виктор Шейман, помощник президента Лукашенко по особым поручениям...
Хроника 1905 года
...(В., 5, 7). Собрание помощников присяжных поверенных, признавая, что действия...2000 жел.-дорожников требовали освобождения арестованных накануне. Агитаторы арестованы (Кавк.;... лицами произведено покушение на помощника шаруро-даралгезского уездного начальника ...
Мифы о репрессиях, расстрелах невинных и культе Сталина
.... Группы по специальностям возглавляются помощниками начальника Особого бюро. В... обязанности помощника начальника входит: организация рабочего...процессе предварительного следствия личными признаниями арестованных, показаниями соучастников (многие ...
Мифы о репрессиях, расстрелах невинных и культе Сталина
.... Группы по специальностям возглавляются помощниками начальника Особого бюро. В ...обязанности помощника начальника входит: организация рабочего...процессе предварительного следствия личными признаниями арестованных, показаниями соучастников (многие ...
Умный комиссар Джугашвили против хитрого белогвардейского разведчика
...Лохматов, ставший помощником Чебышева. Еще одним помощником Носовича оказался бывший... управления дезорганизацию. Невольными помощниками выступили командующий Царицынским фронтом...отмечались тяжелые условия содержания арестованных на баржах с наступлением...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>