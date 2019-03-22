Арестован помощник Гуйадо

Министерство внутренних дел Венесуэлы в ходе контр-террористических рейдов задержала помощника Гуйадо и его охранника, у которых в ходе задержания изъято автоматическое оружие.Роберто Марреро подозревается в организации террористической сети направленной на дестабилизацию ситуации в Венесуэле путем диверсий и терактов.В Вашингтоне немедленно потребовали освободить Марреро и прекратить "политические преследования демократической оппозиции", угрожая новыми санкциями (хотя только вчера Болтон грозил финансовым удушением Мадуро).Оппозиция вопит, что "оружие подбросили" и это "очередное попрание демократии".С учетом заявлений Гуйадо о подготовке "операции Свобода" с целью скорейшего свержения Мадуро, вполне понятно, что служба безопасности и МВД будут более тщательно подходить к вопросам борьбы с подрывной и террористической деятельностью.PS. Завтра исполняется ровно 2 месяца с начала открытой попытки гос.переворота в Венесуэле.Гуайдо по-прежнему ничем не управляет, а Мадуро сохраняет основные рычаги управления страной.США последовательно потерпели неудачу в попытках военного переворота, гуманитарной интервенции, организованного блэкаута и общемировой делигитимизации Мадуро.Сейчас они перешли к стратегии длительного экономического давления (связанного с дальнейшим ужесточением санкций и захватом венесуэльских активов за рубежом) совмещенного с подрывной деятельностью.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4863132.html